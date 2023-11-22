Де Поль об 1:0 с Бразилией: «Аргентина – лучшая сборная мира. Снова показали, что у нас большие яйца»

Теги Сборная Бразилии по футболу Атлетико Ла Лига Сборная Аргентины по футболу происшествия болельщики квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Родриго Де Поль Футбол

Родриго Де Поль высказался о победе Аргентины над Бразилией (1:0) в отборе на ЧМ.

«Очень счастлив, мы снова написали историю. Мы хотели стать первыми, кто обыграет Бразилию здесь. Учитывая то, что случилось до свистка, мы разозлились еще сильнее. Эта команда снова показала, что у нее большие яйца.

Мы очень беспокоились за людей [на трибунах]. Мы пошли туда, а они [полиция] делали то, что я не могу описать словами. Я никогда ничего подобного не видел, а такое случилось не впервые. Я не знаю, что вам сказать. Мы беспокоились о них. Я думал, что нужно сделать их счастливыми, а для этого надо было сделать то, что мы и сделали. Мы сотворили историю.

Мне очень жаль, что все это случилось. Это совершенно не идет на пользу южноамериканскому футболу, который, как я считаю, благодаря нашей победе на чемпионате мира вернулся в привилегированное положение. Всегда это происходит по вине других людей, не игроков. Все это выглядит запятнанным, и я не считаю, что это правильно.

Я люблю матчи такого типа, после Уругвая тоже было много разговоров. Это хорошо. Сегодня я показал, что ради этой сборной и этой футболки я всегда буду отдавать все силы.

Класико всегда такие, они всегда проходят в таком духе, но мы сыграли так, как всегда должны. Если мы должны владеть мячом, то знаем, как этого добиться. Если нужно потерпеть, то мы знаем, как это сделать. Если надо забить, мы забьем. Думаю, поэтому сейчас Аргентина – лучшая сборная мира, потому что эта команда адаптируется ко всему», – сказал полузащитник сборной Аргентины и «Атлетико».

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15 комментариев

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Отец Абду
Ну, по факту... Действующие чемпионы мира и Копа Америка, в рейтинге ФИФА на 1- месте находятся и в отборочных матчах тоже + всего лишь 2 поражения за 4 года:)
+12
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+5
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El Shininho
Если приедешь в Аргентину, то непременно нужно толковать про яйца - не затеряешься.
+5
-2
+3
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Любезный Коссутий
Ответ rigobersong
Бразилия без Неймара сборная уровня Эстонии:)) Как же жаль гения, что попал в такое поколение днарей вроде Родриги и Винисыуса:))
Рональдиньо - последний гений той Бразилии.
+1
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Отец Абду
Ответ 13lapa13
не припомню сборную, которая бы так кичилась победой на ЧМ... тем более победой с гнильцой... самая мерзкая сборная по факту
Дата регистрации 14 марта 2009
Аккаунт игрок основы
Пол мужчина
Возраст 36
Любит
Криштиану Роналду Реал Мадрид

Название болезни понятно:)
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rigobersong
Бразилия без Неймара сборная уровня Эстонии:)) Как же жаль гения, что попал в такое поколение днарей вроде Родриги и Винисыуса:))
+10
-10
0
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Денис Ширинов
Подсос Уругвай забыл походу, отскочили в этот раз
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Андрей Матушкин
Ответ rigobersong
Месси гений, с игроками Астон Виллы, Брайтонов, Удинезе сделал сборную 1й в мире, а кто-то с игроками МС, МЮ, Ливерпуля, Баварии, ПСЖ, Барселоны позорится и ползает на коленях перед Марокко:)))
вас товарищ в детстве на форточеке видать часто катали!
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