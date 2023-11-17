Месси о 0:2 от Уругвая: «Нам было сложно. Когда-то мы должны были проиграть, это проверка»

Лионель Месси поделился мыслями после поражения сборной Аргентины.

Аргентина уступила сборной в рамках квалификации ЧМ-2026 со счетом 0:2.

«Мы знали, какая игра нас ждет. Нам было сложно. Они действуют интенсивно, за сборную Уругвая играют те, кто хороши физически. Они быстры в полузащите. Нам было сложно найти свой футбол.

Видна рука . Во всех командах, где он работал, в том числе и в сборной Аргентины, была видна его рука. У них хороший состав, они хорошо играют.

Когда-то мы должны были проиграть, это проверка. Я уже давно говорил, что подобное может случиться. Теперь мы должны прийти в себя и отлично сыграть против Бразилии», – сказал капитан сборной Аргентины.

22 ноября в гостях сыграет против Бразилии в квалификации ЧМ-2022.

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