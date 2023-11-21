Хавбек Уругвая Нандес об игре против Винисиуса: «Я извинялся каждый раз, когда фолил, и спрашивал, все ли у него в порядке. Вальверде сказал не злить его, иначе он начнет лучше играть»

Теги Кальяри Сборная Бразилии по футболу Барселона Реал Мадрид Ла Лига Сборная Уругвая по футболу квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Наитан Нандес Федерико Вальверде Винисиус Жуниор Рональд Араухо Футбол

Наитан Нандес рассказал, как играл против Винисиуса Жуниора.

В октябре сборная Уругвая обыграла Бразилию в квалификации ЧМ-2026 (2:0).

«Мы много говорили с Феде [Вальверде] и [Рональдом] Араухо, которые несколько раз играли против него. Феде знает его, он сказал мне играть против него аккуратно, чтобы не злить, потому что иначе он будет играть лучше.

Каждый раз, когда я фолил, я извинялся перед ним и спрашивал, все ли у него в порядке», – сказал полузащитник «Кальяри» и сборной Уругвая в эфире Radio Sport 890.

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4 комментария

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Buharoid
Иначе он после матча обвинит тебя в расизме и все естественно поверят ему.
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Игорь Климов
Это так про Лео Месси ранее говорил Марсело.
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GuruFutbola
Кстати интересно , как примат отреагирует на то, что расизм внезапно пропадет на 2 месяца в Испании) хотя я надеюсь болельщики даже не видя его на поле, будут напоминать какой он масти)
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