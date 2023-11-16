«Ювентус» может подписать Эдуарда Сперцяна .

Ранее стало известно, что туринский клуб интересуется полузащитником « ».

«Бьянконери» рассматривают возможность подписания Сперцяна как альтернативу трансферу из « », сообщает TuttoJuve со ссылкой на Sky Sport. Утверждается, что главный тренер «Юве» ценит тактическую универсальность .

Считается, что за трансфер 23-летнего футболиста «быки» могут получить 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Мир РПЛ Сперцян провел 15 матчей, в которых забил 7 голов. Его статистику можно найти здесь.

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