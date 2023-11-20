Экс-игрок «Спортинга» Фабиу Паим заявил, что мог сравниться с Криштиану Роналду.

– воспитанник «Спортинга», как и Роналду.

« должен предложить мне один из своих « ». Я перешел в « » в возрасте семи лет, я там вырос. Это были годы славы, когда я выиграл все, что мог. Я не достиг того, чего мог бы достичь, но я ознаменовал целое поколение.

Я в шутку говорю, что, по-моему, Криштиану Роналду мог бы предложить мне «Золотой мяч». Но это грустно. Будь я наполовину так умен, как Криштиану, это были бы не он и Месси. Это были бы я, он и , и, возможно, он не выиграл бы столько золотых мячей. Вероятно, один из них был бы моим», – сказал 35-летний Паим.

Криштиану прокомментировал опубликованный в соцсетях отрывок подкаста с репликой Паима.

«Что за фигня? Кто этот парень?» – написал Роналду в комментариях.

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