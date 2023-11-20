Жирков об обучении на тренера: «Появляются такие слова, которые раньше никто не использовал. Например, «слепая зона», «A+1»

Юрий Жирков рассказал об обучении на тренерскую лицензию.

– Мостовой говорил, что, обучаясь на тренера, впервые услышал некоторые термины.

– Да, появляются такие слова, которые раньше никто в футболе не использовал. Например, «слепая зона», «A+1» и еще огромное количество терминов неизвестных, – сказал бывший защитник сборной России.

Мостовой об обучении на тренера: «Я и другие ребята прошли долгую футбольную жизнь, нас терминами не обманешь. В плане эмоций все довольны»

Мостовой об учебе на тренера: «Я 25 лет играл, пока Слуцкий жрал пирожки где-то, конечно, я интересная персона. Люди не играли в футбол и говорят про какие-то слепые зоны»

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