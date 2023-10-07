Мостовой об учебе на тренера: «Я 25 лет играл, пока Слуцкий жрал пирожки где-то, конечно, я интересная персона. Люди не играли в футбол и говорят про какие-то слепые зоны»

Теги Спартак Юрий Жирков Андрей Аршавин Роман Широков Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой высказался о процессе обучения на тренерскую лицензию.

«Все усложняют те, кто не играл в футбол. Все ребята воспринимают вещи не так, как должно восприниматься. Но бумажку не дадут без обучения. Это же не права, которые можно купить.

Кто кого критикует? Почему говорить правду – это сразу критика? Я в футбол играл больше многих в тысячу раз.

Удивление вызывает, когда человек, который не играл в футбол, говорит, что есть какая-то слепая зона. И это не только у меня вызывает: у Аршавина тоже, который со мной сидит, Широкова, Жиркова. Дискуссии нет. Сидят люди и просто улыбаются и смеются.

В предвкушении ли я? У нас тысячи людей без работы, которые играли в футбол. Зачем идут учиться на тренера люди, которые не играли в футбол? Задайте вопрос Слуцкому: как он попал туда, если мяч не мог остановить и не видел его никогда. А не людям, которые играли в футбол.

Конечно, я интересная персона – 25 лет играл, пока Слуцкий жрал пирожки где-то. Интересные персоны, это которые добиваются чего-то, а не в книжке что-то там написали. Уже устал от футбольной тупости», – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России. 

Аршавин об обучении на тренера: «Мостовой – главный критик всего. Он слышит то, чего не слышал за 30 или 40 лет в футболе. Сокрушается по этому поводу, но старается»

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101 комментарий

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Красный чай
Слуцкий все это время учился у тренеров и ездил на стажировки, а вот ты только ныл, так что все сраведливо
+183
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+170
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Григорий Гашников
Ответ FEZ10
А что за слепая зона в футболе?
это зона где дают жрать пирожки
+166
-6
+160
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S. A.
Слуцкер выигрывал 3 РПЛ, обыгрывал Сити на Этихаде и играл вничью с МЮ на Траффорде, а чего добился Мостовой?

Не отвечайте, 25 лет в футбол играл
+160
-9
+151
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Moffo
Ну так возьми Олимпию, поработай в Уралане, дорасти до ЦСКА и 1/4 ЛЧ и пожуем тогда все вместе.
+72
-4
+68
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okkervil
А не пора уже закрыть этот фонтан? Уже не смешно, уже противно.
+37
-2
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БезызбежноНаКрасный
Ответ S. A.
Слуцкер выигрывал 3 РПЛ, обыгрывал Сити на Этихаде и играл вничью с МЮ на Траффорде, а чего добился Мостовой? Не отвечайте, 25 лет в футбол играл
чеканил же
+29
0
+29
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DimaNN
Мостовой любит говорить нелицеприятные вещи про Слуцкого. И по сути аргумент единственный - я играл в футбол очень много лет, а он нет. Конечно, как футболист - Мостовой безусловно очень хорош был. Но, тренер - это тренер. Далеко не всегда, даже самые успешные и топовые игроки смогут стать хорошими тренерами. А Слуцкий смог. И в свое время он действительно, по праву был одним из сильнейших специалистов в нашей стране. Да сейчас у него дела идут не очень. Но опять же, это спорт. Сегодня ты лучший, а завтра уже другие опередили тебя. Это нормально. и вообще, на мой взгляд, Слуцкому уже интереснее разные шоу, какие то мероприятия, чем работа тренером. Впрочем, это уже его личное дело. А какой тренер получится из Мостового - большой вопрос. И чего он сможет добиться на этой должности покажет только время. Если вообще, хоть кто-то рискнёт пригласить его тренеровать команду.
+27
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JohnnyMulka
Ответ Григорий Гашников
это зона где дают жрать пирожки
Это там где камер нету
Душевая например
+19
-1
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gukmamop
25 лет на колчаковских фронтах раненый
+14
-1
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Shuller18
У всех тренеров-неудачников так бомбит от Слуцкого, будто бы его сразу в ЦСКА назначили, и не было совсем пути от детского тренера провинциальной команды...
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Isshin88
Ответ S. A.
Слуцкер выигрывал 3 РПЛ, обыгрывал Сити на Этихаде и играл вничью с МЮ на Траффорде, а чего добился Мостовой? Не отвечайте, 25 лет в футбол играл
Плюс выходил в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Мостовой уже замучил этим хейтом Слуцкого. У него действительно немало ярких достижений на фоне подавляющего большинства наших современных тренеров.
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Игорь Новиков
Ответ Петросня
Он же рофлит.
Увы, нет...
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Krakatuk70
Ответ Красный чай
Слуцкий все это время учился у тренеров и ездил на стажировки, а вот ты только ныл, так что все сраведливо
ныл и пил.
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papa buba diop
Ответ S. A.
Слуцкер выигрывал 3 РПЛ, обыгрывал Сити на Этихаде и играл вничью с МЮ на Траффорде, а чего добился Мостовой? Не отвечайте, 25 лет в футбол играл
Чеканил, остановится не может)
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Ебздрогыч
Мостовой в своём познании настолько преисполнился, что как будто бы уже 100 триллионов миллиардов лет играет в футбол на триллионах и триллионах таких же планет, как эта Земля
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Nadert@
Очень жду успешного завершения обучения и получение лицензии Александра Мостового. Для поднятия интереса к клубу ему обязаны дать возможность поработать главным. Рейтинги пресс конференций будут зашкаливать
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aidos_1979
Ответ Красный чай
Слуцкий все это время учился у тренеров и ездил на стажировки, а вот ты только ныл, так что все сраведливо
И пирожками закусывал)
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кракен ночной лиги
Дааа, Мост, конечно, игрок ого-го был. На ЗМ номинировался, в сборную лиги попадал, в суперклубах играл, ЛЧ выигрывал. Да и сборную тащил в отборах и на турнирах. Легенда, таких в Европе на его позиции пару человек было от силы, дааа.... Хотя, погодите-ка
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AERN
Все нормальные уже давно отучились на лицензию и тренируют. А этот только интервью раздает и слюной брызжет.
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exshepardjack
я также лет в 10 думал
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Krakatuk70
От футбольной тупости он устал. А мы от твоей человеческой тупости устали. Которую нам втюхивают на Матч ТВ и на этом сайте. Причём моё сообщение за слово "тупость" могут не опубликовать, а Мостовому можно.
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zanuda59
Права может и можно купить, а ездить не купишь. То же самое в футболе, Саша.
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Павел Ермаков
Вечное противостояние между практикой и теорией.Золотая середина,когда 50 на 50.А слепые зоны есть.Саша забыл,что у игроков два глаза спереди,а на затылке нет.Век живи,век учись,а дурачком умрешь.)
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arspurs9
По этому Слуцкий трижды чемпион России как тренер, дважды обладатель кубка и суперкубка, а Мостовой максимум чемпион по литрболу среди пенсионеров.
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Юрий Безуглый
Ответ FEZ10
А что за слепая зона в футболе?
Наверное, как и везде - зона, в которой ты не видишь
Как, например, набегающего сбоку соперника видно, когда он уже тебе в корпус влетает
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