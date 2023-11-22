Бразилия впервые в истории отбора ЧМ проиграла дома – Аргентине на «Маракане». Она была единственной сборной в Южной Америке без домашних поражений

Теги Сборная Бразилии по футболу Сборная Аргентины по футболу Маракана рекорды квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Футбол

Бразилия впервые в истории проиграла домашний матч квалификации ЧМ.

Команда Фернандо Диниза уступила соперникам из Аргентины (0:1) на «Маракане» в рамках отборочного турнира ЧМ-2026.

Бразилия потерпела первое домашнее поражение в истории квалификации на чемпионат мира. Она была единственной южноамериканской сборной, еще не проигрывавшей дома в рамках отбора на ЧМ.

Теперь у Бразилии 65 матчей в отборах на чемпионаты мира. В предыдущих 64 играх у Бразилии была 51 победа и 13 ничьих. В этих играх команда забила 173 гола и пропустила 29. Было всего 5 домашних матчей, в которых Бразилия не забивала: против Колумбии в 2004-м, против Аргентины, Боливии и Колумбии в 2008-м, а также против Венесуэлы в 2009-м. Все эти игры завершились со счетом 0:0.

Кроме того, Бразилия впервые в истории отборов на ЧМ проиграла три матча подряд.

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17 комментариев

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Александр Бабуев
Серия была конечно монструозной!
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sticky fingers
При Тите такой фигни не было
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Universal1000
9 матчей за 2023 год.
3 победы. Гвиния, Боливия и суперкризисный Перу.
Катар-2022 сломал бразилов по ходу.
Такого позорного года и не вспомнить сходу от них. Ну 2014 наверно перекрывает ага.
Но там изначально всё было ясно, а тут то...еще год назад главный фаворит ЧМ по всем букам вахахаа.

Тите видимо как то 6 лет скрывал днищеватость филигранно. Мастеров-то реально нету толком больших.
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YasAmura
Это мощная серия, конечно, если учесть, что на дворе уже 2023 год.
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Андерлехт Брюггевич
представляю, что будет, если бразилия пролетит мимо чм... госпереворот, революция)
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rigobersong
Бразилия плетется 6й в отборе на ЧМ, вот это уровень конкуренции:) А не евроклоунада, где Эстония с 1 очком стыки играет:)🤣
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Gaval
но неймар(ромарио, роналдо, кака) - но пати
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Кино Музыка
Несколько лет назад казалось, что у Бразилии слабое поколение. Но это хуже.
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Любезный Коссутий
закончил играть Рональдиньо - закончилась Бразилия.
закончит Месси - закончится Аргентина.
после этого, ЮА футбол в принципе можно закрыть - будет гегемония европейского футбола, на следующие 20 лет.
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Universal1000
Ответ Bunyod Turgunov
Тите был такой же тренером как и Роберт Мартинес. Отборочном цикле были монстрами но на ЧМ всегда были провалы. Его футбол действует только к южноамериканцам. Класс между командами делал Неймар
Та не, они и на ЧМ нормально играли. Будь Мундиаль каждый год как ЛЧ - выиграли бы за 6 лет его разок думаю точно.
А будь он в режиме кругового турнира как нац.чемп - выиграли бы много раз с ним.
Неймар там не решал, единственное золото без него наоброт взяли в 2019.
Чел шарил. Бразилия в 2016 была таким же дырявым дном без намека на результаты как и стала в 2023.
Дунга с Динизом на фоне Тите довольно смешны т.е. Это прям видно.
Помимо безусловно древесного состава уже как второе десятилетие подряд.
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uragan
Ответ Владислав88
А потому что надо было вызывать Малкома, Вендела, Клаудиньо, Родриго Сантоса, а не понторезов 🤣
И семака
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РВКИН СУ ГС СВ
Ответ Wiley Fox
Позорище Неймар в верблюжьей лиге совсем в любителя превратился
Он не играл эти матчи )))))))))
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