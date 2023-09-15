«Давайте покажем сексизму красную карточку. Мне было весело, а Гари – нет, думаю». Футболистка Скотт об обмене аккаунтами с Невиллом

Теги Гари Невилл премьер-лига Англия женский футбол сборная Англии жен Джилл Скотт соцсети дискриминация Футбол

Джилл Скотт рассказала об обмене аккаунтами с Гари Невиллом.

Бывший футболист сборной Англии обменялся аккаунтами в твиттере в рамках социального эксперимента с футболисткой Джилл Скотт.

В ходе эксперимента Невилл публиковал твиты о футболе с аккаунта Скотт и получал сексистские комментарии.

«Раскрываем секреты! В прошлом сезоне меня попросили поменяться аккаунтами в социальных сетях с Гари Невиллом, чтобы показать гендерную предвзятость в социальных сетях.

Для меня это было весело, но Гари, думаю, не так весело. Давайте в этом сезоне покажем сексизму красную карточку» – написала футболистка Джилл Скотт.

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17 комментариев

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Today I feel Qatari
Ответ Setar
В комментариях сразу собрались личности, которые наглядно демонстрируют, что эксперимент не бесполезный.
На спортсе это так же работает. Если взять один и тот же текст и выдать двумя новостями: одну от имени Уткина, а вторую от имени Мостового, то в комментах под новостью с Уткиным все будут восхищаться тонким слогом и непревзойденной иронией, а в комментах под новостью с Мостовым предлагать закусывать и получить наконец-то лицензию. Уже много раз проверенно
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Setar
В комментариях сразу собрались личности, которые наглядно демонстрируют, что эксперимент не бесполезный.
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-5
+9
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Экспертное мнение
Ответ MstAndreev
Была же какая-то история. Когда мужик завел в обсуждении компьютерной игры два акка - женский и мужской. И когда писал от имени женщины, его в лучшем случае посылали на йуг, в худшем - закидывали личку членами. А когда он писал ровно тоже самое с мужского акка - с ним вели нормальный диалог. Однажды он написал от имени женщины какой-то пост, а затем с мужского акка поддержал это сообщение. Ему тут же ответили - "Ну ты-то эту дуру не защищай, ты в теме разбираешься!")
Ну схожая проблема есть на спортсе, например, если опубликуют высказывание Тины Канделаки, все отправят ее под руль. Но если тоже самое скажет условный Карпин, все скажут респект Валера, дело говоришь, Валера лучший!

Вероятно, дело в репутации, может у женщин она не очень. Хотя нет, ту же Зарему постоянно поддерживают.
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MstAndreev
Была же какая-то история. Когда мужик завел в обсуждении компьютерной игры два акка - женский и мужской. И когда писал от имени женщины, его в лучшем случае посылали на йуг, в худшем - закидывали личку членами. А когда он писал ровно тоже самое с мужского акка - с ним вели нормальный диалог. Однажды он написал от имени женщины какой-то пост, а затем с мужского акка поддержал это сообщение. Ему тут же ответили - "Ну ты-то эту дуру не защищай, ты в теме разбираешься!")
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vova123456
Ответ Today I feel Qatari
На спортсе это так же работает. Если взять один и тот же текст и выдать двумя новостями: одну от имени Уткина, а вторую от имени Мостового, то в комментах под новостью с Уткиным все будут восхищаться тонким слогом и непревзойденной иронией, а в комментах под новостью с Мостовым предлагать закусывать и получить наконец-то лицензию. Уже много раз проверенно
Нет, то что ты сейчас описал не тоже самое. Это доверие которое образовалось годами к словам Уткина. Я думаю ты неправильно понимаешь что означает сексизм.
Да и сложно поверить что можно спутать текст Уткина и Мостового. Так что какой-то бред ты написал.
П.С. Мостового, хейтят только когда он какую-то глупость скажет, а когда он правильные вещи говорит, все нормально реагируют.
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mephist13
Ответ Экспертное мнение
Ну схожая проблема есть на спортсе, например, если опубликуют высказывание Тины Канделаки, все отправят ее под руль. Но если тоже самое скажет условный Карпин, все скажут респект Валера, дело говоришь, Валера лучший! Вероятно, дело в репутации, может у женщин она не очень. Хотя нет, ту же Зарему постоянно поддерживают.
Ну Тина это другое, её пинают не за то, что она женщина, не за то, что грузинка, а исключительно за то, что она сделала со спортивным телеканалом.

Она умная красивая женщина, долгих лет счастливой жизни ей, но когда она уволила любимых всеми комментаторов из-за того, что они недостаточно спортивно и эстетично выглядели и наняла стадо стройных манекенов с фарфоровыми зубами дежурными улыбками из мак-дональдса без какой-либо спортивной эрудиции и без интересной подачи материала, канал сразу умер для меня и многих моих знакомых, но наверно нашлись тогда новые зрители, кому именно внешний вид ведущих важен.
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Ход_Конём
Ответ MstAndreev
Была же какая-то история. Когда мужик завел в обсуждении компьютерной игры два акка - женский и мужской. И когда писал от имени женщины, его в лучшем случае посылали на йуг, в худшем - закидывали личку членами. А когда он писал ровно тоже самое с мужского акка - с ним вели нормальный диалог. Однажды он написал от имени женщины какой-то пост, а затем с мужского акка поддержал это сообщение. Ему тут же ответили - "Ну ты-то эту дуру не защищай, ты в теме разбираешься!")
Всё верно, но есть одно НО! В обоих случаях, как я понимаю, писали сообщения в основном мужчины, а если бы превалирующей аудиторией была женская? Так что эксперимент абсолютно не показателен.
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Vladislav Zhalobkevich
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Назар Игорь
Ответ Vladislav Zhalobkevich
Комментарий удален модератором
Уже исправили.
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Dvapyatdesyat
Ответ Экспертное мнение
Ну схожая проблема есть на спортсе, например, если опубликуют высказывание Тины Канделаки, все отправят ее под руль. Но если тоже самое скажет условный Карпин, все скажут респект Валера, дело говоришь, Валера лучший! Вероятно, дело в репутации, может у женщин она не очень. Хотя нет, ту же Зарему постоянно поддерживают.
Зарема просто прошла стадию отрицания)
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vova123456
Ответ MstAndreev
Была же какая-то история. Когда мужик завел в обсуждении компьютерной игры два акка - женский и мужской. И когда писал от имени женщины, его в лучшем случае посылали на йуг, в худшем - закидывали личку членами. А когда он писал ровно тоже самое с мужского акка - с ним вели нормальный диалог. Однажды он написал от имени женщины какой-то пост, а затем с мужского акка поддержал это сообщение. Ему тут же ответили - "Ну ты-то эту дуру не защищай, ты в теме разбираешься!")
Что-то не верится что все в унисон так писали. Думаю там было и много обратных примеров. Так что лучше приводи пруфы, иначе грош цена твоим словам.
Кстати, жаль что у меня нету твитера, иначе попытался бы и эти их посты поискать. Потому что девушка привела один пример а Гарри 3 коммента в пример. Уверен что были много комментариев и в обратную сторону или нейтральные. Только процентаж сможет о чем-то говорить.
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