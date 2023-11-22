Де Поль об 1:0 с Бразилией: «Аргентина – лучшая сборная мира. Снова показали, что у нас большие яйца»

Родриго Де Поль высказался о победе Аргентины над Бразилией (1:0) в отборе на ЧМ.

«Очень счастлив, мы снова написали историю. Мы хотели стать первыми, кто обыграет Бразилию здесь. Учитывая то, что случилось до свистка, мы разозлились еще сильнее. Эта команда снова показала, что у нее большие яйца.

Мы очень беспокоились за людей [на трибунах]. Мы пошли туда, а они [полиция] делали то, что я не могу описать словами. Я никогда ничего подобного не видел, а такое случилось не впервые. Я не знаю, что вам сказать. Мы беспокоились о них. Я думал, что нужно сделать их счастливыми, а для этого надо было сделать то, что мы и сделали. Мы сотворили историю.

Мне очень жаль, что все это случилось. Это совершенно не идет на пользу южноамериканскому футболу, который, как я считаю, благодаря нашей победе на чемпионате мира вернулся в привилегированное положение. Всегда это происходит по вине других людей, не игроков. Все это выглядит запятнанным, и я не считаю, что это правильно.

Я люблю матчи такого типа, после Уругвая тоже было много разговоров. Это хорошо. Сегодня я показал, что ради этой сборной и этой футболки я всегда буду отдавать все силы.

Класико всегда такие, они всегда проходят в таком духе, но мы сыграли так, как всегда должны. Если мы должны владеть мячом, то знаем, как этого добиться. Если нужно потерпеть, то мы знаем, как это сделать. Если надо забить, мы забьем. Думаю, поэтому сейчас – лучшая сборная мира, потому что эта команда адаптируется ко всему», – сказал полузащитник сборной Аргентины и « ».

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