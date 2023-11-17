Месси о 0:2 от Уругвая: «Нам было сложно. Когда-то мы должны были проиграть, это проверка»
Лионель Месси поделился мыслями после поражения сборной Аргентины.
Аргентина уступила сборной Уругвая в рамках квалификации ЧМ-2026 со счетом 0:2.
«Мы знали, какая игра нас ждет. Нам было сложно. Они действуют интенсивно, за сборную Уругвая играют те, кто хороши физически. Они быстры в полузащите. Нам было сложно найти свой футбол.
Видна рука Бьелсы. Во всех командах, где он работал, в том числе и в сборной Аргентины, была видна его рука. У них хороший состав, они хорошо играют.
Когда-то мы должны были проиграть, это проверка. Я уже давно говорил, что подобное может случиться. Теперь мы должны прийти в себя и отлично сыграть против Бразилии», – сказал капитан сборной Аргентины.
22 ноября Аргентина в гостях сыграет против Бразилии в квалификации ЧМ-2022.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Это же ужОс😂
Видно ЧМ очень сильно морально прибил хейтеров, что они не смотря на 1 место Аргентины, нашли ничтожный повод поднять головы)
Радость-то какая у хейтеров)) Не особо понимаю эти визги,, что вообще определяют эти игры? Аргентина как шла первой, так и идёт. Я даже не смотрел оба матча. С ума по сходили что ли все, делать какие-то выводы по рядовым матчам.
Давайте лучше еще раз поздравим Лео с кубком мира.
Всем добра!
Но хейтеры такой вой подняли, как будто Аргентина позорно проиграла Марокко, и вылетела с ЧМ.
Правда они сами этого не подозревает
Состав у них отличный, легендарный тренер, игроки готовые бегать весь матч и рвать всё на своём пути. Очень жду ещё большего прогресса этой команды. На Копе на одного явного фаворита стало больше, тем интереснее.
Во втором тайме уругвайцы его часто держали вдвоём, плюс он несколько сдал физически.
Тем не менее, он был с отрывом лучшим в составе Аргентины.
Но сейчас набегут школьники, и станут говорить, что гол почтальонам и разносчикам пиццы из лихтенштейна - это намного круче.