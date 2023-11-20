Экс-игрок «Спортинга» Паим: «Роналду мог бы отдать мне один из своих «Золотых мячей». Будь я наполовину так умен, как Криштиану, это были бы не он и Месси, а я, он и Месси». Криштиану ответил: «Кто этот парень?»
Экс-игрок «Спортинга» Фабиу Паим заявил, что мог сравниться с Криштиану Роналду.
Фабиу Паим – воспитанник «Спортинга», как и Роналду.
«Криштиану Роналду должен предложить мне один из своих «Золотых мячей». Я перешел в «Спортинг» в возрасте семи лет, я там вырос. Это были годы славы, когда я выиграл все, что мог. Я не достиг того, чего мог бы достичь, но я ознаменовал целое поколение.
Я в шутку говорю, что, по-моему, Криштиану Роналду мог бы предложить мне «Золотой мяч». Но это грустно. Будь я наполовину так умен, как Криштиану, это были бы не он и Месси. Это были бы я, он и Месси, и, возможно, он не выиграл бы столько золотых мячей. Вероятно, один из них был бы моим», – сказал 35-летний Паим.
Криштиану прокомментировал опубликованный в соцсетях отрывок подкаста с репликой Паима.
«Что за фигня? Кто этот парень?» – написал Роналду в комментариях.
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Парень-то относительно известный (во многом благодаря Кришу же, в первую очередь). Думаю, что это просто бестолочь, которая ведет соцсети Криша не в курсе кто это, а не сам Криш))
Вот о Паиме статья от 2022 года, например:
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/updated/3060960.html
но вообще по сравнению с Тодоровым Паим - детский сад )