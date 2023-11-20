Винисиус в День самосознания чернокожих: «Не делай вид, что не замечаешь расизма»

Винисиус Жуниор в соцсетях выступил против расизма.

В День самосознания чернокожих вингер « » опубликовал свою фотографию и подписал ее: «Расизм. Не делай вид, что не замечаешь. Указывай на расистов».

«Таково послание. Сегодня и всегда», – добавил бразилец в твиттере.

Изображение: twitter.com/vinijr

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?