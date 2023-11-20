Винисиус в День самосознания чернокожих: «Не делай вид, что не замечаешь расизма»
Винисиус Жуниор в соцсетях выступил против расизма.
В День самосознания чернокожих вингер «Реала» опубликовал свою фотографию и подписал ее: «Расизм. Не делай вид, что не замечаешь. Указывай на расистов».
«Таково послание. Сегодня и всегда», – добавил бразилец в твиттере.
Изображение: twitter.com/vinijr
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
- Нет
- А он есть.
Картины всех остальных художников, которые использовали белый цвет должны быть уничтожены! Особенно картины одного австрийского художника
Мама привела колдуна
Он ударил в тамтам и Билли встал и пошёл
Даже мертвый негр услышал тамтам и пошёл
Его что, не было, а в этот день появилось?
Сейчас распиарится на этом и ему вообще ЗМ дадут, если начнет компанию, что ЗМ очень редко дают чернокожим. И пофиг как там играет например Беллингем, негритёнок будет получать все лавры.
Проблема в слабости РМ и испанцев, а негритёнок просто этим хорошо пользуется.
https://youtu.be/XVY5RSdmRuw?si=ywQFs9A3US0quTmq
А винисиус это позорище:)
Потом начнется день самосознания черных женщин, черных мужчин, черных квиров и прочих недосамоосознанных черных, черных-веганов, черных климатических активистов, черных борцов за права животных… от черных дат будет не продохнуть.
похоже наши ребята с кубинцами явно погорячились... в такой то день