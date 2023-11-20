Миодраг Божович: «Карпин может работать в Испании – он построил там карьеру футболиста. Семак может переехать во Францию. В Англию точно не позовут – там не любят русских»

Теги Зенит Ростов Юрий Жирков Андрей Аршавин Сергей Семак премьер-лига Россия Валерий Карпин Миодраг Божович Павел Павлюченко Чемпионат.com Футбол

Миодраг Божович рассказал, какие российские тренеры могут поработать в Европе.

«Почему нет спроса на российских тренеров? Европа закрытая. Любому иностранному тренеру сложно найти работу в топ-5 сильнейших европейских чемпионатов, если не построил там карьеру в роли игрока.

Думаю, например, Карпин может работать в Испании, потому что построил там карьеру футболиста. Он был большим игроком и провел успешный путь. Семак играл во Франции и, может быть, сможет переехать туда на повышение.

Но в Англию точно никто не позовет работать, потому что там не любят русских. Нужно какое-то время, чтобы снова полюбили и приглашали российских футболистов, как звали однажды Аршавина, Жиркова, Павлюченко», – сказал экс-тренер клубов РПЛ.

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9 комментариев

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Честный контроль
Карпин уже наработался в Испании. ####### и вело- команду, и строительный бизнес профукал. Пришлось "Валере-Валере" ехать зарабатывать с нуля в Россию. Что спортивным директором мясного клуба, что главным тренером.
А сейчас убивает сборную. У Карпина вообще хоть что то когда то получалось толково? Если есть такие данные напишите плиз.
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che kaif
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Wiley Fox
В каком месте семак русский?

Он сам про себя говорил, что не этнический украинец, а украинец именно. Говорил в то время, когда тимощук ещё в СПб бегал с флагом Украины на награждении

Карпин обосраться смог уже в Испании в бандитской российской Мальорке

Кому он там нужен? Он любителей в Эстонии только может тренировать
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Любовь Мелехова
Так футболистов и сейчас в Европу приглашают, недавние примеры Захарян и Кузяев. А тренеров и здесь неплохо кормят.
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Ярик01
Зарплаты наших футболистов большие для Европы, а для простеньких сырых тренеров 1-3 млн вовсе перебор
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tankist231
Ответ che kaif
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До конца читай
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munhin
Ответ Любовь Мелехова
Так футболистов и сейчас в Европу приглашают, недавние примеры Захарян и Кузяев. А тренеров и здесь неплохо кормят.
Божевичам места не хватает )
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Доктор Верховцев
Ответ Spartakus1984
Смотрятк примеру специалисты Европейские на Семака,видят,что команда побеждает в РПЛ,начинают анализировать,команда самая богатая,ок, продолжают анализ дальше, может побеждает не только потому,что самая богатая?Смотрят результаты Семака в ЛЧ,Брюгге,Мальмё и т.д,и вывод сам напрашивается.
Потом они вспоминают, что в одной лиге с командой Семака выступает Спартак и понимают, что всё гораздо хуже.
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