«Давайте покажем сексизму красную карточку. Мне было весело, а Гари – нет, думаю». Футболистка Скотт об обмене аккаунтами с Невиллом

Джилл Скотт рассказала об обмене аккаунтами с Гари Невиллом.

Бывший футболист сборной Англии обменялся аккаунтами в твиттере в рамках социального эксперимента с футболисткой Джилл Скотт.

В ходе эксперимента Невилл публиковал твиты о футболе с аккаунта Скотт и получал сексистские комментарии.

«Раскрываем секреты! В прошлом сезоне меня попросили поменяться аккаунтами в социальных сетях с Гари Невиллом, чтобы показать гендерную предвзятость в социальных сетях.

Для меня это было весело, но Гари, думаю, не так весело. Давайте в этом сезоне покажем сексизму красную карточку» – написала футболистка Джилл Скотт.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS