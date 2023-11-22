Уругвай Бьелсы выиграл 3 матча подряд с общим счетом 7:0, победив Бразилию, Аргентину и Боливию

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Победная серия сборной Уругвая достигла трех матчей.

Команда тренера Марсело Бьелсы разгромила соперников из Боливии (3:0) в рамках отборочного турнира ЧМ-2026.

Ранее «селесте» удалось победить сборные Бразилии (2:0) и Аргентины (2:0). С учетом ничьей с командой Колумбии (2:2) беспроигрышная серия уругвайцев насчитывает уже 4 матча.

Сборная Уругвая занимает 2-е место в турнирной таблице.

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1 комментарий

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Глиномес
Бьелса хорош
+4
0
+4
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