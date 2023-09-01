«Аль-Иттихад» готов предложить до 200 млн фунтов за Салаха. Саудовцы не намерены сдаваться

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Мохамед Салах деньги Футбол

«Аль-Иттихад» готов побить мировой рекорд ради подписания Мохамеда Салаха.

Как сообщает Sky Sports, клуб из Саудовской Аравии не собирается отказываться от намерения подписать вингера «Ливерпуля». За египтянина согласны заплатить вплоть до 200 млн фунтов. Такой же информацией обладает журналист Liverpool Echo Иан Дойл.

Представители команды из Джидды «получают сигналы, что сделка еще возможна», а потому не сдаются, несмотря на нежелание «красных» продавать одного из ведущих футболистов.

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50 комментариев

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Born is the King
200 млн за 31 летнего вингера это просто подарок от арабов. Если Ливер не продаст это войдёт в легенды глупого менеджмента
+95
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+79
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G_Batigol
Ответ Bentley Verura
а почему ливер от таких денег отказывается? неужели потом за деньги нельзя будет его как то заменить?
У Барсы как-то не получилось
+27
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+27
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Рифат Гайфин
за 200 можно все.
+28
-2
+26
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Акира_1
Когда там ТО у Аравии кончается, а то Клопп инфаркт словит до этого момента
+21
0
+21
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itemme
Ответ Born is the King
200 млн за 31 летнего вингера это просто подарок от арабов. Если Ливер не продаст это войдёт в легенды глупого менеджмента
+++
+18
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+14
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Роман
Ответ G_Batigol
У Барсы как-то не получилось
Дембеле, Коутиньо и потом Гризманн
В итоге вышло дороже тех 222 за Неймара, а заменить никто не смог даже близко
+12
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Виталий Ан
Ответ Born is the King
200 млн за 31 летнего вингера это просто подарок от арабов. Если Ливер не продаст это войдёт в легенды глупого менеджмента
Если быть уверенным что следующим летом они его продадут не меньше 180 им же, то какой смысл сейчас ломать сезон?! Мо для них супер звезда и мусульманин. Ливерпуль все прекрасно понимает.
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Nohcho Kurbanov
Ответ Born is the King
200 млн за 31 летнего вингера это просто подарок от арабов. Если Ливер не продаст это войдёт в легенды глупого менеджмента
На замену уже никого не купят, если второй сезон подряд не попадут в лч , примерно такие же убытки будут. Без Салаха им ниче не светит
+5
0
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Bentley Verura
а почему ливер от таких денег отказывается? неужели потом за деньги нельзя будет его как то заменить?
+7
-3
+4
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lovec23
За такие деньги нужно продовать, покупать Мпабе и на сдачу можно взять Мудрика и на новый год подарить ему свой ,личный шкафчик
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ALMANAC
Он остается)
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Jack Abrek
И что делать Ливерпулю с этими 200 млн до зимы? Купить никого хорошего все равно уже не смогут, а деньги будут лежать и обесцениваться. Кто знает какие цены на футболистов будут в следующем трансферном окне
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Андрей Андреевич
С одной стороны Мо не заменить прямо сейчас. Он полкоманды. Но ничто не вечно. 200 млн +разгрузка зарплатной ведомости развяжут руки и заставят забыть о ФФП. Никакой Мбаппе, конечно, не нужен . А вот Виртц , Квара или Терье-можно попробовать.
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Numunu
Ответ Born is the King
200 млн за 31 летнего вингера это просто подарок от арабов. Если Ливер не продаст это войдёт в легенды глупого менеджмента
За 200 - да )
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Григорий Гашников
Жаль, что не за Денисова и Мелешина
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Экспертное мнение
Ну если сейчас цена на всех подряд начинается со 100 млн, то за Салаха 200 млн адекватно будет.
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aseke
За 200 продавать однозначно. Это пойдет на пользу клубу в перспективе.
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Сково Роад
Ответ Born is the King
200 млн за 31 летнего вингера это просто подарок от арабов. Если Ливер не продаст это войдёт в легенды глупого менеджмента
Неделю назад было 100, а до конца окна в СА ещё есть время.

300 и по рукам.
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Snid
Ответ Рифат Гайфин
за 200 можно все.
За 200 + ещё больше)
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А.В. Бубнов
Во, цифры уже совпадают, можно видео целиком добавлять)

https://m.youtube.com/watch?v=6pTmUblrP_Y&ysclid=lm0wqfm4ns180395881
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Aleksandr YNWA
Пока у них ТО не закрылось до 500млн дотянут
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Святослав Федорович
Да оставьте Клоппа в покое уже... всё, хватит
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Egor .
Ответ Роман
Это знак судьбы для Клоппа, что когда закончился цикл пора было валить из Ливерпуля
С такой трансферной кампанией как в прошлые окна цикл закончится у любого.
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OldRedWhite
Ответ Григорий Гашников
Жаль, что не за Денисова и Мелешина
Все ещё будет !
Главное Денисову успешно в Катаре сыграть )))
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deadjoker
На эти бабки можно собрать нормальную полузащиту и атаку.
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