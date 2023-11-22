Хомуха о Дзагоеве: «У Алана была хорошая техническая оснащенность, но только на уровне российского чемпионата – для Европы этого мало. Реализовать потенциал не смог, к сожалению»

Дмитрий Хомуха считает, что Алан Дзагоев не реализовал свой футбольный потенциал.

Дзагоев объявил о завершении карьеры в 33 года. Последним клубом в карьере полузащитника стала греческая «Ламия».

«Алан подавал очень большие надежды в качестве молодого и перспективного футболиста в свое время, но, к сожалению, не смог полностью реализовать свой потенциал. У него была хорошая техническая оснащенность, но только на уровне российского чемпионата – для Европы этого мало.

Стоило ли ему попытать свои силы за границей в более раннем возрасте? Надо было ехать и пробовать, но, если он сам выбрал другой путь, что теперь об этом говорить?» – сказал бывший игрок , а ныне главный тренер «Шинника».

Дзагоев закончил. Алан казался нашим главным талантом XXI века, но его карьера – один суперсезон и 13 лет поисков себя

Дзагоев о завершении карьеры: «Не реализовал себя полностью, обидно. Но жизнь не заканчивается. Теперь узнаю все о тренерстве»

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