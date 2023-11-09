«Ювентусу» интересен Сперцян. Скауты клуба посещали матчи сборной Армении, за хавбеком будут следить до лета

Теги Ювентус премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы сборная Армении по футболу Краснодар Эдуард Сперцян Футбол

Эдуард Сперцян интересен «Ювентусу».

Туринский клуб обратил внимание на полузащитника «Краснодара», сообщает Tuttosport. «Бьянконери» будут следить за развитием 23-летнего футболиста до следующего лета. 

Отмечается, что скауты «Юве» изучают множество видео с участием Сперцяна, а также посетили несколько матчей сборной Армении. 

В текущем сезоне Мир РПЛ Эдуард провел 14 матчей, в которых отличился 6 голами и 1 результативной передачей. Подробную статистику игрока можно найти здесь

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jan Paskel
и предложат 3 млн евро в рассрочку
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vel
Нобель с ума сойдет ))

P.S. И Судакова впридачу ))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
flash166
Ответ Максим Столбов
Италия же не работает с Россией, утка ну очень жирная
Саба Сазонов из какого-то не Российского клуба перешел в Торино?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Rhea
умеют армяне пристраивать своих бездарей, да никуда-нибудь, а во всякие сосьедады и ювентусы
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Groznyi2024
Ювентус - аренда в Фиорентину - лавка - Кипр
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Попов
Ювентус Сперцяна?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Yashin
Старая синьора положила глаз на молодого Эдуарда
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BZB
Эдуард Сперцян должен выиграть с Краснодаром чемпионат, а летом можно и в Европу.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владислав88
Последние игры за Краснодао вообще никакой, просто отсуствует на поле. Не знаю, но сомнительно что заиграет. И ему уже 23, а не 19 как Захаряну.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jqzn88xn6n
Ответ Олег Попов
Ювентус Сперцяна?
Против Аталанты Миранчука?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий