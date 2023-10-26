«Мужской футбол потерял два поколения темнокожих игроков. Нельзя позволить женскому пойти по тому же пути». Директор FA по разнообразию о фото «Арсенала» с белыми футболистками

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Арсенал женский футбол сборная Англии жен Футбольная ассоциация Англии дискриминация Футбол

Директор FA призвал обратить внимание на расовую инклюзивность в женском футболе.

Напомним, ранее женский «Арсенал» подвергся критике за недостаточное разнообразие в команде после коллективного фото, на котором все футболистки и тренер – белые. Клуб признал нехватку инклюзивности.

«Мой 40-летний опыт работы в футболе позволяет понимать тончайшие нюансы, особенно когда речь заходит о цветных людях.

Основное внимание, как правило, уделяется темнокожим мужчинам, и когда речь заходит о женщинах, на первый план выходит гендерное разнообразие.

Мы должны быть внимательны и осознавать проблемы современного футбола, чтобы добиться большего разнообразия среди женщин на всех уровнях, чтобы обеспечить путь для цветных молодых женщин, особенно из низкого социально-экономического и неблагополучного слоя.

Мы потеряли два поколения чернокожих игроков-мужчин, у которых никогда не было равных возможностей стать тренерами и руководителями, поэтому было бы огромным нарушением футбольного долга позволить женской игре развиваться по такому же пути.

Социальный, человеческий и экономический императив разнообразия не вызывает сомнений у всех футбольных клубов. Это очевидно. Я лишь хочу, чтобы футбол последовательно принимал верные решения и был прогрессивным, а не реактивным», – сказал директор FA по разнообразию Пол Эллиотт.

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147 комментариев

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МОСКВА
Господи, какой же абсурд, трудно поверить что это все взаправду
+385
-2
+383
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rigobersong
Что за расизм в адрес женского Арсенала. Ведь они по сути говорят о том, что белого работника надо лишить работы и поставить туда черного, не потому что он сильнее, а из-за цвета кожи!:)
+185
-8
+177
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Bunyod Turgunov
Если эти мулатки не соответствует по уровню команды то что с ними делать? Любому клубу нужна результаты а не разнобразие
+102
-2
+100
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
А почему такого кипиша нет по поводу разреза глаз? Какого чёрта нет китайцев в командах? Это что за ущемление азиатов?!
+88
-2
+86
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marsover
Ответ МОСКВА
Господи, какой же абсурд, трудно поверить что это все взаправду
Наеверняка еще и на коленях все это зачитывал😂
+40
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+40
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ goshforever
не говоря уже про команчей и аборигенов Австралии
И хотя бы 2 человека в команде должны быть нетрадиционной ориентации (одному будет грустно)
+33
0
+33
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igls54
Директор FA по разнообразию реально ударен головой. А как же Пеле, Марадона. Ни тот, ни другой не являются истинными арийцами
+35
-2
+33
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goshforever
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
А почему такого кипиша нет по поводу разреза глаз? Какого чёрта нет китайцев в командах? Это что за ущемление азиатов?!
не говоря уже про команчей и аборигенов Австралии
+31
0
+31
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goshforever
Ответ marsover
Наеверняка еще и на коленях все это зачитывал😂
Пол Элиотт негр. Ему нельзя на коленях
+27
0
+27
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Andrey Maximkin
Ответ igls54
Директор FA по разнообразию реально ударен головой. А как же Пеле, Марадона. Ни тот, ни другой не являются истинными арийцами
ударен головой, тот кто придумал такую должность
+23
0
+23
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Bugy
Ответ Bunyod Turgunov
Если эти мулатки не соответствует по уровню команды то что с ними делать? Любому клубу нужна результаты а не разнобразие
это ты так говоришь, потому что они черные)
+23
0
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Лимит Лимитович
Жаль, что Арсенал просто не ответит: "ну дак пусть соответствуют уровню команды, тогда и будут на фото. У нас играют сильнейшие". У всех отвалились яйца
Мир катится в какой-то ад.
+22
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Темнокожим футболисткам не разрешают тренироваться и играть в футбол? Если нет, то засудите всех, кто критикует Арсенал.
+22
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+21
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Quack
Ответ rigobersong
Что за расизм в адрес женского Арсенала. Ведь они по сути говорят о том, что белого работника надо лишить работы и поставить туда черного, не потому что он сильнее, а из-за цвета кожи!:)
Все так. Это называется обратная дискриминация. В США такую практику (среди ВУЗов при поступлении студентов) Верховный суд недавно признал неконституционной. Самое интересное, что за это голосовал в том числе чернокожий судья, который сам пользовался такой программой обратной дискриминации, а в мотивировке указал, что из-за этого ему было сложнее строить карьеру, так как все считали, что он получил свое место не по заслугам, а по льготе.

