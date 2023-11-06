«Аль-Хилаль» давал Месси 1 млрд евро в год летом, но Лео не рассматривал предложение всерьез». Балаге о форварде

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Гильем Балаге Интер Майами деньги Футбол

Журналист Гильем Балаге сказал, что Лионель Месси мог получать 1 млрд евро в год.

«Во время мыльной оперы вокруг Месси этим летом делегация «Аль-Хилаля» прибыла в Париж на частном самолете.

Она предлагала 1 миллиард в год, но Месси никогда всерьез не рассматривал предложение», – сказал биограф аргентинца в подкасте Caught Offside.

Чемпион мира в составе сборной Аргентины по истечении срока контракта с «ПСЖ» перешел в «Интер Майами».

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56 комментариев

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charly001
Сейчас агенты Роналду потребуют повышения зарплаты
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Spartakus1984
Роналду бы сошел с ума прими Месси такое предложение
+54
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Света Володько
Месси решил поберечь психику Роналду и отказался 😂
+31
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T622222
Как можно такое рассматривать всерьез 😂
+26
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ljolik888
Лео решил - если он приедет и будет получать в Саудовской Аравии 1 милллиард , то это приведёт к плачевной ситуации с Роналду , поэтому сделал выбор в пользу Америки .
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Футбол, хоккей итд
Мне кажется, если бы Лео действительно получил такое предложение, (1млрд долларов👍) то он бы его принял.
Да он получил гигантское предложение, но не миллиард. Тут просто преувеличили. Наверняка, лямов 500 ему предлагали, но он отказался.
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Родя Раскольников
Ответ charly001
Сейчас агенты Роналду потребуют повышения зарплаты
>сейчас

Это Романо, Эдул и все остальные еще в начале июня писали.
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Отец Абду
Отказался от 99 011 100 000 рублей в год:)
В месяц 8 250 925 000
В неделю 2 062 712 250
В день 275 030 833
В час 11 459 618
В минуту 190 994
В секунду 3 184
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Футбол, хоккей итд
Мне кажется, если бы Лео действительно получил такое предложение, (1млрд долларов👍) то он бы его принял.
+20
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Dastan Zhapar Uulu
Ответ OldRedWhite
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Месси конкурировал с Роналду на чемпионатах мира. Что в итоге? Месси вице чемпион 2014 и чемпион мира 2022 став дважды MVP турнира
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Артём Иванов
Ответ OldRedWhite
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Действительно, куда ему...
За 9 лет в Ла Лиге:
Месси - 6 чемпионств, Роналду - 2.
Месси - 5 раз лучший бомбардир, Роналду - 3 раза.
Месси - 7 раз лучший игрок, Роналду - 1 раз.
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Вечно в бане
Ответ Человек1991
Я это ещё летом говорил по своей инсайдерской информации ) Месси мужик отказался от контракта на 3 миллиарда ) Аль Хиляльчик имея такой составчик : Месси , Малком , Неймар , Митрович , Савич Нэвеш , Майкл, Буну мог бы в Чемпе Англии побороться с Сити за Чемпионство , и в Лиге Чемпионов за трофей . ))
Твоя «инсайдерская информация» - это чатик 7б?
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Человек1991
МЛС намного сильнее чемпионат в целом чем пустынная медиалига , в МЛС большинство игроков это латинская америка , мексика , америка и европейцев тоже много , также много известных игроков , все эти игроки играют в футбол лучше чем 250-300 арабов в пустынне. Ничего личного, но это просто данность. 30 из 40 трасферов это сдавшие игроки за 30 лет и по религиозным соображениям , всех более менее хороших игроков аравийцев посадили на лавку, сборная показывает плохие результаты.
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Shumi-jr
Ответ Spartakus1984
Роналду бы сошел с ума прими Месси такое предложение
Это утка же была. Такого предложения никогда не было
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Илья Мурашов
Месси оценили в 5 раз больше, чем Роналду. Значит, как игрок он в 5 раз лучше. Месси выбрал семью, а Роналду - деньги. Всё просто.
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Greatest Of All Time
Ну конечно обладателю 8 ЗМ надо ещё больше.
А вот футболисту который 829 на ЗМ 200 лямов многовато.
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Proper Chels
Денег конечно не бывает много, но Месси спокойно может по сотке в год на всяких рекламах зарабатывать и не париться. Скорее всего он и так станет миллиардером, если уже не стал.

Видимо семья была против. Да и сам Месси говорил, что хочет побыть в относительной тишине с семьей.

Вряд ли Месси будет когда-то хоть в чем-то нуждаться, так что неудивительно.
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A K
Интересно, Рональдо уже лопнул или еще держится?
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Ivan Ivanych
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Да он получил гигантское предложение, но не миллиард. Тут просто преувеличили. Наверняка, лямов 500 ему предлагали, но он отказался.
500-это в 2 раза меньше, за 500 мож и отказался
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l1973
Залупард ему давали.Чё не два?Биограф курнул что-то.
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Гласящий Истину!
Чтобы Месси играл с Кристинкой? Вы серьёзно? Лео даже за лярд не согласился!!!) Зачем ему подобие футболиста в атаке?))
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Din Rizaev
Ответ хавбек+
мог поставить мат Рончику с Наполи, Сити, Хилялем везде приглашали когда в чемпионате играл Рон, но тепличный выбрал окольные пути а-ля ПСЖ, Маями избегая встречи тет-а-тет
на 121 матче меньше и остает на 21 голов, хотя рональду так много забивает вроде
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Вадим flanec
Утка на миллиард.
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Last avenger
спортс не прохавал, сегодня каникулы заканчиваются, завтра в школу, баталии слабоваты будут
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Не продался в Арабскую медиалигу, как Ботоксный Геливечок, жадный до денег.
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