Мостовой о возможной стажировке в «Факеле»: «Что нового я увижу в Воронеже – хороший газон? Все уже давно придумано. Меня ничем не удивить»

Теги Юрий Жирков Игорь Денисов Андрей Аршавин премьер-лига Россия Александр Мостовой Сергей Ташуев Факел Футбол

Александр Мостовой считает, что не увидит ничего нового на стажировке в «Факеле».

Так бывший футболист сборной России ответил на предположения о том, что он может оказаться на стажировке в воронежском клубе.

«Ничего не слышал о своей стажировке в «Факеле» у Ташуева. Да, на курсах у нас есть задание, связанное с этим – выбрать клуб для прохождения стажировки, но пока я нахожусь в поисках.

Аршавин уже побывал на стажировке у Лички в «Динамо» и ничего нового, как он сказал, не увидел. Что можно увидеть нового мне, Денисову, Жиркову или Аршавину, которые двадцать лет в футболе? Все уже давно придумано.

Может, Андрей так сказал, потому что мы с Сашей Самедовым хорошие друзья, но, повторюсь, что нового я увижу в Воронеже – хороший газон? В карьере я играл на разных полях, на щебне, на бетоне, поэтому меня или кого-то другого, кто много лет играл в футбол, ничем не удивить», – заявил Мостовой.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

33 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
T622222
Он пример стопера - на все ответы адский негатив! Бегите от таких людей 🔥
+35
0
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Yashin
Что нового мы увидим на Спортсе о Мостовом? Комментарий про Абаскаля?
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алешка Терминатор
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Если продолжать мыслить как футболист, а не как тренер - конечно, ничего нового не увидишь.
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оператор Дзюбы
Может они в факеле квадратным мячом тренируются, кто знает
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bartez1986
стажировка у Абаскаля ну прямо напрашивается же
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Miron_8383
Поедет учить Ташуева, который никогда в футбол не играл
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Василий Чацкий
Кому нужен такой напыщенный стажер с запредельным самомнением? Кто то захочет учить такого человека?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sixpounder666
Перспективная новость
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел Козловский
а стажируются, чтобы на газон смотреть?) не улавливаю логику.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
salas
Ответ Оператор Дзюбы
Может они в факеле квадратным мячом тренируются, кто знает
В факеле должны чеканить факелами? Нет ведь, тот де круглый мяч, который 20 лет назад был таким же. Хорошо хоть без шнуровки
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
EnzoAmatera
Он настолько либо жирный троль или просто ограниченый,,что не понимает,что футболист и тренер это совершенно разные вещи,два разных мира
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sanek_rabona
Забавно будет если и в итоге окажется на стажировке у Абаскаля.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Glukinho
я в своем познании настолько преисполнился...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
d.xoxlov
Да с хрена ли он всё ждёт, что кто-то его будет удивлять? Он в цирке живёт что ли?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kamonte
Ответ T622222
Он пример стопера - на все ответы адский негатив! Бегите от таких людей 🔥
это что-то среднее между газлайтером и абьюзером?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
utsh44psmr
Помогите Саше найти клуб для стажировки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пересмешник 35
Ахахаха, эго небоскрёб
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rinat Television
....Вот и Мостовой уже давно ничем не удивляет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kiper88
Он троллит или и вправду такой тупой?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
arlovski
а в чём может быть интерес Факела стажировать Мостового?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
PIT-BUL
скучно...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dzmitry Lavysh
А если все уже давно изобретено и испробовано в футболе.. что нового может предложить тренер Мостовой? Может и не надо учиться?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Василий Леонов
Жду не дождусь, когда он кого-нибудь возглавит. Прессухи будут круче любого стендапа
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тимур Муратов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Мостовой божество, Семак рядом не стоял как тренер с ним
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alik055
Пусть уже поделится своим гениальным виденьем современного футбола и пути развития его. Напиши уже статью хотя бы для спортса, а то рассказывает бесконечно, какой он великий и ничего не может его впечатлить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий