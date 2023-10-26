«Мужской футбол потерял два поколения темнокожих игроков. Нельзя позволить женскому пойти по тому же пути». Директор FA по разнообразию о фото «Арсенала» с белыми футболистками

Директор FA призвал обратить внимание на расовую инклюзивность в женском футболе.

Напомним, ранее женский « » подвергся критике за недостаточное разнообразие в команде после коллективного фото, на котором все футболистки и тренер – белые. Клуб признал нехватку инклюзивности.

«Мой 40-летний опыт работы в футболе позволяет понимать тончайшие нюансы, особенно когда речь заходит о цветных людях.

Основное внимание, как правило, уделяется темнокожим мужчинам, и когда речь заходит о женщинах, на первый план выходит гендерное разнообразие.

Мы должны быть внимательны и осознавать проблемы современного футбола, чтобы добиться большего разнообразия среди женщин на всех уровнях, чтобы обеспечить путь для цветных молодых женщин, особенно из низкого социально-экономического и неблагополучного слоя.

Мы потеряли два поколения чернокожих игроков-мужчин, у которых никогда не было равных возможностей стать тренерами и руководителями, поэтому было бы огромным нарушением футбольного долга позволить женской игре развиваться по такому же пути.

Социальный, человеческий и экономический императив разнообразия не вызывает сомнений у всех футбольных клубов. Это очевидно. Я лишь хочу, чтобы футбол последовательно принимал верные решения и был прогрессивным, а не реактивным», – сказал директор FA по разнообразию Пол Эллиотт.

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