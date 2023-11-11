Мостовой об обучении на тренера: «Я и другие ребята прошли долгую футбольную жизнь, нас терминами не обманешь. В плане эмоций все довольны»

Александр Мостовой рассказал, что ему легко дается обучение на тренерскую лицензию.

– Скоро возвращаюсь к обучению в академии РФС.

– Что за история про слепую зону?

– Недопонимание между мной и преподавателем возникает только у тех людей, кто это все выдумывает. Я и другие ребята прошли долгую футбольную жизнь, и нас терминами не обманешь. В эмоциональном плане я и все другие довольны обучением.

– сложно даются домашние задания.

– А мне вообще в обучении ничего не дается сложно, потому что я всю эту футбольную жизнь уже прошел. Пока ничего по стажировке у меня нет, но в дальнейшем – посмотрим, – сказал бывший полузащитник сборной России.

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