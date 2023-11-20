Жирков о ретроматче с «Локо»: «Пришлось бегать как самому молодому. Была серьезная установка, старались играть на победу»

Юрий Жирков высказался о «золотом ретроматче-2002» с «Локомотивом» (0:1).

— Вы были чуть ли не самым молодым игроком на поле. Каково это?

— Билялетдинов — молодой. Он помоложе будет. Но в составе ЦСКА я самый молодой, да.

— Какие ощущения?

— Пришлось бегать как самому молодому (смеется).

— Какая была установка от Газзаева? Говорят, что Семин дал «Локомотиву» серьезную установку как в настоящем матче.

— У нас тоже была серьезная установка. Георгич всех расставил, пришлось играть. Играли на победу, но не получилось.

— Насколько обидно это поражение? Можно ли это сравнить с поражением в официальном матче?

— Не знаю. Старались играть на победу. Были хорошие моменты, но не реализовали, « » забил. Поздравляю их с победой, — сказал экс-защитник .

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?