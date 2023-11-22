Хомуха о Дзагоеве: «У Алана была хорошая техническая оснащенность, но только на уровне российского чемпионата – для Европы этого мало. Реализовать потенциал не смог, к сожалению»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Алан Дзагоев Дмитрий Хомуха Футбол

Дмитрий Хомуха считает, что Алан Дзагоев не реализовал свой футбольный потенциал.

Дзагоев объявил о завершении карьеры в 33 года. Последним клубом в карьере полузащитника стала греческая «Ламия».

«Алан подавал очень большие надежды в качестве молодого и перспективного футболиста в свое время, но, к сожалению, не смог полностью реализовать свой потенциал. У него была хорошая техническая оснащенность, но только на уровне российского чемпионата – для Европы этого мало.

Стоило ли ему попытать свои силы за границей в более раннем возрасте? Надо было ехать и пробовать, но, если он сам выбрал другой путь, что теперь об этом говорить?» – сказал бывший игрок ЦСКА, а ныне главный тренер «Шинника».

Дзагоев закончил. Алан казался нашим главным талантом XXI века, но его карьера – один суперсезон и 13 лет поисков себя

Дзагоев о завершении карьеры: «Не реализовал себя полностью, обидно. Но жизнь не заканчивается. Теперь узнаю все о тренерстве» 

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6 комментариев

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Stanislav Cherchesov
Для Европы у него была хорошая оснащённость, что можно было видеть в лиге чемпионов, отборочных играх сборных и евро 2012. Нужно было после евро 12 ехать в Европу, а не выбирать финансовые условия у нас. Потенциал превзойти Аршавина безусловно был, а как оно бы вышло уже не узнаем. В Цска стал ломаться часто после 2016 года, можно сказать что уже в 17 - 18 году ушел в закат.
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Peter Parker
Ой, ну прям. Я не фанат Дзагоева. Но с техникой у него точно проблем не было, да и можно подумать в Европецском футболе там прям все технари. Со здоровьем, да, были проблемы и быть может еще с менталкой. Но уж никак не с техникой. Алан мог на поле почти все для своего времени (конец 00 и начало 10)
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Вячеслав Максименко
Хомуха не прав. В ЕК Алан по технике выделялся. Как минимум, не хуже многих оппонентов.
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interested
"Салонный" игрок, вроде Смолова.
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энергетик
В свое время даже Вагнер Лав очень высоко ценил технику Дзагоева, так что Хомуха здесь не прав
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