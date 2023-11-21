Хавбек Уругвая Нандес об игре против Винисиуса: «Я извинялся каждый раз, когда фолил, и спрашивал, все ли у него в порядке. Вальверде сказал не злить его, иначе он начнет лучше играть»
Наитан Нандес рассказал, как играл против Винисиуса Жуниора.
В октябре сборная Уругвая обыграла Бразилию в квалификации ЧМ-2026 (2:0).
«Мы много говорили с Феде [Вальверде] и [Рональдом] Араухо, которые несколько раз играли против него. Феде знает его, он сказал мне играть против него аккуратно, чтобы не злить, потому что иначе он будет играть лучше.
Каждый раз, когда я фолил, я извинялся перед ним и спрашивал, все ли у него в порядке», – сказал полузащитник «Кальяри» и сборной Уругвая в эфире Radio Sport 890.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
4 комментария