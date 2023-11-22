Бразилия впервые в истории отбора ЧМ проиграла дома – Аргентине на «Маракане». Она была единственной сборной в Южной Америке без домашних поражений
Бразилия впервые в истории проиграла домашний матч квалификации ЧМ.
Команда Фернандо Диниза уступила соперникам из Аргентины (0:1) на «Маракане» в рамках отборочного турнира ЧМ-2026.
Бразилия потерпела первое домашнее поражение в истории квалификации на чемпионат мира. Она была единственной южноамериканской сборной, еще не проигрывавшей дома в рамках отбора на ЧМ.
Теперь у Бразилии 65 матчей в отборах на чемпионаты мира. В предыдущих 64 играх у Бразилии была 51 победа и 13 ничьих. В этих играх команда забила 173 гола и пропустила 29. Было всего 5 домашних матчей, в которых Бразилия не забивала: против Колумбии в 2004-м, против Аргентины, Боливии и Колумбии в 2008-м, а также против Венесуэлы в 2009-м. Все эти игры завершились со счетом 0:0.
Кроме того, Бразилия впервые в истории отборов на ЧМ проиграла три матча подряд.
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Такого позорного года и не вспомнить сходу от них. Ну 2014 наверно перекрывает ага.
Но там изначально всё было ясно, а тут то...еще год назад главный фаворит ЧМ по всем букам вахахаа.
Тите видимо как то 6 лет скрывал днищеватость филигранно. Мастеров-то реально нету толком больших.
закончит Месси - закончится Аргентина.
после этого, ЮА футбол в принципе можно закрыть - будет гегемония европейского футбола, на следующие 20 лет.
А будь он в режиме кругового турнира как нац.чемп - выиграли бы много раз с ним.
Неймар там не решал, единственное золото без него наоброт взяли в 2019.
Чел шарил. Бразилия в 2016 была таким же дырявым дном без намека на результаты как и стала в 2023.
Дунга с Динизом на фоне Тите довольно смешны т.е. Это прям видно.
Помимо безусловно древесного состава уже как второе десятилетие подряд.