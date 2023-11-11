Мостовой об обучении на тренера: «Я и другие ребята прошли долгую футбольную жизнь, нас терминами не обманешь. В плане эмоций все довольны»

Теги Спартак Андрей Аршавин премьер-лига Россия Александр Мостовой тактика Футбол

Александр Мостовой рассказал, что ему легко дается обучение на тренерскую лицензию.

– Скоро возвращаюсь к обучению в академии РФС.

– Что за история про слепую зону?

– Недопонимание между мной и преподавателем возникает только у тех людей, кто это все выдумывает. Я и другие ребята прошли долгую футбольную жизнь, и нас терминами не обманешь. В эмоциональном плане я и все другие довольны обучением.

Аршавину сложно даются домашние задания.

– А мне вообще в обучении ничего не дается сложно, потому что я всю эту футбольную жизнь уже прошел. Пока ничего по стажировке у меня нет, но в дальнейшем – посмотрим, – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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13 комментариев

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c5dsk7xqqb
Человеку втирают про какие-то зоны, а его не обманешь. В футболе все просто убрал и положил в деятину
+19
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+19
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Красная стрела
Не верится, что он станет тренером. Но если попробует - будет весело.
+4
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Клирик
Уж если на стажировку его кто-то и возьмёт чисто поприкалываться, то тренером это никогда нигде не будет.
+4
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TaR
Ответ c5dsk7xqqb
Человеку втирают про какие-то зоны, а его не обманешь. В футболе все просто убрал и положил в деятину
«На технику исполнил» и все хорошо
+3
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Tallos
Прям жду когда Мост выучится и пойдет тренировать. Думаю будет шоу каждый матч. Но не долго.
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добрый грек
Каждый раз когда преподаватель произносил термин не знакомый Мостовому, Александр вставал и начал чеканить
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Кирл
сколько лет, я в футболе)))????
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Pucheslav
Ответ c5dsk7xqqb
Человеку втирают про какие-то зоны, а его не обманешь. В футболе все просто убрал и положил в деятину
Главное не забыть сказать вратарю что он должен забирать из девятки, а не класть в неё
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Кирилл Голивец
Ответ Клирик
Уж если на стажировку его кто-то и возьмёт чисто поприкалываться, то тренером это никогда нигде не будет.
Я вообще не припомню случаев ни в одном чемпионате, чтобы кто-то начинал тренерскую карьеру сильно за 50, не тренируя до этого юношей или во втордивах.
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Джесси Пинкман
Ответ Клирик
Уж если на стажировку его кто-то и возьмёт чисто поприкалываться, то тренером это никогда нигде не будет.
Он там на стажировке, по русски сказать, за@@@@т всех
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