Мбаппе о «Золотом мяче»: «Как и Холанд, я провел отличный сезон, но победа на ЧМ имеет значение»

Теги ПСЖ Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч ЧМ-2022 Килиан Мбаппе Интер Майами Эрлинг Холанд Футбол

Килиан Мбаппе считает, что Лионель Месси по праву получил «Золотой мяч».

«Меня не пугает то, что он мне не достался.

Я провел отличный сезон, как и Холанд, но победа на чемпионате мира имеет значение», – отметил форвард «ПСЖ» и сборной Франции.

Мбаппе занял в голосовании третье место, Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» – второе.

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40 комментариев

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SaH4r.
даже сам Мбаппе признаёт, что Месси взял ЗМ заслуженно, но какой то Артёмка из мухосранска - нет))
+32
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AnMe
Ждем мнение Артемки и его банды, что чм куплен, были только пенки и вообще это турнир водокачки.
+23
-11
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andr d
Ответ AnMe
Ждем мнение Артемки и его банды, что чм куплен, были только пенки и вообще это турнир водокачки.
На следующем ЧМ когда портки из группы не выйдут у них он и вовсе до уровня товарищеском турнира просядет
+16
-4
+12
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bel01
Мбаппе сказал, не подумав.

Ранимый Артёмка сейчас обидится на него, и каждая новость о Мбаппе начнёт дико минусоваться.
+10
-4
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SaH4r.
Ответ Artem Piatkov
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Стоичков взял ЗМ, за то что дотащил Болгарию до полуфинала, Зидан за победный ЧМ (блеснул только в финале), Роналдо за перфоманс на ЧМ, Каннаваро за ЧМ, Модрич за ЧМ. Ну и вопрос, почему Месси не может взять за ПОБЕДНЫЙ ЧМ свой заслуженный, бесспорный Золотой Мяч? Отвечай честно, не убегай только.
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Отец Абду
Ответ Artem Piatkov
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Даже если убрать ЗМ в 10 и 14 годы, то твой кумир все равно отстанет на 3 ЗМ:)
+6
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AnMe
Ответ Cruel Snake
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Да, мы заядлые фанаты, ты прав)
+7
-4
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SaH4r.
Ответ andr d
На следующем ЧМ когда портки из группы не выйдут у них он и вовсе до уровня товарищеском турнира просядет
Балласт номер7 всерьёз думает об участии на ЧМ 2026? Мне по-человечески жаль золотое поколение Португалии.
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SaH4r.
Ответ Cruel Snake
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он главарь кринжебоев на этом сайте
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rej1sta
Ответ waleri
Во-первых, считаю весьма странным давать ЗМ за победу в турнире годичной давности. Во-вторых, почему то не заметил подобного принципа в 2018-м.
А Модричу за что дали?)
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englishman in new york
Очередное признание короля Лео от знающего человека, простым обывателям на заметку
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bel01
Ответ Artem Piatkov
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Привет, Артём. Видишь, какая ты легенда.
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Domian
Ответ Artem Piatkov
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2010, 2014 и 2018 не было выступления как у Месси 2022, Пеле 1970, Марадоны 1986.
Хотя в 2014 Нойеру можно было дать - Чемпион Мира, лучший кипер ЧМ.
В 2010 в Испании нет яркого лидера.
2018 дали Модричу не без протекции Реала. Это собственно и прказывает как кринж получал ЗМ.
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Domian
Ответ cr cr777
Черепашка конечно будет за бывшего одноклубника! Криш в этом году на голову был сильнее меси
Это сейчас стеб, троллинг, сарказм?)
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Blaumerc
но Месси ведь украл его по мнению экспертов со спорца.
а вообще, мир спорта, профессиональных футболистов более адекватен, чем мир в котором живут хейтеры, болельщики тех или иных спортсменов.
тем более, если речь заходит о великом Месси, все конкуренты единогласно признают заслуженность награды.
почти все футбольные люди (за исключением горстки хейтеров типо Моргана) в один голос признают величие Месси.
но хейтерам нужен один малейший повод, что бы хоть как то оправдать вечно второго, а Артёмке что бы выкатить простыню со статистикой мусорных голов кумира.
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Domian
Ответ Pushka Zotova
Не понял, каким образом из "победа на чм имеет значение" у автора вышло "Килиан Мбаппе считает, что Лионель Месси по праву получил «Золотой мяч»." Хотелось бы, чтобы авторы на спортс.ру не приписывали цитируемым игрокам слов и мнений, которых нет в цитатах.
Чем ты недовольна?
Сейчас я тебе скину полное интервью.
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Cruel Snake
Ответ SaH4r.
даже сам Мбаппе признаёт, что Месси взял ЗМ заслуженно, но какой то Артёмка из мухосранска - нет))
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Sarumian
Если выиграла Франция, то Мбаппе получил "Золотой мяч".
Очевидно всем, кто шарит в футболе.
В следующем году будет 100% новый обладатель.
Кто именно ? Теперь сложнее угадать.
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morphvirg
Как же любят байтить на комменты)
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bestvideox
Мбаппе хороший человек, как ни крути.
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AF007
Ответ Artem Piatkov
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В 2010, 2014 ЗМ вручала гламурно-шоколадная FIFA. France Football естественно отдал бы те мячики Снейдеру и Нойеру.

В 2018 Модрич опрокинул замыкателя исключительно благодаря ЧМ.

Еще будут примеры?
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Blaumerc
Ответ bestvideox
Мбаппе хороший человек, как ни крути.
но не красивый, увы
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VERBLYUD
Ответ Иксджии это смешно
И требл брал без него А стоп...
Так в этом году взяли Требл без него. Никто не видел Холанда в решающих матчах ЛЧ и Кубка Англии.
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Иксджии это смешно
Ответ VERBLYUD
Так в этом году взяли Требл без него. Никто не видел Холанда в решающих матчах ЛЧ и Кубка Англии.
А в решающие матчи они телепортировались?
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