Игорь Акинфеев: «У меня три высших образования – не знаю, остановлюсь ли на этом. Образование важно для любого человека – вдруг детям надо помочь с уроками, а ты все забыл»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Сборная России по футболу ТАСС Футбол

Игорь Акинфеев высказался о важности образования.

«В академии физической культуры учат всему. Я считаю, что для любого человека, не только спортсмена, важно образование. У меня три высших образования, не знаю, остановлюсь на этом или нет.

Понемногу надо знать везде – вдруг детям надо будет помочь с уроками, а ты уже все забыл. Надо настраивать себя на то, что знать все невозможно, но мы развиваемся всю жизнь», – сказал голкипер ЦСКА.

Акинфеев о ЧМ-2018: «Патриотами не рождаются, а становятся, каждый в России должен быть хоть немножко патриотом. Вся страна объединилась с командой – лучший праздник в истории спорта»

Акинфеев о России: «Грибы – наше все, ни на что не променяю наши березки, нравится снег. Никогда не мечтал поехать за границу – все, что я люблю, связано с моей родиной»

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

79 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Фалафель
Собирает фулл хаус из подаренных дипломов?
+100
-10
+90
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
luu
Знаем мы ваши спортсменские высшие образования
+80
-3
+77
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олимпионик
Вот эти трофеи, внучек, я выиграл, вот эти медали нам купили, а вот эти дипломы я купил сам.
+63
-9
+54
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lionel Andres Messi 10
Алина Загитова: «Я освоила десяток профессий – не знаю, остановлюсь ли на этом».
+41
-1
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kit244098
Можно сказать. что у Акинфеева есть три честно купленных диплома. А вот в наличие у него образования, исходя из его же спичей, я крепко сомневаюсь))
+36
-6
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Olegov
Ну высшее образование в основном получают именно с целью помогать детям с уроками
+32
-3
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ygcn5c2ty9
Ответ Антон Фалафель
Собирает фулл хаус из подаренных дипломов?
каре)
+29
-1
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
quasififa
Футбольное, вратарское и коннозаводческое
+22
-1
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андоррский почтальон
Ответ ygcn5c2ty9
каре)
Угу, на очереди Академия Генерального штаба.)
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bartez1986
логично было бы написать, какие, не?
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MstAndreev
Круто. Может работать таксистом. У них тоже меньше трех высших не бывает)
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
damondiamond
а, блин, вот для чего этот диплом нужен, оказывается, а я думал, чтобы кушать можно было
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Злобный Конь
Ответ Bartez1986
логично было бы написать, какие, не?
Это как притча про юношу и деньги. Если бы он потел и шевелил мозгами - перечислил бы каждое с подробностями. А так ...
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
№7
Ответ Bartez1986
логично было бы написать, какие, не?
Учитель бразильского языка
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антимосковский
можно и дальше покупать корочки, и три, и четыре высших образования, чем больше, тем умнее, даром, что детям не может помочь с дз))) возможно даже, что этот гигант научной мысли однажды станет академиком по примеру другого очень образованного деятеля от футбола и политики.
+12
-7
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ванька-Манька
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
хахаха, напоминает русских натусек, которые купили пару недельных курсов по психологии или астрологии и считают, что это полноценная вышка и везде пишут про три высших))
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
svft
любой гасконец с детства академик! (с)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Злобный Конь
Андрей Соломатин " У меня есть высшее образование - академия в Малаховке. Ну преподы закрывали глаза,я всё же спортсмен. Надо заехать забрать диплом,кстати".
Интервью "Футболу",2000 год.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Стёпин
получил высшее историческое, чтобы помогать ребенку клеить из осенних листьев котика.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Злобный Конь
Ну и зачем? У Миронова из Справедливой России вообще 5, и что?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Романов
Почему-то я думаю, что не купил он их. Хотя, цена им копейка, но хоть писать научили.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Xm.md
Ну купил 3, а в чем смысл?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pav11k
Знали бы вы, какое сейчас образование и какие встречаются преподаватели. Нас, студентов, тоже касается, спору нет.
Но если родитель помогает ребенку с ДЗ, значит, или учитель не справляется со своей прямой обязанностью, или ребенок так воспитан, что не может воспринимать должное образование. Про образование, как школьное, так и высшее, можно много и долго говорить...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mister Heisenberg
Был бы умный, промолчал про эти левые бумажки, но ума как видимо нет совсем
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Собиратель хаоса
Ответ Антон Фалафель
Собирает фулл хаус из подаренных дипломов?
- Высшее образование есть?
- Да, шесть.
- Что шесть?
- Высших образований.
- Хм-м. Ладно, предыдущий опыт работы?
- Дипломы в метро продавал.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий