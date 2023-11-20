Винисиус в День самосознания чернокожих: «Не делай вид, что не замечаешь расизма»

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига соцсети Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Винисиус Жуниор в соцсетях выступил против расизма.

В День самосознания чернокожих вингер «Реала» опубликовал свою фотографию и подписал ее: «Расизм. Не делай вид, что не замечаешь. Указывай на расистов».

«Таково послание. Сегодня и всегда», – добавил бразилец в твиттере.

Изображение: twitter.com/vinijr

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52 комментария

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Человек1991
Почему на этом чёрно-причёрном фото, буквы белые и белый яркий свет падает на Винисиуса ?))
+37
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+36
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Mr.Bean
а день самосознания белых когда?
+27
-3
+24
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Artem Piatkov
- Ты видишь расизм?
- Нет
- А он есть.
+24
-5
+19
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ОттоДракула
Ответ Человек1991
Почему на этом чёрно-причёрном фото, буквы белые и белый яркий свет падает на Винисиуса ?))
Ты бы хотел, чтобы был просто черный квадрат?)
+17
-1
+16
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Антон Фалафель
Как же достал этот клещ.
+14
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pogbadrogba
Ответ Mr.Bean
а день самосознания белых когда?
19 февраля 1861
+15
-3
+12
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Гаврила Ардалионович
Если бы он не напомнил, расизма бы не было.
+8
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Кирилл.С-Пб
Чё??? Какого сознания???
+9
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Семён Жуйло
Замечаю. Особенно со стороны чёрных, в последнее время.
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Этот Райола хочет денег
Не удивлюсь, если вскоре появятся организация темнокожих парней в черных балахонах и в черных же конических капюшонах, которые будут рассылать семена дыни и апельсина белокожему населению...
+4
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консультант_ральф
Ответ Mr.Bean
а день самосознания белых когда?
Да, и за азиатов тоже попросили уточнить дату
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Гамарджоба Генацвале
Должна же быть ночь самосознания, а не день.
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red hikkikomori
Ответ Гамарджоба Генацвале
Должна же быть ночь самосознания, а не день.
Скоро будет как в фильме "Судная ночь", только там раз в год можно было что угодно творить, а тут будет так что одну ночь в году можно будет назвать негра негром и тебе за это ничего не будет
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Гаврила Ардалионович
Ответ Этот Райола хочет денег
Не удивлюсь, если вскоре появятся организация темнокожих парней в черных балахонах и в черных же конических капюшонах, которые будут рассылать семена дыни и апельсина белокожему населению...
Они уже есть. Чёрный расизм силён.
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Mbest77
Ответ ОттоДракула
Ты бы хотел, чтобы был просто черный квадрат?)
Малевич единственный художник - не расист!
Картины всех остальных художников, которые использовали белый цвет должны быть уничтожены! Особенно картины одного австрийского художника
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Bayern Munich Mia San Mia
Закомплексованный паренёк. Мысли вокруг одного вертятся. Лучше бы занялся чём-то полезным
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Buharoid
Как же надоела эта макака. Сейчас с травмой у него достаточно времени побороться с расизмом, футбол не отвлекает от священного похода.
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Чёрный тюльпан
Ему бы терапию пройти, а то ведь реально уже одержим. Небось и дня не проходит, как он о расизме не думает. У негров какой-то "ген раба" срабатывает в любой непонятной ситуации, когда проще обвинить потомка своего белого господина. Порой видят то, чего нет, а это намёк на психическое расстройство. Есть ведь шизики, которые видят одно и то же число везде (количество символов в статье такой-то газеты, сумму цифр в штрихкоде и т.п.), подгоняя под него результат, и вот это число несёт какой-то сакральный характер или очередную конспирологическую теорию, так и с Винисиусом, который всё подряд уже под расизм готов подогнать.
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lus
Тебя не любят не потому что ты темнокожий, а потому что ты просто токсичный человек, неужели это нельзя понять?
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Фан Рубина
Самокритично это он, даже фото приложил.
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Человек1991
Виннисиус в день самосознания чёрных : если бы на этом фото не было яркого белого света падающего на меня , вы бы меня не заметили . ))
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Arty Novikoff
А есть День самосознания белых?
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dudufufu
А мама осталась одна
Мама привела колдуна
Он ударил в тамтам и Билли встал и пошёл
Даже мертвый негр услышал тамтам и пошёл
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Спартакус Москвакус
Ответ rigobersong
В принципе за какой клуб играет, такие же и 🐓 поступки делает:))
то ли дело судей подкупать , и за изнасилование сидеть куда уж Реалу до Барсы
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Фарид Харисов
Что это за день название такое, "день самосознания темнокожих"?
Его что, не было, а в этот день появилось?
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Ich_haB
хорошо, чернокожий мультимиллионер, не буду
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Максим Столбов
Сделаем вид, что не замечаем Винисиуса.
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Трент Резнор
Ок, Нутелла
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Гаврила Ардалионович
Ответ Человек1991
Почему на этом чёрно-причёрном фото, буквы белые и белый яркий свет падает на Винисиуса ?))
Всё из-за того, что он чёрный, а свет белый. Это расизм.
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Фут.Боль
Расисты уже и подзабыли было про расизм, но Вини их взбодрил.
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gja
вот она, обратная сторона травмы: был бы здоровым – не было бы времени до такого додуматься.
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ Artem Piatkov
- Ты видишь расизм? - Нет - А он есть.
Ехать ты предатель
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ББ
Забавно то, что "шоколадный заяц" не понимает, что он - это завуалированный разжигатель расизма и ненависти, так как из-за его поведения и нытья это начинает сильно надоедать людям, и начинается формироваться ненависть. Это как с БЛМ и ЛГБТ. Ну типа, любишь ты, когда тебе дымоход прочищают - пожалуйста! Никто не запрещает, в тюрьму не сажают, как в каких-нибудь мусульманских странах, но они же лезут и орут во всю об этом, тем самым разжигая ненависть к себе, так и этот дуралей делает тоже самое, но он этого не понимает, так как все мы знаем переделанную анекдотную пословицу: "Было у отца 3 сына: двое умных, а третий - футболист"
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Тухель
Смешные тут на спортсе. Ему надо проверится, оскорбляют его и т.д. Бразильский негритёнок зарубает на этом огромные деньги, ему дают за это награды и его задницу целует как весь РМ, так и вся федерация футбола Испании.
Сейчас распиарится на этом и ему вообще ЗМ дадут, если начнет компанию, что ЗМ очень редко дают чернокожим. И пофиг как там играет например Беллингем, негритёнок будет получать все лавры.
Проблема в слабости РМ и испанцев, а негритёнок просто этим хорошо пользуется.
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ВиделЛенина
Я ненавижу только две вещи -расизм и Вирисиуса :-)
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rigobersong
Настоящий человек не будет выделять свой цвет кожи, он будет примером уважения для многих.

