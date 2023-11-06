«Аль-Хилаль» давал Месси 1 млрд евро в год летом, но Лео не рассматривал предложение всерьез». Балаге о форварде
Журналист Гильем Балаге сказал, что Лионель Месси мог получать 1 млрд евро в год.
«Во время мыльной оперы вокруг Месси этим летом делегация «Аль-Хилаля» прибыла в Париж на частном самолете.
Она предлагала 1 миллиард в год, но Месси никогда всерьез не рассматривал предложение», – сказал биограф аргентинца в подкасте Caught Offside.
Чемпион мира в составе сборной Аргентины по истечении срока контракта с «ПСЖ» перешел в «Интер Майами».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Это Романо, Эдул и все остальные еще в начале июня писали.
В месяц 8 250 925 000
В неделю 2 062 712 250
В день 275 030 833
В час 11 459 618
В минуту 190 994
В секунду 3 184
За 9 лет в Ла Лиге:
Месси - 6 чемпионств, Роналду - 2.
Месси - 5 раз лучший бомбардир, Роналду - 3 раза.
Месси - 7 раз лучший игрок, Роналду - 1 раз.
А вот футболисту который 829 на ЗМ 200 лямов многовато.
Видимо семья была против. Да и сам Месси говорил, что хочет побыть в относительной тишине с семьей.
Вряд ли Месси будет когда-то хоть в чем-то нуждаться, так что неудивительно.