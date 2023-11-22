«Ювентус» следил за Сперцяном на матче Хорватия – Армения, «Болонья» – за Тикнизяном. Они могут уехать в Италию уже зимой

Теги Локомотив Ювентус премьер-лига Россия серия А Италия Сборная Хорватии по футболу возможные трансферы сборная Армении по футболу Болонья Краснодар квалификация Евро-2024 Наир Тикнизян Эдуард Сперцян Футбол

Представители итальянских клубов следили за Эдуардом Сперцяном и Наиром Тикнизяном.

Как пишет Иван Карпов, игру квалификации Евро-2024 между сборными Хорватии и Армении (1:0) посетили руководители «Ювентуса» и «Болоньи».

«Болонью» представлял Марко ди Вайо, он изучал игру Тикнизяна. Представители «Ювентуса» следили за Сперцяном.

Интерес к обоим игрокам очень высок. Наир и Эдуард могут уехать в Италию уже этой зимой.

Статистику 23-летнего полузащитника «Краснодара» можно найти здесь. Показатели 24-летнего крайнего защитника «Локомотива» доступны по этой ссылке.

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7 комментариев

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Антибаскет Поповича
Серия А - самый естественный и логичный вариант продолжения карьеры для Сперциано и Тикнизиано. Ещё бы Захариано кто-нибудь в аренду у Сосьедада взял.
+7
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Mr.Oizo
Сперцян норм, за те же 12+3, что предлагал Аякс можно брать! Не пойдет - за эти же деньги продать через пару лет
Тики в Болонье тоже норм будет, Мотта не плохо работает с игроками
+2
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+2
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Ahtarisiti
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Kubinec_
а можно нормальные трансферы в Ювентус?
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Антон Фалафель
Армяне должны играть в стране, которую создали их древние соотечественники.
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Ahtarisiti
Ответ Заяцволк
Ааааха, топ ! )) Только непонятно, к какому слову из текста это прицепить, что-то ни с одним не рифмуется ))
Имеется ввиду в Залу-пялии
+1
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Заяцволк
Ответ Ahtarisiti
Имеется ввиду в Залу-пялии
А, теперь понятно ! )
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