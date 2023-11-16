«Ювентус» рассматривает Сперцяна как альтернативу Берарди. «Краснодар» может получить 15 млн евро (Sky Sport)

Теги Ювентус серия А Италия возможные трансферы Массимилиано Аллегри Краснодар Сассуоло Доменико Берарди Эдуард Сперцян Футбол

«Ювентус» может подписать Эдуарда Сперцяна .

Ранее стало известно, что туринский клуб интересуется полузащитником «Краснодара». 

«Бьянконери» рассматривают возможность подписания Сперцяна как альтернативу трансферу Доменико Берарди из «Сассуоло», сообщает TuttoJuve со ссылкой на Sky Sport. Утверждается, что главный тренер «Юве» Массимилиано Аллегри ценит тактическую универсальность Эдуарда

Считается, что за трансфер 23-летнего футболиста «быки» могут получить 15 миллионов евро. 

В текущем сезоне Мир РПЛ Сперцян провел 15 матчей, в которых забил 7 голов. Его статистику можно найти здесь

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43 комментария

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Очки Дани Алвеса
Берарди, конечно, засиделся у черно-зеленых, но это чемпион Европы, стабильно результативный игрок Серии А.
И как бы Сперцян. Он, конечно, тоже засиделся у черно-зеленых))))) но на этом всё
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Barvex
Ответ Iamliam
Агенты набивают ему цену, чтобы подороже продать в столичный клуб или в Зенит)
Хоть кому -нибудь.
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Викентий Тристаграмматиков
Ответ madjer163
Ломаева рассматривает к покупке Челси!!! За 10 лимонов таланта отдаем , как от сердца отрываем
Ломаев ногами хорошо играет, так что МЮ без вариантов.
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Iamliam
Агенты набивают ему цену, чтобы подороже продать в столичный клуб или в Зенит)
+11
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dimitry999
😳
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trial21 rush
Ответ Iamliam
Это только трансферы больше 10 млн. А еще была куча трансферов за 8-9 млн. 15млн это ценник для Юве, для условного Спартака легко договорятся за 10млн, а эти деньги я уверен найдут за одного из лучших игроков РПЛ.
Наоборот для клубов Рпл у Краснодара гигантский ценник на своих воспитанников, для европейских ниже
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Peter Parker
Ответ Iamliam
Агенты набивают ему цену, чтобы подороже продать в столичный клуб или в Зенит)
Какой еще столичный клуб? Из столичных клубов денег мог бы дать разве что Спартак, Динамо вряд ли. А в Спартак напрямую не продают из Краснодара
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a2wai
Рассматривать можно кого угодно, далеко не факт, что Ювентус его купит. Не в последнюю очередь потому что всегда можно найти альтернативу, за которую не придется переводить деньги туда-сюда-обратно.

