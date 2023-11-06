Игорь Акинфеев: «У меня три высших образования – не знаю, остановлюсь ли на этом. Образование важно для любого человека – вдруг детям надо помочь с уроками, а ты все забыл»
Игорь Акинфеев высказался о важности образования.
«В академии физической культуры учат всему. Я считаю, что для любого человека, не только спортсмена, важно образование. У меня три высших образования, не знаю, остановлюсь на этом или нет.
Понемногу надо знать везде – вдруг детям надо будет помочь с уроками, а ты уже все забыл. Надо настраивать себя на то, что знать все невозможно, но мы развиваемся всю жизнь», – сказал голкипер ЦСКА.
Акинфеев о ЧМ-2018: «Патриотами не рождаются, а становятся, каждый в России должен быть хоть немножко патриотом. Вся страна объединилась с командой – лучший праздник в истории спорта»
Акинфеев о России: «Грибы – наше все, ни на что не променяю наши березки, нравится снег. Никогда не мечтал поехать за границу – все, что я люблю, связано с моей родиной»
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Интервью "Футболу",2000 год.
Но если родитель помогает ребенку с ДЗ, значит, или учитель не справляется со своей прямой обязанностью, или ребенок так воспитан, что не может воспринимать должное образование. Про образование, как школьное, так и высшее, можно много и долго говорить...
- Да, шесть.
- Что шесть?
- Высших образований.
- Хм-м. Ладно, предыдущий опыт работы?
- Дипломы в метро продавал.