Эндрик высказался о предстоящей встрече с Лионелем Месси.

22 ноября сборная сыграет с в рамках отбора ЧМ-2026.

«Что касается Месси, то он феноменален. Очень хорош, снова лучший в мире. Я просто хочу насладиться моментом, когда смогу сыграть против него, быть с ним на одном стадионе, смотреть на него вблизи, я видел его только в видеоигре.

– великий игрок, но я в большей степени фанат . Теперь я увижу Месси вблизи, это будет замечательно», – сказал нападающий, принадлежащий «Реалу» и играющий за « ».

Эндрик: «Роналду – мой кумир. Я с детства мечтал играть за «Реал», горжусь, что буду носить ту же форму, что и Криштиану»

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