Эндрик: «Месси – великий игрок, он феноменален. Но я в большей степени фанат Роналду»

Теги Криштиану Роналду Палмейрас высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу МЛС Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Эндрик Футбол

Эндрик высказался о предстоящей встрече с Лионелем Месси.

22 ноября сборная Бразилии сыграет с Аргентиной в рамках отбора ЧМ-2026. 

«Что касается Месси, то он феноменален. Очень хорош, снова лучший в мире. Я просто хочу насладиться моментом, когда смогу сыграть против него, быть с ним на одном стадионе, смотреть на него вблизи, я видел его только в видеоигре.

Месси – великий игрок, но я в большей степени фанат Криштиану Роналду. Теперь я увижу Месси вблизи, это будет замечательно», – сказал нападающий, принадлежащий «Реалу» и играющий за «Палмейрас».

Эндрик: «Роналду – мой кумир. Я с детства мечтал играть за «Реал», горжусь, что буду носить ту же форму, что и Криштиану»

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53 комментария

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Любезный Коссутий
Роке: «Роналду – великий игрок, он феноменален. Но я в большей степени фанат Месси»
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ML26
Ответ Domian
Это тот самый который поудалял все твитты с восхвалением Месси, после подписания Реала?))) Сейчас форсят его твитт после игры Аргентина - Хорватия в 1/2. Его цитата о Месси: Величайший из всех времен. Просто инопланетянин. Мне интересно, ну подписал парень контракт с Реалом, но зачем заставлять его удалять твитты о Лео и менять мнение? К чему все это.
Ты как всегда, Олег. Выдумываешь все на свой лад. Его дословная цитата:
«Месси безумен, что это было?👽»

Как эта цитата отменяет то, что в новости написано?
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people people
Ответ Domian
Это тот самый который поудалял все твитты с восхвалением Месси, после подписания Реала?))) Сейчас форсят его твитт после игры Аргентина - Хорватия в 1/2. Его цитата о Месси: Величайший из всех времен. Просто инопланетянин. Мне интересно, ну подписал парень контракт с Реалом, но зачем заставлять его удалять твитты о Лео и менять мнение? К чему все это.
ну да, в Барсе же по другому)). капец вы лицемеры
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aidos_1979
Ответ Великий Алонсо
Роналду во всем лучше как футболист, внешне он тоже в 100 раз лучше. Месси всю карьеру позади Роналду, он во всём хуже чем Криштиану, увы. .
внешне он тоже в 100 раз лучше!

лозунг всех клубничных)
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Artur
Ответ VERBLYUD
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нет, станет на спортсе строчить по 100 комментов в день
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ЭкспертДиванный
Ответ Алексей Ненахов
До пришествия барсуков 1…2..3…
До пришествие глоров Реала,Ювентуса,МЮ и Аль Насра
Уже тут
+10
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Док163
Ответ Domian
https://twitter.com/cpasnaf/status/1725785069950779406?t=bmHQpQjxstvkE_TVfCjp0Q&s=19 Зато Беллингем персофан ЧЕМПИОНА МИРА Месси. Еще и празднование Лео повторяет)
радость то какая)))
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Денис Ширинов
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JBa
видимо, Реал уже вручил парню брошюрку по правильным ответам на вопросы журналистов.
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VERBLYUD
Ответ Dexter Morgan
Далеко пойдёт. Если Эндрик будет так же усердно развивать свой талант, то сам станет таким же.
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Dexter Morgan
Далеко пойдёт. Если Эндрик будет так же усердно развивать свой талант, то сам станет таким же.
+9
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Экспертное мнение
Ответ Великий Алонсо
Роналду во всем лучше как футболист, внешне он тоже в 100 раз лучше. Месси всю карьеру позади Роналду, он во всём хуже чем Криштиану, увы. .
Лукаку во всем лучше как футболист, внешне он тоже в 100 раз лучше. Роналду во всем хуже чем Лукаку, увы.

нужно сравнивать игроков одной позиции и одного калибра. Каким боком здесь Месси? он в ином измерении. Или ты мечтаешь упоминать Рона рядом с Месси и получаешь удовольствие таким образом, примазываясь к величию, это главная и страшная тайна всех кринжифанов)
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Caterina
Ответ Великий Алонсо
Роналду во всем лучше как футболист, внешне он тоже в 100 раз лучше. Месси всю карьеру позади Роналду, он во всём хуже чем Криштиану, увы. .
внешне он тоже в 100 раз лучше..
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Типичный фанат кринжа7 😂
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Молодой Френки
Ответ Денис Ширинов
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Так эти игроки понимают что как Месси им не стать никогда в жизни, поэтому равняются на того кто с помощью усиленных тренировок сделал себя сам. Месси просто недостижимый талант. Одними тренировками его уровня не достичь, а вот к Роналду можно приблизиться
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itemme
Ответ VERBLYUD
Месси доминировал с более слабой Аргентиной и со сборной выиграл в разы больше медалей, чем Испанцы.
В разы? На одну, может быть
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Caterina
Ответ SPPA
с кем он там доминировал? копа и победа имени мартинеса на чм.
Переключайтесь на городки или покер, футбол это не ваше.
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Domian
Ответ AminO2
Оригинальная фраза, без купюр: Эндрик: «Месси – великий игрок, он феноменален. Но я в большей степени фанат Роналду, Рауля, Бутрагеньо, Ди Стефано и Роберто Карлоса. Все правильно сейчас сказал, сеньор Перес?»
Как написали Сэр)
Так и сказал.
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