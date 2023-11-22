Аргентина лидирует в отборе на ЧМ с 15 очками после 6 туров. Уругвай – 2-й, Колумбия – 3-я, Бразилия – 6-я

Сборная Аргентины сохранила лидерство в южноамериканской зоне.

Команда тренера набрала 15 очков в 6 турах отборочного турнира ЧМ-2026 и возглавляет таблицу.

На 2-м месте находится сборная (13 очков), на 3-м – сборная (12).

имеет 7 очков и идет на 6-й позиции после поражения от аргентинцев (0:1).

Полная таблица квалификации ЧМ-2026

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