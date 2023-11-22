«Ювентус» следил за Сперцяном на матче Хорватия – Армения, «Болонья» – за Тикнизяном. Они могут уехать в Италию уже зимой

Представители итальянских клубов следили за Эдуардом Сперцяном и Наиром Тикнизяном.

Как пишет Иван Карпов, игру квалификации Евро-2024 между сборными и Армении (1:0) посетили руководители « » и «Болоньи».

«Болонью» представлял Марко ди Вайо, он изучал игру . Представители «Ювентуса» следили за .

Интерес к обоим игрокам очень высок. Наир и Эдуард могут уехать в Италию уже этой зимой.

Статистику 23-летнего полузащитника «Краснодара» можно найти здесь. Показатели 24-летнего крайнего защитника « » доступны по этой ссылке.

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