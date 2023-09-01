«Аль-Иттихад» готов предложить до 200 млн фунтов за Салаха. Саудовцы не намерены сдаваться

«Аль-Иттихад» готов побить мировой рекорд ради подписания Мохамеда Салаха.

Как сообщает Sky Sports, клуб из Саудовской Аравии не собирается отказываться от намерения подписать вингера « ». За египтянина согласны заплатить вплоть до 200 млн фунтов. Такой же информацией обладает журналист Liverpool Echo Иан Дойл.

Представители команды из «получают сигналы, что сделка еще возможна», а потому не сдаются, несмотря на нежелание «красных» продавать одного из ведущих футболистов.

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