Хавбек Уругвая Нандес об игре против Винисиуса: «Я извинялся каждый раз, когда фолил, и спрашивал, все ли у него в порядке. Вальверде сказал не злить его, иначе он начнет лучше играть»

Наитан Нандес рассказал, как играл против Винисиуса Жуниора.

В октябре сборная Уругвая обыграла Бразилию в квалификации ЧМ-2026 (2:0).

«Мы много говорили с Феде [ ] и [ ] Араухо, которые несколько раз играли против него. Феде знает его, он сказал мне играть против него аккуратно, чтобы не злить, потому что иначе он будет играть лучше.

Каждый раз, когда я фолил, я извинялся перед ним и спрашивал, все ли у него в порядке», – сказал полузащитник « » и сборной в эфире Radio Sport 890.

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