«Ювентус» следил за Сперцяном на матче Хорватия – Армения, «Болонья» – за Тикнизяном. Они могут уехать в Италию уже зимой
Представители итальянских клубов следили за Эдуардом Сперцяном и Наиром Тикнизяном.
Как пишет Иван Карпов, игру квалификации Евро-2024 между сборными Хорватии и Армении (1:0) посетили руководители «Ювентуса» и «Болоньи».
«Болонью» представлял Марко ди Вайо, он изучал игру Тикнизяна. Представители «Ювентуса» следили за Сперцяном.
Интерес к обоим игрокам очень высок. Наир и Эдуард могут уехать в Италию уже этой зимой.
Статистику 23-летнего полузащитника «Краснодара» можно найти здесь. Показатели 24-летнего крайнего защитника «Локомотива» доступны по этой ссылке.
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