Хотя Сперцяну, наверное, пора бы в Европу, может там не затеряться, если будет над собой работать.
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Марат Люсьеныч
Эдику пора уезжать из РПЛ. В Италии должно быть идеально ему
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Дурачок
Сперцян: "Пока не обыграю Факел - в Ювентус ни ногой!"
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bubareska
Нобель начинает подключать свои связи.
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Николай Васильков
Ответ Iamliam
Агенты набивают ему цену, чтобы подороже продать в столичный клуб или в Зенит)
Оооо началось, лень искать - про Захаряна небось тоже самое писал?
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Iamliam
Ответ trial21 rush
Насчёт Ювентуса не уверен.Я скорее про то, что в другой российский клуб его точно не отпустят, если только у Краснодара не начнутся проблемы с финансами
Поживем увидим. Но про Юве это агентский бред да.
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trial21 rush
Ответ Iamliam
Хорошо, спрошу прямо - вы всерьез верите что Сперцян может перейти в топ-клуб уровня Юве? Таких трансферов в РПЛ не было со времен Аршавина. А сейчас не 2009 год и Армения(за которую играет Сперцян) не выйдет на ЧЕ, и не сможет сотворить сенсацию, после чего им бы мог заинтересоваться такой клуб как Юве.
Насчёт Ювентуса не уверен.Я скорее про то, что в другой российский клуб его точно не отпустят, если только у Краснодара не начнутся проблемы с финансами
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Iamliam
Ответ trial21 rush
Наоборот для клубов Рпл у Краснодара гигантский ценник на своих воспитанников, для европейских ниже
Хорошо, спрошу прямо - вы всерьез верите что Сперцян может перейти в топ-клуб уровня Юве? Таких трансферов в РПЛ не было со времен Аршавина. А сейчас не 2009 год и Армения(за которую играет Сперцян) не выйдет на ЧЕ, и не сможет сотворить сенсацию, после чего им бы мог заинтересоваться такой клуб как Юве.
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Остап Бендер
Арабы рассматривают как альтернативу Роналду, но это секретная инфа
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Марат Люсьеныч
Ответ Iamliam
Это только трансферы больше 10 млн. А еще была куча трансферов за 8-9 млн. 15млн это ценник для Юве, для условного Спартака легко договорятся за 10млн, а эти деньги я уверен найдут за одного из лучших игроков РПЛ.
а Сперцяну то зачем Спартак?)
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Iamliam
Ответ Peter Parker
Какие 10 для Спартака. Краснодар не продает в Спартак примерно с 2015 года или когда там была эта история с Иваном Репяхом. За Смолова по слухам до 25-30 миллионов предлагали, но так и не ушел.
И что с того? Никогда не продавал, а теперь продаст.
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Peter Parker
Ответ Iamliam
Это только трансферы больше 10 млн. А еще была куча трансферов за 8-9 млн. 15млн это ценник для Юве, для условного Спартака легко договорятся за 10млн, а эти деньги я уверен найдут за одного из лучших игроков РПЛ.
Какие 10 для Спартака. Краснодар не продает в Спартак примерно с 2015 года или когда там была эта история с Иваном Репяхом. За Смолова по слухам до 25-30 миллионов предлагали, но так и не ушел.
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justburn
Ответ Iamliam
Агенты набивают ему цену, чтобы подороже продать в столичный клуб или в Зенит)
Ну скауты Юве его уже просмаиривали
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ЛеваяНогаХалка
Ответ Iamliam
Инфа за последние 4 года ЦСКА: 2019 - Nikola Vlašić - 23,00 млн € 2020 - Chidera Ejuke - 11,50 млн € Спартак: 2019 - Guus Til - 18,00 млн € 2019 - Alex Kral - 12,00 млн € Локомотив: 2019 - Grzegorz Krychowiak - 12,00 млн € Динамо: 2019 - Maximilian Philipp - 20,00 млн € Вывод - деньги на Захаряна есть.
Трансферы 3-4 летней давности
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Peter Parker
Ответ Iamliam
Инфа за последние 4 года ЦСКА: 2019 - Nikola Vlašić - 23,00 млн € 2020 - Chidera Ejuke - 11,50 млн € Спартак: 2019 - Guus Til - 18,00 млн € 2019 - Alex Kral - 12,00 млн € Локомотив: 2019 - Grzegorz Krychowiak - 12,00 млн € Динамо: 2019 - Maximilian Philipp - 20,00 млн € Вывод - деньги на Захаряна есть.
Ну так за это время ситуэйшен изменился. Ты приводишь трансферы за 2019 год. Ты как бы в курсе что в мире произошли некоторые события за это время? А в некоторых упомянутых тобой командах изменилось руководство и новые начальники не готовы тратить так много
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Zidane 21
я за сперцяна, Берарди уважаю но как игрок он мне всегда виделся чуть бревноватым
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Soames Forsyte
Эдоардо Сперциано
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Викентий Тристаграмматиков
Ответ Caniball
У Ивича все задвинуты. При этом в отборе Сперцян - очень посредственный.
Кривцов у Ивича выдвинут, и я до сих пор такой размен позициями не понимаю. По результатам конечно эффективно, но блин...
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Викентий Тристаграмматиков
Ответ Caniball
Абсолютно разные игроки. Берарди - ярко выраженный вингер - 29 лет Сперцян - 8-ка играющая на чистых мячах - 23 года. Это не конкуренты друг друга на поле.
>Сперцян - 8-ка играющая на чистых мячах
10 же. Другое дело, что сейчас он у Ивича в глубину задвинут обычно.
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Даши Жапов
Ответ Очки Дани Алвеса
Берарди, конечно, засиделся у черно-зеленых, но это чемпион Европы, стабильно результативный игрок Серии А. И как бы Сперцян. Он, конечно, тоже засиделся у черно-зеленых))))) но на этом всё
Думается и про Хвичу так же говорили, когда его брали вместо Инсинье. Сперцяна высоко котируют в Европе и это факт. В альтернативной вселенной, где нет "СВО", давно уже бегает в сильной команде.
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KKA
Ответ Очки Дани Алвеса
Берарди, конечно, засиделся у черно-зеленых, но это чемпион Европы, стабильно результативный игрок Серии А. И как бы Сперцян. Он, конечно, тоже засиделся у черно-зеленых))))) но на этом всё
На это вообще всё)
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Caniball
Ответ Очки Дани Алвеса
Берарди, конечно, засиделся у черно-зеленых, но это чемпион Европы, стабильно результативный игрок Серии А. И как бы Сперцян. Он, конечно, тоже засиделся у черно-зеленых))))) но на этом всё
Разные позиции и роли на поле.
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Мексиканская песня
Sperzzini
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Мексиканская песня
Нос похож?
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Killiannnn
Надеюсь этого не будет, у Юве и так в полузащите одни посредственности играют
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инок
Уже Ювентус? Кто следующий - налетай!
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Halicarnassus
Да прекращайте
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