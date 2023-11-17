Скалони после 0:2 от Уругвая: «Нам нельзя думать, что, поскольку мы чемпионы мира, мы никогда больше не проиграем. Нас нельзя считать непобедимыми»

Теги Лионель Скалони Сборная Аргентины по футболу Сборная Уругвая по футболу квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Футбол

Лионель Скалони высказался после матча Аргентины с Уругваем (0:2) в отборе ЧМ-2026.

Прервалась 14-матчевая беспроигрышная серия «альбиселесте».

«Нам нельзя думать, что, поскольку мы чемпионы мира, мы никогда больше не проиграем.

Нас нельзя считать непобедимыми – я говорил это раньше и продолжу говорить», – сказал главный тренер сборной Аргентины.

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4 комментария

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Skotinas
Ответ Антон Бывалов
No penalty, no Messi
no mozgov - no adekvatnosti
+4
0
+4
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Александр Северный
надеюсь это будет уроком перед игрой с Бразилией. ну, а каким мы это узнаем после финального свистка. до сих пор не могу понять как с таким составом играть на ноль, да ещё и на своём поле.
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