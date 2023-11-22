«Дзагоев стал бы как Модрич по уровню игры, если бы на пике уехал в большой европейский клуб». Щербаченко о хавбеке

Федор Щербаченко сравнил Алана Дзагоева с Лукой Модричем.

Экс-полузащитник ЦСКА и сборной России завершил карьеру в 33 года.

– Дзагоев получил футбольное образование в ДЮСШ «Юность» Владикавказ и в одной из лучших академий в стране – имени Коноплева. Оно легло на хорошие врожденные данные Алана, на его светлую футбольную голову.

Поэтому у Дзагоева есть и хорошая техника, и удары, и передачи, и умение исполнять стандартные положения, и умение правильно действовать на поле в сложных ситуациях. Был памятный момент, когда Дзагоев забил со штрафного Лихтенштейну и показал Слуцкому, что именно он должен был тогда пробивать.

Карьеру Дзагоева можно разделить на две части. Сначала он был здоров, а потом его начали мучить травмы. Условно, с какого-то времени он месяц пропускал, месяц-полтора играл и опять выбывал из строя. Плюс были матчи, когда недолеченный Алан играл на уколах.

Как-то Станислав Саламович Черчесов в разговоре со мной сетовал, что Дзагоев не может играть в полную силу из-за своей хронической травмы, и это была в то время очень большая потеря для сборной.

– Зачем Слуцкий в свое время перевел Дзагоева глубже в полузащиту?

– Сначала он играл под нападающими, был «десяткой». Слуцкий хотел, чтобы Дзагоев также отрабатывал в обороне, чтобы он был бокс-ту-бокс. Но Алан не был уникальным по здоровью и скоростным качествам футболистом.

Отборы, естественно, не являлись сильной стороной Алана, но в первую очередь он отличался на поле эстетическими действиями. Было приятно наблюдать за его финтами и совершенно неожиданными передачами, которыми он влюбил в себя болельщиков. ЦСКА с Дзагоевым и без – это были две разные команды.

– Если бы Дзагоева нацеливали только на атаку, он бы проявлял себя ярче?

– Давайте посмотрим на примере Модрича. Он на высоком уровне делает большой объем и впереди, и сзади – поэтому очень долго выступает за мадридский «Реал» и является великим футболистом.

Если бы Дзагоев на пике карьеры уехал в большой европейский клуб, когда его туда приглашали, то, наверное, по уровню игры он стал бы таким, как Модрич, – сказал бывший тренер российских клубов .

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