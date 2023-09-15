«Давайте покажем сексизму красную карточку. Мне было весело, а Гари – нет, думаю». Футболистка Скотт об обмене аккаунтами с Невиллом
Джилл Скотт рассказала об обмене аккаунтами с Гари Невиллом.
Бывший футболист сборной Англии обменялся аккаунтами в твиттере в рамках социального эксперимента с футболисткой Джилл Скотт.
В ходе эксперимента Невилл публиковал твиты о футболе с аккаунта Скотт и получал сексистские комментарии.
«Раскрываем секреты! В прошлом сезоне меня попросили поменяться аккаунтами в социальных сетях с Гари Невиллом, чтобы показать гендерную предвзятость в социальных сетях.
Для меня это было весело, но Гари, думаю, не так весело. Давайте в этом сезоне покажем сексизму красную карточку» – написала футболистка Джилл Скотт.
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Вероятно, дело в репутации, может у женщин она не очень. Хотя нет, ту же Зарему постоянно поддерживают.
Да и сложно поверить что можно спутать текст Уткина и Мостового. Так что какой-то бред ты написал.
П.С. Мостового, хейтят только когда он какую-то глупость скажет, а когда он правильные вещи говорит, все нормально реагируют.
Она умная красивая женщина, долгих лет счастливой жизни ей, но когда она уволила любимых всеми комментаторов из-за того, что они недостаточно спортивно и эстетично выглядели и наняла стадо стройных манекенов с фарфоровыми зубами дежурными улыбками из мак-дональдса без какой-либо спортивной эрудиции и без интересной подачи материала, канал сразу умер для меня и многих моих знакомых, но наверно нашлись тогда новые зрители, кому именно внешний вид ведущих важен.
Кстати, жаль что у меня нету твитера, иначе попытался бы и эти их посты поискать. Потому что девушка привела один пример а Гарри 3 коммента в пример. Уверен что были много комментариев и в обратную сторону или нейтральные. Только процентаж сможет о чем-то говорить.