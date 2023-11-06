Игорь Акинфеев: «У меня три высших образования – не знаю, остановлюсь ли на этом. Образование важно для любого человека – вдруг детям надо помочь с уроками, а ты все забыл»

Игорь Акинфеев высказался о важности образования.

«В академии физической культуры учат всему. Я считаю, что для любого человека, не только спортсмена, важно образование. У меня три высших образования, не знаю, остановлюсь на этом или нет.

Понемногу надо знать везде – вдруг детям надо будет помочь с уроками, а ты уже все забыл. Надо настраивать себя на то, что знать все невозможно, но мы развиваемся всю жизнь», – сказал голкипер .

Акинфеев о ЧМ-2018: «Патриотами не рождаются, а становятся, каждый в России должен быть хоть немножко патриотом. Вся страна объединилась с командой – лучший праздник в истории спорта»

Акинфеев о России: «Грибы – наше все, ни на что не променяю наши березки, нравится снег. Никогда не мечтал поехать за границу – все, что я люблю, связано с моей родиной»

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!