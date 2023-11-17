Месси о 0:2 от Уругвая: «Нам было сложно. Когда-то мы должны были проиграть, это проверка»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Сборная Уругвая по футболу Марсело Бьелса квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Интер Майами Футбол

Лионель Месси поделился мыслями после поражения сборной Аргентины.

Аргентина уступила сборной Уругвая в рамках квалификации ЧМ-2026 со счетом 0:2.

«Мы знали, какая игра нас ждет. Нам было сложно. Они действуют интенсивно, за сборную Уругвая играют те, кто хороши физически. Они быстры в полузащите. Нам было сложно найти свой футбол.

Видна рука Бьелсы. Во всех командах, где он работал, в том числе и в сборной Аргентины, была видна его рука. У них хороший состав, они хорошо играют.

Когда-то мы должны были проиграть, это проверка. Я уже давно говорил, что подобное может случиться. Теперь мы должны прийти в себя и отлично сыграть против Бразилии», – сказал капитан сборной Аргентины.

22 ноября Аргентина в гостях сыграет против Бразилии в квалификации ЧМ-2022.

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52 комментария

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benjamin92
После матча с СА на ЧМ это первая радость у хейтеров. Скоро, кстати, годовщина, готовьтесь )
+29
-11
+18
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Arthur Jacob
У хейтеров первая повод для радости за год. До этого Аргентина проиграла только Саудитам))
+20
-4
+16
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Люблю Марго Робби
Ответ ApXuMaHqPuT
Говорят, сегодня за аргов бегал действующий обладатель ЗМ, но это не точно🧐
Бегал слишком громко сказано😂
+19
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+11
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Domian
Ответ benjamin92
После матча с СА на ЧМ это первая радость у хейтеров. Скоро, кстати, годовщина, готовьтесь )
Это ж надо найти маленькую радость от того что арги в квалах проиграли Уругваю)
Это же ужОс😂

Видно ЧМ очень сильно морально прибил хейтеров, что они не смотря на 1 место Аргентины, нашли ничтожный повод поднять головы)
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Экспертное мнение
Месси проиграл Уругваю, Кришти забил Лихтштайнеру.

Радость-то какая у хейтеров)) Не особо понимаю эти визги,, что вообще определяют эти игры? Аргентина как шла первой, так и идёт. Я даже не смотрел оба матча. С ума по сходили что ли все, делать какие-то выводы по рядовым матчам.

Давайте лучше еще раз поздравим Лео с кубком мира.
Всем добра!
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Ayan Yermek
Ответ ApXuMaHqPuT
Говорят, сегодня за аргов бегал действующий обладатель ЗМ, но это не точно🧐
Проиграли первый раз за долгое время и стервятники вылезли сразу)) смешно
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atomio
Ответ Всеволод Бобров
ахаха, как мантру с этими пенальти заладили. Месси даже без пенальти 3+3 сделал на турнире, при чем с двумя гениальными асистами, но адепты клубники все пишут про пенальти, да еще и левые, правда где там были левые непонятно)
На данный момент просто пенальти - это последний бастион их защиты, для оправдания кубка ЧМ2022. Не был бы их - фокус сместился на то, что «шейхи все купили!». Собственно они их даже иногда комбинируют. Забей, пусть резвятся 😂
+6
-1
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Всеволод Бобров
Ответ Старик Стариканов
Комментарий скрыт
ахаха, как мантру с этими пенальти заладили. Месси даже без пенальти 3+3 сделал на турнире, при чем с двумя гениальными асистами, но адепты клубники все пишут про пенальти, да еще и левые, правда где там были левые непонятно)
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Proper Chels
Как всегда адекватно.

