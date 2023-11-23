Сперцян интересен «Фиорентине», но «Ювентус» – фаворит. Уже были контакты с окружением хавбека «Краснодара» («РБ Спорт»)

Два клуба Серии А претендуют на хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Ранее сообщалось об интересе « » к 23-летнему полузащитнику сборной Армении.

По данным «РБ Спорт», в Италии два клуба проявляют серьезный интерес к Сперцяну. Кроме «Ювентуса», это также делает и « », но туринский клуб – фаворит.

«Юве» последние несколько месяцев активно следит за хавбеком «быков». Итальянский клуб уже контактировал с окружением футболиста.

Ожидается, что зимой стороны обсудят потенциальный переход Сперцяна в «Ювентус». Контракт Эдуарда с « » рассчитан до 30 июня 2026 года.

В нынешнем сезоне Мир футболист сыграл 15 матчей, забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи. Его статистика – здесь.

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