Сперцян интересен «Фиорентине», но «Ювентус» – фаворит. Уже были контакты с окружением хавбека «Краснодара» («РБ Спорт»)
Два клуба Серии А претендуют на хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
Ранее сообщалось об интересе «Ювентуса» к 23-летнему полузащитнику сборной Армении.
По данным «РБ Спорт», в Италии два клуба проявляют серьезный интерес к Сперцяну. Кроме «Ювентуса», это также делает и «Фиорентина», но туринский клуб – фаворит.
«Юве» последние несколько месяцев активно следит за хавбеком «быков». Итальянский клуб уже контактировал с окружением футболиста.
Ожидается, что зимой стороны обсудят потенциальный переход Сперцяна в «Ювентус». Контракт Эдуарда с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года.
В нынешнем сезоне Мир РПЛ футболист сыграл 15 матчей, забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи. Его статистика – здесь.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
А тут мало того, что армянин, так ещё и в любимую команду пристроить можно. Вряд ли Нобель упустит такую возможность.