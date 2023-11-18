Мбаппе о «Золотом мяче»: «Как и Холанд, я провел отличный сезон, но победа на ЧМ имеет значение»

Килиан Мбаппе считает, что Лионель Месси по праву получил «Золотой мяч».

«Меня не пугает то, что он мне не достался.

Я провел отличный сезон, как и Холанд, но победа на чемпионате мира имеет значение», – отметил форвард «ПСЖ» и сборной Франции.

занял в голосовании третье место, из « » – второе.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?