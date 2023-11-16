«Ювентус» рассматривает Сперцяна как альтернативу Берарди. «Краснодар» может получить 15 млн евро (Sky Sport)
«Ювентус» может подписать Эдуарда Сперцяна .
Ранее стало известно, что туринский клуб интересуется полузащитником «Краснодара».
«Бьянконери» рассматривают возможность подписания Сперцяна как альтернативу трансферу Доменико Берарди из «Сассуоло», сообщает TuttoJuve со ссылкой на Sky Sport. Утверждается, что главный тренер «Юве» Массимилиано Аллегри ценит тактическую универсальность Эдуарда.
Считается, что за трансфер 23-летнего футболиста «быки» могут получить 15 миллионов евро.
В текущем сезоне Мир РПЛ Сперцян провел 15 матчей, в которых забил 7 голов. Его статистику можно найти здесь.
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И как бы Сперцян. Он, конечно, тоже засиделся у черно-зеленых))))) но на этом всё
Хотя Сперцяну, наверное, пора бы в Европу, может там не затеряться, если будет над собой работать.
10 же. Другое дело, что сейчас он у Ивича в глубину задвинут обычно.