Английские клубы не выполнили 6 из 8 критериев Кодекса многообразия, не сумев нанять нужное число темнокожих, азиатов и женщин

Английские клубы не справляются с задачами по этническому и половому многообразию.

Речь идет о критериях Кодекса многообразия для борьбы с расовым неравенством при назначении сотрудников на руководящие должности и тренерские посты в клубах, который создала Футбольная ассоциация Англии (FA) в 2020 году.

60 команд английских лиг, в том числе женских, – в их числе 20 из 20 клубов АПЛ – одобрили акт, цель которого – увеличение прозрачности процедуры найма, отказ от подходов, основанных на личных связях.

Исполнение положений Кодекса носит добровольный характер, однако клубы обязаны предоставлять полную информацию о новых работниках.

Из свежего отчета FA следует, что клубы в сезоне-2021/22 в основном не выполнили критерии.

Всего есть 4 группы, для которых установлены показатели по разнообразию среди новых сотрудников, – высшее руководство, сотрудники, занимающиеся операционной деятельностью, тренеры мужских команд, тренеры женских команд. В каждой из этих групп есть по два критерия найма.

Эти критерии определяют процент новых сотрудников, которые должны быть темнокожими, азиатами или лицами смешанной расы. Кроме того, задается целевой процентный показатель по найму новых сотрудниц-женщин.

Английские клубы, которые подписались под Кодексом многообразия, не выполнили 6 из 8 показателей. Так, в среднем команды не выполнили нормы по расовому и половому разнообразию среди новых сотрудников в группах высшего руководства и сотрудников, занимающихся операционной деятельностью. Также не были выполнены критерии по найму темнокожих, азиатов или лиц смешанной расы среди тренеров мужских команд (15,6% вместо необходимых 25) и норма в 50% новых сотрудников-женщин в женских командах (показатель составил 33,3%).

Два показателя были выполнены. В мужском футболе удалось преодолеть планку в 10% среди нанятых на тренерские должности темнокожих, азиатов или лиц смешанной расы – показатель составил 21,2%.

В женском футболе была преодолена планка в 15% нанятых темнокожих, азиатов или лиц смешанной расы – 15,3%.