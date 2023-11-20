Эндрик: «Месси – великий игрок, он феноменален. Но я в большей степени фанат Роналду»
Эндрик высказался о предстоящей встрече с Лионелем Месси.
22 ноября сборная Бразилии сыграет с Аргентиной в рамках отбора ЧМ-2026.
«Что касается Месси, то он феноменален. Очень хорош, снова лучший в мире. Я просто хочу насладиться моментом, когда смогу сыграть против него, быть с ним на одном стадионе, смотреть на него вблизи, я видел его только в видеоигре.
Месси – великий игрок, но я в большей степени фанат Криштиану Роналду. Теперь я увижу Месси вблизи, это будет замечательно», – сказал нападающий, принадлежащий «Реалу» и играющий за «Палмейрас».
Эндрик: «Роналду – мой кумир. Я с детства мечтал играть за «Реал», горжусь, что буду носить ту же форму, что и Криштиану»
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«Месси безумен, что это было?👽»
Как эта цитата отменяет то, что в новости написано?
лозунг всех клубничных)
Уже тут
нужно сравнивать игроков одной позиции и одного калибра. Каким боком здесь Месси? он в ином измерении. Или ты мечтаешь упоминать Рона рядом с Месси и получаешь удовольствие таким образом, примазываясь к величию, это главная и страшная тайна всех кринжифанов)
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Типичный фанат кринжа7 😂
Так и сказал.