https://youtu.be/XVY5RSdmRuw?si=ywQFs9A3US0quTmq

А винисиус это позорище:)
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lightrip
Ого, день самосознания черных…
Потом начнется день самосознания черных женщин, черных мужчин, черных квиров и прочих недосамоосознанных черных, черных-веганов, черных климатических активистов, черных борцов за права животных… от черных дат будет не продохнуть.
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Дмитрий Шарапов
Саипал уже
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AminO2
В этот день чернокожие поняли, что они –афроамериканцы.
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Пицца с ананасами
Ко мне тоже очень часто проявляют нетерпимость, особенно эти расисты - макаронники! 😔
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Мансур Абдрахимов
Это уже расизм обвинять каждый раз белых
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Спартакус Москвакус
малому футболом заниматься надо ,а не этим всем
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Мистер Громов
Если бы Винисиус показал трибунам, что он не даёт реакцию на подобные высказывания и просто играет в футбол, то болельщики его и провоцировать перестали бы.
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Иван Кондауров
Пошёл указывать на расистов. Пока что одни чёрные попадаются.
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.ru
День самосознания чернокожих...
похоже наши ребята с кубинцами явно погорячились... в такой то день
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Arthur Jacob
А ведь когда то для нас приколы Яя Туре считались пиком
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KGBeast
Я правильно понял - он хочет чтобы указывали на расистов, по сути начать их травлю? То есть делать тоже самое, что и они. А чем тогда он будет лучше чем расисты?
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rigobersong
В принципе за какой клуб играет, такие же и 🐓 поступки делает:))
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Случайно заскочил
Сейчас будет три месяца светской жизни полной борьбы с расизмом
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