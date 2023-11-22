Бразилия впервые в истории отбора ЧМ проиграла дома – Аргентине на «Маракане». Она была единственной сборной в Южной Америке без домашних поражений

Бразилия впервые в истории проиграла домашний матч квалификации ЧМ.

Команда Фернандо Диниза уступила соперникам из Аргентины (0:1) на «Маракане» в рамках отборочного турнира ЧМ-2026.

Бразилия потерпела первое домашнее поражение в истории квалификации на чемпионат мира. Она была единственной южноамериканской сборной, еще не проигрывавшей дома в рамках отбора на ЧМ.

Теперь у 65 матчей в отборах на чемпионаты мира. В предыдущих 64 играх у Бразилии была 51 победа и 13 ничьих. В этих играх команда забила 173 гола и пропустила 29. Было всего 5 домашних матчей, в которых Бразилия не забивала: против Колумбии в 2004-м, против Аргентины, Боливии и Колумбии в 2008-м, а также против Венесуэлы в 2009-м. Все эти игры завершились со счетом 0:0.

Кроме того, Бразилия впервые в истории отборов на ЧМ проиграла три матча подряд.

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