Очень странно, что данный персонаж не понимает, что если ставить в состав игрока не по спортивному принципу, а по цветовой квоте, то это явно не вызовет восхищения у болельщиков и партнеров по команде, что может только навредить карьере игрока.

К сожалению, спортивным чинушам, которые скорее всего и алфавит до конца не знают, не понять, что это абсолютно порочная практика.
+19
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zho3716
Раньше были инквизиторы,теперь-инклюзиторы
+18
0
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rigobersong
Почему в сборной Зимбабве нет белых, где инклбзивность?:)
+18
-1
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goshforever
Ответ majestic1980
О каких двух поколениях игроков вообще речь?
в Англии нехватка цветных тренеров и генменеджеров почему-то. Типа негров после окончания игровой карьеры не пускают злодеи-расисты. Элиотт явно намекает еще и на себя любимого
+16
0
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majestic1980
Ответ goshforever
в Англии нехватка цветных тренеров и генменеджеров почему-то. Типа негров после окончания игровой карьеры не пускают злодеи-расисты. Элиотт явно намекает еще и на себя любимого
Странно что Элиотту не приходит в голову, что дело тут не в цвете кожи, а в уровне квалификации. Хотя может и приходит, но главное подменить понятия
+16
0
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majestic1980
О каких двух поколениях игроков вообще речь?
+15
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Nikrus
где доказательства того, что игроков и тренеров отбирали по цвету кожи, а не по профессионализму?

На ЧМ по легкой атлетике в мужских финалах на 100 и 200 метров были только темнокожие участники, почему никто из британских чиновниках не обратил внимание на расовую инклюзивность?
+13
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Петроград
Я думал, что в команде должны быть те, кто умеет играть в футбол. А оно вон как...
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Bayern2004
Ну а если посмотреть с другой стороны,то футбол приобрёл 2 поколения не темнокожих футболистов/тренеров,которые играли и тренировали благодаря своим профессиональным качествам,а не просто потому что у них не белый цвет кожи.
+10
0
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catcher69
Ответ rigobersong
Почему в сборной Зимбабве нет белых, где инклбзивность?:)
потомучто они почти всех их съели у кого не хватило ума свалить...
+9
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Самый адовый Крикун
Ответ Marcus-light
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У основного ФК Арсенал и женского одни и те же руководители и владелец. При этом лучший игрок мужского Арсенала - Сака. Да и других не бледнолицых ребят там хватает. Из чего следует вывод, если в женском Арсенале нет футболисток цветных рас, значит, все доступные для покупки футболистки этих рас ниже качеством, чем имеющиеся в команде, а те, кто лучше, недоступны для приобретения
+7
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SKazZ Best
Ответ Лимит Лимитович
Жаль, что Арсенал просто не ответит: "ну дак пусть соответствуют уровню команды, тогда и будут на фото. У нас играют сильнейшие". У всех отвалились яйца Мир катится в какой-то ад.
У руководства Арсенала яиц никогда и не было. Что в случае с ЛГБТ, что в случае с расовой дискриминацей. Они (Арсенал) ни разу не сказали ничего типа: "... у нас играют сильнейшие..." или в таком роде. Наоборот, надо на коленки встать - впереди планеты всей, надо голубых продвинуть - всегда пожалуйста.
+7
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