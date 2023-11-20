Миодраг Божович: «Карпин может работать в Испании – он построил там карьеру футболиста. Семак может переехать во Францию. В Англию точно не позовут – там не любят русских»

Миодраг Божович рассказал, какие российские тренеры могут поработать в Европе.

«Почему нет спроса на российских тренеров? Европа закрытая. Любому иностранному тренеру сложно найти работу в топ-5 сильнейших европейских чемпионатов, если не построил там карьеру в роли игрока.

Думаю, например, может работать в Испании, потому что построил там карьеру футболиста. Он был большим игроком и провел успешный путь. Семак играл во Франции и, может быть, сможет переехать туда на повышение.

Но в Англию точно никто не позовет работать, потому что там не любят русских. Нужно какое-то время, чтобы снова полюбили и приглашали российских футболистов, как звали однажды , , », – сказал экс-тренер клубов .

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