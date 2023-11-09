«Ювентусу» интересен Сперцян. Скауты клуба посещали матчи сборной Армении, за хавбеком будут следить до лета

Эдуард Сперцян интересен «Ювентусу».

Туринский клуб обратил внимание на полузащитника « », сообщает Tuttosport. «Бьянконери» будут следить за развитием 23-летнего футболиста до следующего лета.

Отмечается, что скауты «Юве» изучают множество видео с участием , а также посетили несколько матчей сборной Армении.

В текущем сезоне Мир РПЛ Эдуард провел 14 матчей, в которых отличился 6 голами и 1 результативной передачей. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

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