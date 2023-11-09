«Ювентусу» интересен Сперцян. Скауты клуба посещали матчи сборной Армении, за хавбеком будут следить до лета
Эдуард Сперцян интересен «Ювентусу».
Туринский клуб обратил внимание на полузащитника «Краснодара», сообщает Tuttosport. «Бьянконери» будут следить за развитием 23-летнего футболиста до следующего лета.
Отмечается, что скауты «Юве» изучают множество видео с участием Сперцяна, а также посетили несколько матчей сборной Армении.
В текущем сезоне Мир РПЛ Эдуард провел 14 матчей, в которых отличился 6 голами и 1 результативной передачей. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
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P.S. И Судакова впридачу ))