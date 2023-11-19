Мостовой о матче с Кубой: «Россия может выиграть 3:0 или 4:0. Но с Кенией тоже ждали разгрома, в итоге еле спаслись»

Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча Россия – Куба.

Завтра сборные России и Кубы встретятся на «Волгоград-Арене». Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

«По-футбольному этот матч вряд ли вызывает интерес у кого-то. Где Россия и где ? В футбольном плане эта игра ничего нам не дает.

Ну, можно лишь поправить свою статистику. Думаю, наша сборная может выиграть 3:0 или 4:0. Игра тем более проходит в Волгограде, где температура не самая привычная и приятная для кубинцев.

Куба находится низко в рейтинге. Думаю, мы вправе ждать разгрома от нашей сборной.

Однако в голову ничего сейчас не лезет, кроме как воспоминания про Кению. Там мы тоже ждали разгрома в свою пользу, в итоге еле спаслись. Но там погода была другой все же. Так что шанс легко обыгрывать Кубу есть», – сказал бывший хавбек «Спартака» и сборной России .

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