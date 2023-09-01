«Аль-Иттихад» готов предложить до 200 млн фунтов за Салаха. Саудовцы не намерены сдаваться
«Аль-Иттихад» готов побить мировой рекорд ради подписания Мохамеда Салаха.
Как сообщает Sky Sports, клуб из Саудовской Аравии не собирается отказываться от намерения подписать вингера «Ливерпуля». За египтянина согласны заплатить вплоть до 200 млн фунтов. Такой же информацией обладает журналист Liverpool Echo Иан Дойл.
Представители команды из Джидды «получают сигналы, что сделка еще возможна», а потому не сдаются, несмотря на нежелание «красных» продавать одного из ведущих футболистов.
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В итоге вышло дороже тех 222 за Неймара, а заменить никто не смог даже близко
300 и по рукам.
https://m.youtube.com/watch?v=6pTmUblrP_Y&ysclid=lm0wqfm4ns180395881
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