Миодраг Божович: «Карпин может работать в Испании – он построил там карьеру футболиста. Семак может переехать во Францию. В Англию точно не позовут – там не любят русских»
Миодраг Божович рассказал, какие российские тренеры могут поработать в Европе.
«Почему нет спроса на российских тренеров? Европа закрытая. Любому иностранному тренеру сложно найти работу в топ-5 сильнейших европейских чемпионатов, если не построил там карьеру в роли игрока.
Думаю, например, Карпин может работать в Испании, потому что построил там карьеру футболиста. Он был большим игроком и провел успешный путь. Семак играл во Франции и, может быть, сможет переехать туда на повышение.
Но в Англию точно никто не позовет работать, потому что там не любят русских. Нужно какое-то время, чтобы снова полюбили и приглашали российских футболистов, как звали однажды Аршавина, Жиркова, Павлюченко», – сказал экс-тренер клубов РПЛ.
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А сейчас убивает сборную. У Карпина вообще хоть что то когда то получалось толково? Если есть такие данные напишите плиз.
Он сам про себя говорил, что не этнический украинец, а украинец именно. Говорил в то время, когда тимощук ещё в СПб бегал с флагом Украины на награждении
Карпин обосраться смог уже в Испании в бандитской российской Мальорке
Кому он там нужен? Он любителей в Эстонии только может тренировать