Аргентина лидирует в отборе на ЧМ с 15 очками после 6 туров. Уругвай – 2-й, Колумбия – 3-я, Бразилия – 6-я

Теги Сборная Бразилии по футболу Лионель Скалони Сборная Аргентины по футболу Сборная Колумбии по футболу Сборная Уругвая по футболу квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Футбол

Сборная Аргентины сохранила лидерство в южноамериканской зоне.

Команда тренера Лионеля Скалони набрала 15 очков в 6 турах отборочного турнира ЧМ-2026 и возглавляет таблицу.

На 2-м месте находится сборная Уругвая (13 очков), на 3-м – сборная Колумбии (12).

Сборная Бразилии имеет 7 очков и идет на 6-й позиции после поражения от аргентинцев (0:1).

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8 комментариев

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Отец Абду
Чемпионы мира на месте... Прошлый год заканчивали победой над Франции ( в финале ЧМ 22), а этот год над Бразилией ( на Маракане). Надеюсь, следующий год будет ещё лучше. Ждём победу в Копа Америка 24!
+23
-2
+21
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2vdhrvmmzf
Это что же, ребята в комментариях после поражения от Уругвая были не правы? «Аргентина сдулась», «фарт закончился», «аутсайдеры группы» и что еще там было после первого поражения в отборах за несколько лет 😂😂😂
+14
-3
+11
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SaH4r.
опять видеть слёзы кринжефанов это такое удовольствие!
+12
-3
+9
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Universal1000
Ответ SaH4r.
опять видеть слёзы кринжефанов это такое удовольствие!
Ну вообще-то на днях Лихтенштейн был подрезан 2-0.
Ты бы все-таки думал, что ты пишешь.
+7
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+6
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Skiffiks
Уругвай неплохой ход набрал в последние матчи, могут и пошуметь на копе
+3
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+3
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Взвешенный вомбат Китая
Скажите, а Игорь Климов настоящий человек?))))
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