Месси о решении увести сборную Аргентины с поля перед матчем с Бразилией: «Полицейские били людей – опять репрессии против народа. Мы ушли, чтобы все успокоилось»

Теги Сборная Бразилии по футболу Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу происшествия болельщики квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Футбол

Лионель Месси высказался о решении увести сборную Аргентины с поля .

Матч Бразилия – Аргентина (0:1) в квалификации ЧМ-2026 не начался вовремя из-за фанатских беспорядков. 

На одной из трибун «Мараканы» произошел конфликт, когда исполнялись национальные гимны двух стран. Стычка разгорелась в секторе, где не было разделения между фанатами хозяев и гостей. Полиция отреагировала жестко и применила дубинки против болельщиков. 

Игроки сборной Аргентины практически сразу подошли к трибуне в попытке погасить конфликт. Тем не менее, стычка между болельщиками и полицией продолжалась около 15 минут.

Капитан гостей Лионель Месси показал своим партнерам, что команда должна уйти с поля. Сборная Аргентины проследовала в подтрибунные помещения. В итоге матч начался с опозданием на полчаса

«Мы видели, как полицейские били людей. Опять репрессии против народа, как и во время последнего финала Кубка Либертадорес

На трибунах находились близкие игроков, мы волновались. Важность игры была второстепенной, и мы пошли в раздевалку, чтобы все успокоилось. Потом мы разузнали, как все было», – сказал Месси после игры. 

Бойня фанатов Аргентины с полицией и бразильцами: головы в крови, Мартинес лез в драку на трибуну, Месси уводил команду с поля

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7 комментариев

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Отец Абду
Когда другие капитаны так поступают, они становятся: "вожаками", "лидерами", "великими капитанами" и тд

А когда Месси так делает, его тут же: "он побоялся", "мерзкий капитан", "что он себе позволяет" и тд

Увы, двойные стандарты...
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Дренажная вода 4
Ответ Отец Абду
Когда другие капитаны так поступают, они становятся: "вожаками", "лидерами", "великими капитанами" и тд А когда Месси так делает, его тут же: "он побоялся", "мерзкий капитан", "что он себе позволяет" и тд Увы, двойные стандарты...
Опять любители словить плюсов на выдуманном лицемерии выдуманных людей. Одна и та же однотипная ахиная чуть ли не под каждой второй новостью.
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Pushka Zotova
- Зачем вы подошли к трибуне?
- Там людей били, хотели успокоить.
- Зачем вы ушли с поля?
- Там людей били, хотели успокоить.
- Вы дебил?
- Нет, я чемпион мира.
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