«Мужской футбол потерял два поколения темнокожих игроков. Нельзя позволить женскому пойти по тому же пути». Директор FA по разнообразию о фото «Арсенала» с белыми футболистками
Директор FA призвал обратить внимание на расовую инклюзивность в женском футболе.
Напомним, ранее женский «Арсенал» подвергся критике за недостаточное разнообразие в команде после коллективного фото, на котором все футболистки и тренер – белые. Клуб признал нехватку инклюзивности.
«Мой 40-летний опыт работы в футболе позволяет понимать тончайшие нюансы, особенно когда речь заходит о цветных людях.
Основное внимание, как правило, уделяется темнокожим мужчинам, и когда речь заходит о женщинах, на первый план выходит гендерное разнообразие.
Мы должны быть внимательны и осознавать проблемы современного футбола, чтобы добиться большего разнообразия среди женщин на всех уровнях, чтобы обеспечить путь для цветных молодых женщин, особенно из низкого социально-экономического и неблагополучного слоя.
Мы потеряли два поколения чернокожих игроков-мужчин, у которых никогда не было равных возможностей стать тренерами и руководителями, поэтому было бы огромным нарушением футбольного долга позволить женской игре развиваться по такому же пути.
Социальный, человеческий и экономический императив разнообразия не вызывает сомнений у всех футбольных клубов. Это очевидно. Я лишь хочу, чтобы футбол последовательно принимал верные решения и был прогрессивным, а не реактивным», – сказал директор FA по разнообразию Пол Эллиотт.
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Очень странно, что данный персонаж не понимает, что если ставить в состав игрока не по спортивному принципу, а по цветовой квоте, то это явно не вызовет восхищения у болельщиков и партнеров по команде, что может только навредить карьере игрока.
К сожалению, спортивным чинушам, которые скорее всего и алфавит до конца не знают, не понять, что это абсолютно порочная практика.
На ЧМ по легкой атлетике в мужских финалах на 100 и 200 метров были только темнокожие участники, почему никто из британских чиновниках не обратил внимание на расовую инклюзивность?