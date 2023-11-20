Экс-игрок «Спортинга» Паим: «Роналду мог бы отдать мне один из своих «Золотых мячей». Будь я наполовину так умен, как Криштиану, это были бы не он и Месси, а я, он и Месси». Криштиану ответил: «Кто этот парень?»

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Экс-игрок «Спортинга» Фабиу Паим заявил, что мог сравниться с Криштиану Роналду.

Фабиу Паим – воспитанник «Спортинга», как и Роналду.

«Криштиану Роналду должен предложить мне один из своих «Золотых мячей». Я перешел в «Спортинг» в возрасте семи лет, я там вырос. Это были годы славы, когда я выиграл все, что мог. Я не достиг того, чего мог бы достичь, но я ознаменовал целое поколение.

Я в шутку говорю, что, по-моему, Криштиану Роналду мог бы предложить мне «Золотой мяч». Но это грустно. Будь я наполовину так умен, как Криштиану, это были бы не он и Месси. Это были бы я, он и Месси, и, возможно, он не выиграл бы столько золотых мячей. Вероятно, один из них был бы моим», – сказал 35-летний Паим.

Криштиану прокомментировал опубликованный в соцсетях отрывок подкаста с репликой Паима.

«Что за фигня? Кто этот парень?» – написал Роналду в комментариях.

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31 комментарий

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Михо
Иди у Месси забери, добавил Криштиано😃
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Mixer48
Роналду серьезно это написал?) Просто мне тоже стало любопытно, кто это такой, а тут статья в Вики начинается с такого предложения: Born in Estoril, Lisbon District, Paím was once regarded as the most promising young player in Portugal by Cristiano Ronaldo, who said upon arriving at Manchester United: "If you think I’m good, just wait until you see Fábio Paím".
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Остужающий
Ответ NottinghamForest
Напишу, пожалуй, что нибудь подобное Месси. Если он спросит "Кто этот парень?", я буду считать, что жизнь удалась
А планка не высока)
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Tydeus
Ответ Mixer48
Роналду серьезно это написал?) Просто мне тоже стало любопытно, кто это такой, а тут статья в Вики начинается с такого предложения: Born in Estoril, Lisbon District, Paím was once regarded as the most promising young player in Portugal by Cristiano Ronaldo, who said upon arriving at Manchester United: "If you think I’m good, just wait until you see Fábio Paím".
Ну Паим сам мог это в вики написать
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Michael Boldyrev
Странный коммент от Роналду, особенно с учетом, что Паим оговаривается и "говорит в шутку".
Парень-то относительно известный (во многом благодаря Кришу же, в первую очередь). Думаю, что это просто бестолочь, которая ведет соцсети Криша не в курсе кто это, а не сам Криш))

Вот о Паиме статья от 2022 года, например:
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/updated/3060960.html
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Spaten
Куарежма ещё
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Cruel Snake
Любая, абсолютная любая новость о Роналду. Утром, днём, ночью... 24/7. Всегда первый в комментариях riгоберка. Перекрытый. Это вообще не нормально, тут помощь нужна
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Peter Parker
Ответ haymaker
Как и 99,(9)% населения
Про 99% населения тоже писали ведущие футбольные сми пророча славу величайших игроков? Перейди по его тегу и прочитай сам, короче
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Игорь Климов
Этот Кринж7 даже на безобидную шутку так реагирует, это полный кринж.
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Блуждающий странник
Роналду с ним точно знаком, думаю фейк информация, он бы такого не сказал
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Экочёрт 4000
по тегу Паима перешел в новость от 2008 года и попал в прошлое )
но вообще по сравнению с Тодоровым Паим - детский сад )
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Митрандир цвета хаки
Как можно кукарекать про величие этого неуверенного в себе нарцисса, когда он так малодушно отзывается о ноунейме, который в шутку говорит про ЗМ?! Роналду и сам считает свои мячи липовыми, раз у него так горит даже от комментария никому неизвестного игрока.
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haymaker
Ответ Peter Parker
Паим, действительно мог сделать многое, не скажу за борьбу с Месси, но явно больше, чем вышло в итоге.
Как и 99,(9)% населения
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Оператор Дзюбы
Ответ Tydeus
Ну Паим сам мог это в вики написать
у них и агент один был
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