Но хейтеры такой вой подняли, как будто Аргентина позорно проиграла Марокко, и вылетела с ЧМ.
+6
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Фарид Харисов
Ответ Leon Petov
Вот что бывает Лёня, когда выходишь против мотивированного топ-соперника. Это не работникам KFC забивать
работники KFC — это кто? Игроки сборной Перу, которым он двушку спокойно вкатил в прошлом матче?
+11
-7
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ApXuMaHqPuT
Говорят, сегодня за аргов бегал действующий обладатель ЗМ, но это не точно🧐
+22
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ ApXuMaHqPuT
Говорят, сегодня за аргов бегал действующий обладатель ЗМ, но это не точно🧐
Был лучшим на поле, как минимум, у аргов. И это после месячного пропуска. Жаль, что после целого гола Лихтенштейну тебе спалось так сладко, что было невмоготу посмотреть матч нормальных сборных🤓
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Такое впечатление, что Криш закупил на спортсе ботов для гневных комментариев в адрес Месси :))
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Экспертное мнение
Ответ rej1sta
Все таки на Месси сказалось отсутствие матчей за клуб.
Ерунда, у Месси самая высокая оценка в команде)) По игровым параметрам Месси всё еще топище. Если бы прямо сейчас прилетели инопланетяне и увидели, как люди сравнивают вездесущего гения футбола с поджидателем у штанги, они были бы в недоумении от абсурдности происходящего, как такое возможно вообще.
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Вальдано
Ответ Нефанатик
Не переживай леня, фифа уже сделала тебе главный подарок в жизни. Ты рекордсмен по пенальти в одном чемпионате из который почти все были левыми.
Странно.. А ФИФА только у Авейру признал левым пеналь. Готов признать, что это так?. Думаю не готов . 😄😄😄
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Дмитрий Снегирёв
Наконец-то Месси стал давать повод токсикам со спортсру писать гневные комментарии)
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bel01
Ответ Великий Алонсо
Зачем этот балласт на поле вообще выходил?
балласт забил разносчикам пиццы из лихтенштейна, не путай.
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Всеволод Бобров
Ответ atomio
На данный момент просто пенальти - это последний бастион их защиты, для оправдания кубка ЧМ2022. Не был бы их - фокус сместился на то, что «шейхи все купили!». Собственно они их даже иногда комбинируют. Забей, пусть резвятся 😂
да это понятно, но как плюсуют этот бред непонятно)
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AnMe
Бьелся хорошо постарался. Уругвай радует. Не знаю, что ожидать от матча с Бразилией, но так каждый раз: выиграли ЧМ - пошли на спад.
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Вальдано
Ответ Гамарджоба Генацвале
От Бразилии тоже получат. Вот это и есть знаменитые чемпиона мира с величайшим в составе. Анкара Месси!
Может быть. Но Бразилия это не Марокко.. Согласен?.😄
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Вальдано
Ответ Великий Алонсо
Зачем этот балласт на поле вообще выходил?
Мартинес одумался. Он потом его заменил..
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Greatest Of All Time
Ответ Великий Алонсо
Зачем этот балласт на поле вообще выходил?
Ты про матч Марокко и Португалия??)))
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Вальдано
Ответ Dexter Morgan
ЗМ за интервью.
Вчера ты мне писал, что уважаешь Месси.. И только ненавидишь его фанатов.. А чё так быстро переобулся?.. А-ха-ха-ха..👏🤭
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rej1sta
Ответ bel01
Первый тайм Лео провёл прекрасно. В начале второго попал в перекладину с не самого удобного штрафного. Во втором тайме уругвайцы его часто держали вдвоём, плюс он несколько сдал физически. Тем не менее, он был с отрывом лучшим в составе Аргентины. Но сейчас набегут школьники, и станут говорить, что гол почтальонам и разносчикам пиццы из лихтенштейна - это намного круче.
Все таки на Месси сказалось отсутствие матчей за клуб.
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bestvideox
С Бразилией будет сложно, не смотря на травмы Неймара и Винисиуса.
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Вальдано
Ответ interested
И "Золотой мяч" не помог. Это вам не Роналду - тянет сборную, как паровоз! ))
И куда притянул?.. Опять к позору и нулю трофеев.. 😄🤭
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Арман Бижанов
Ответ Ayan Yermek
Проиграли первый раз за долгое время и стервятники вылезли сразу)) смешно
они ждали этого момента аж с 18 декабря 2022 года😂
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Greatest Of All Time
Ответ Сикарио
Это проверка, что катарско-судейская подписка закончилась))
Марокко и слезы))
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Я Гражданин Мира
Ответ VERBLYUD
Месси редко бьет пенальти, за клуб уже 2 года не пробивал с пенок, за сборную всего лишь 5-6 голов с пенок за этот период. У Мбаппе, Холанда и Роналду уже около 25 голов с пенок за это время, но про них почему-то не пишут такие комментарии.
Потому что они тоже за Месси болеет и поэтом про него и пишут.
Правда они сами этого не подозревает
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Подкат Мальдини
Ответ Фарид Харисов
работники KFC — это кто? Игроки сборной Перу, которым он двушку спокойно вкатил в прошлом матче?
Da
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Tristan...
Ответ Artem Piatkov
И не на Кюрасао с Эстонией статистику набивать Федерация Футбола Португалии пока не докатилась до организации товарок с Гаити и Никарагуа
Зачем им товарки с Гаити и Никарагуа, когда у них каждый год официальные матчи с Лихтенштейнами, Люксембургами, Северными Македониями и прочим хламом на котором можно набивать стату?
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Marslan Akmataliev
Уругвай реально меняется в лучшую сторону.
Состав у них отличный, легендарный тренер, игроки готовые бегать весь матч и рвать всё на своём пути. Очень жду ещё большего прогресса этой команды. На Копе на одного явного фаворита стало больше, тем интереснее.
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Вальдано
Месси прав.. Все поражения должны прийти вовремя.. Это одно из них..
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l1973
Пешком матчи не выигрывают,разве что с помощью левых пенделей.
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bel01
Первый тайм Лео провёл прекрасно. В начале второго попал в перекладину с не самого удобного штрафного.
Во втором тайме уругвайцы его часто держали вдвоём, плюс он несколько сдал физически.
Тем не менее, он был с отрывом лучшим в составе Аргентины.

Но сейчас набегут школьники, и станут говорить, что гол почтальонам и разносчикам пиццы из лихтенштейна - это намного круче.
+2
-2
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Константин Мееров
никакой сенсации
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VERBLYUD
До этого матча Аргентина год не пропускала голов, возможно, уже немного расслабились, это поражение определенно пойдет на пользу.
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