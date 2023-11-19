Мостовой о матче с Кубой: «Россия может выиграть 3:0 или 4:0. Но с Кенией тоже ждали разгрома, в итоге еле спаслись»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой сборная Кубы сборная Кении товарищеские матчи (сборные) Футбол

Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча Россия – Куба.

Завтра сборные России и Кубы встретятся на «Волгоград-Арене». Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

«По-футбольному этот матч вряд ли вызывает интерес у кого-то. Где Россия и где Куба? В футбольном плане эта игра ничего нам не дает.

Ну, можно лишь поправить свою статистику. Думаю, наша сборная может выиграть 3:0 или 4:0. Игра тем более проходит в Волгограде, где температура не самая привычная и приятная для кубинцев.

Куба находится низко в рейтинге. Думаю, мы вправе ждать разгрома от нашей сборной.

Однако в голову ничего сейчас не лезет, кроме как воспоминания про Кению. Там мы тоже ждали разгрома в свою пользу, в итоге еле спаслись. Но там погода была другой все же. Так что шанс легко обыгрывать Кубу есть», – сказал бывший хавбек «Спартака» и сборной России Мостовой.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leon Petov
Надо бы Бразилии организовать товарняк с Кубой и вызвать на матч Кеннеди
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TIMOXA1979 TIMOXIN
непризнанный гений или шут его знает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий