Уругвай Бьелсы выиграл 3 матча подряд с общим счетом 7:0, победив Бразилию, Аргентину и Боливию

Победная серия сборной Уругвая достигла трех матчей.

Команда тренера разгромила соперников из Боливии (3:0) в рамках отборочного турнира ЧМ-2026.

Ранее «селесте» удалось победить сборные (2:0) и (2:0). С учетом ничьей с командой (2:2) беспроигрышная серия уругвайцев насчитывает уже 4 матча.

занимает 2-е место в турнирной таблице.

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