Мбаппе о «Золотом мяче»: «Как и Холанд, я провел отличный сезон, но победа на ЧМ имеет значение»
Килиан Мбаппе считает, что Лионель Месси по праву получил «Золотой мяч».
«Меня не пугает то, что он мне не достался.
Я провел отличный сезон, как и Холанд, но победа на чемпионате мира имеет значение», – отметил форвард «ПСЖ» и сборной Франции.
Мбаппе занял в голосовании третье место, Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» – второе.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Ранимый Артёмка сейчас обидится на него, и каждая новость о Мбаппе начнёт дико минусоваться.
Хотя в 2014 Нойеру можно было дать - Чемпион Мира, лучший кипер ЧМ.
В 2010 в Испании нет яркого лидера.
2018 дали Модричу не без протекции Реала. Это собственно и прказывает как кринж получал ЗМ.
а вообще, мир спорта, профессиональных футболистов более адекватен, чем мир в котором живут хейтеры, болельщики тех или иных спортсменов.
тем более, если речь заходит о великом Месси, все конкуренты единогласно признают заслуженность награды.
почти все футбольные люди (за исключением горстки хейтеров типо Моргана) в один голос признают величие Месси.
но хейтерам нужен один малейший повод, что бы хоть как то оправдать вечно второго, а Артёмке что бы выкатить простыню со статистикой мусорных голов кумира.
Сейчас я тебе скину полное интервью.
Очевидно всем, кто шарит в футболе.
В следующем году будет 100% новый обладатель.
Кто именно ? Теперь сложнее угадать.
В 2018 Модрич опрокинул замыкателя исключительно благодаря ЧМ.
Еще будут примеры?