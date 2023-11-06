«Аль-Хилаль» давал Месси 1 млрд евро в год летом, но Лео не рассматривал предложение всерьез». Балаге о форварде

Журналист Гильем Балаге сказал, что Лионель Месси мог получать 1 млрд евро в год.

«Во время мыльной оперы вокруг этим летом делегация « » прибыла в Париж на частном самолете.

Она предлагала 1 миллиард в год, но Месси никогда всерьез не рассматривал предложение», – сказал биограф аргентинца в подкасте Caught Offside.

Чемпион мира в составе сборной по истечении срока контракта с «ПСЖ» перешел в « ».

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