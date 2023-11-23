Сперцян интересен «Фиорентине», но «Ювентус» – фаворит. Уже были контакты с окружением хавбека «Краснодара» («РБ Спорт»)

Теги Фиорентина Ювентус премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы сборная Армении по футболу Краснодар Эдуард Сперцян Футбол

Два клуба Серии А претендуют на хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Ранее сообщалось об интересе «Ювентуса» к 23-летнему полузащитнику сборной Армении.

По данным «РБ Спорт», в Италии два клуба проявляют серьезный интерес к Сперцяну. Кроме «Ювентуса», это также делает и «Фиорентина», но туринский клуб – фаворит.

«Юве» последние несколько месяцев активно следит за хавбеком «быков». Итальянский клуб уже контактировал с окружением футболиста.

Ожидается, что зимой стороны обсудят потенциальный переход Сперцяна в «Ювентус». Контракт Эдуарда с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года.

В нынешнем сезоне Мир РПЛ футболист сыграл 15 матчей, забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи. Его статистика – здесь.

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20 комментариев

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a2wai
Окружение футболиста это Арустамян чтоли?))
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Daas Holding
Что за мерзкий тренд, "окружение игрока"? С мамой или дядей Эдика Ювентус общался? "Окружение" называется агенты.
+11
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Dizzod
Нобель нашел золотую жилу. Чалову надо фамилию на Чаловян поменять и тогда сможет уехать заграницу.
+8
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Dmitry Orlov
Ответ a2wai
Окружение футболиста это Арустамян чтоли?))
Ну с Захаряном-то получилось.
А тут мало того, что армянин, так ещё и в любимую команду пристроить можно. Вряд ли Нобель упустит такую возможность.
+6
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Михаил
Нобель, Бубнова на тебя нет, окружение нашлось. Двойка за Захаряна.
+1
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Мукунку хороший
Ну опять кино.. как с Захаряном.. сейчас все клубы переберут.. и остановятся на Гранаде))
+4
-3
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Подкат Пенальтьевич
Идти к Аллегри не очень умный ход, для такого типа игрока
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Борис Энгельгардт
Ювентус ужасный вариант
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Snafu
Ответ Daas Holding
Что за мерзкий тренд, "окружение игрока"? С мамой или дядей Эдика Ювентус общался? "Окружение" называется агенты.
Разговаривать с агентом без разрешения клуба - ну такое. А с мамой, дядей или Нобелем - никаких нарушений даже в теории. Так что да, «окружение».
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Алексей Гусев
Ответ Борис Энгельгардт
Ювентус ужасный вариант
почему?
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Жорег Борщофф
Ответ Фан Рубина
Уйти из сильнейшей лиги мира - РПЛ на понижение - это расписаться в том, что в 23 года уже не сильно хочется развиваться в футболе. Никто не возвращается из европки лучшим игроком, чем был.
Сравните ещё. например, Ювентус с Гавром, чего уж там, всё в общий котёл.
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Борис Энгельгардт
Ответ Алексей Гусев
почему?
атакующие игроки там погибнут в трясине Аллегри-бола
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Eziiko
Ответ Подкат Пенальтьевич
Идти к Аллегри не очень умный ход, для такого типа игрока
А ну конечно, лучше же в Краснодаре остаться
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Dragonfruit
Ответ Мукунку хороший
Ну опять кино.. как с Захаряном.. сейчас все клубы переберут.. и остановятся на Гранаде))
Захарян дворовый игрок по сравнению со Сперцяном. Эд топ, машина
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Птюч, Ёж.
Ответ Daas Holding
Что за мерзкий тренд, "окружение игрока"? С мамой или дядей Эдика Ювентус общался? "Окружение" называется агенты.
с пацанами со двора.
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Juran
Мало им было кокорина, решили ещё одного взять на банку)))
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hiper74
К Фиалкам по стопам Кокоши.
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