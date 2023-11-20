Александр Мостовой: «Россия должна стереть в порошок соперников из Кубы. Правая нога Головина стоит больше, чем вся их сборная»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой сборная Кубы Александр Головин Футбол

Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча сборных России и Кубы.

Команды проведут товарищескую игру в Волгограде. Она состоится сегодня и начнется в 19:30 по московскому времени. 

«Если футболисты сборной России не обыграют Кубу, то это будет позор. Никаких оправданий быть не может. Наша национальная команда должна стереть в порошок соперников из Кубы, при всем уважении к ним. У нас правая нога Головина стоит больше, чем вся их сборная.

Футболисты должны понимать, что они играют при поддержке домашних трибун и надо сделать все, чтобы болельщики остались довольны», – сказал бывший футболист сборной России. 

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27 комментариев

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Dexter Morgan
Знаете, меня забавляют бывшие наши футболисты. Что Мостовой, что Быстров, Аршавин и прочие. Они рассуждают так, будто они в своё время всех громили. Да условный Мостовой вообще бы не стал играть на месте нынешних футболистов. Профессионал тот ещё.
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Artem Piatkov
Ответ Dexter Morgan
Знаете, меня забавляют бывшие наши футболисты. Что Мостовой, что Быстров, Аршавин и прочие. Они рассуждают так, будто они в своё время всех громили. Да условный Мостовой вообще бы не стал играть на месте нынешних футболистов. Профессионал тот ещё.
Исландия - Россия 1:0 1998

Пеняли на 1:1 с Украиной, а по факту упустили отбор вот в таких вот матчах

Как доказательство, что то поколение играло не намного лучше
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Artem Piatkov
Ответ Dexter Morgan
Знаете, меня забавляют бывшие наши футболисты. Что Мостовой, что Быстров, Аршавин и прочие. Они рассуждают так, будто они в своё время всех громили. Да условный Мостовой вообще бы не стал играть на месте нынешних футболистов. Профессионал тот ещё.
Лучших своих достижений (🥉Евро и 1/4 ЧМ) сборная России достигла без Мостового

С "царём" ничего подобного и близко не было...
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Заяцволк
В порошок - это если бы Колумбия была в соперниках, он перепутал чуть
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Артем Гладских
Ответ Dexter Morgan
Знаете, меня забавляют бывшие наши футболисты. Что Мостовой, что Быстров, Аршавин и прочие. Они рассуждают так, будто они в своё время всех громили. Да условный Мостовой вообще бы не стал играть на месте нынешних футболистов. Профессионал тот ещё.
поддерживаю ваше мнение. у меня такое же.
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Андрей Андреев
Ответ Заяцволк
В порошок - это если бы Колумбия была в соперниках, он перепутал чуть
Ну тогда уж дать прикурить сигару )
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Сикарио
Ответ Artem Piatkov
Исландия - Россия 1:0 1998 Пеняли на 1:1 с Украиной, а по факту упустили отбор вот в таких вот матчах Как доказательство, что то поколение играло не намного лучше
Там Юра хорошо исполнил))
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Oleg A.A.
Жду Сашу ТРЕНЕРОМ сборной России!))) Хоть весело будет))
Все равно сейчас нет смысла большого в ней)))
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Dexter Morgan
Ответ Артем Гладских
поддерживаю ваше мнение. у меня такое же.
Вот. Тем более, что многие из нас матчи эти видели или знают об этом. Я могу понять, когда советские футболисты говорят что-то. Они вообще на другом уровне играли. А эти вообще не имеют права свысока говорить.
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Dexter Morgan
Ответ Artem Piatkov
Лучших своих достижений (🥉Евро и 1/4 ЧМ) сборная России достигла без Мостового С "царём" ничего подобного и близко не было...
Именно так.
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Dexter Morgan
Ответ Artem Piatkov
Исландия - Россия 1:0 1998 Пеняли на 1:1 с Украиной, а по факту упустили отбор вот в таких вот матчах Как доказательство, что то поколение играло не намного лучше
Именно так. При этом золотое поколение было, а играли так себе. А в нынешней ситуации они бы и играть не стали. Тогда ещё всякие письма писали.
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Сикарио
Надеюсь Куба победит.
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Pertinax Gandi
Согласен. Сотрём. Ставлю на убедительную победу со счётом 1:0.
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elan_
Уважение к сопернику от тренера Саши "Нас так на тренерских курсах учили"©
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icey_punk
Какие-то капиталистические суждения у Мостового, а ведь соперник братская социалистическая Куба. Должна победить дружба
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Begench Berdimuradov
Мостовой без соли как обычно
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Владимир Молявин
Согласен. Надо побеждать.
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Артем Гладских
Должны побеждать. позориться как с Кенией пожалуйста не надо.
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soad
вот как можно после таких слов не надеяться, что противник спустит с небес на землю всех этих аналитиков с их шапкозакидательством. особенно в эпоху fair play, когда все друг к другу с максимальным уважением относятся. уже сколько раз такое было, ничему жизнь не учит
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icer23
Лихо самодержец поднакинул несколько новых ников на спортсе - "Правая нога Головина", "Порошок от Кубы"
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kos.vohrt
Только не говорите Сашке, что Жирона, стоимость игороков которой чуть больше, чем стоимость некоторых игроков Реала, идёт первой в Ла Лиге.
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Radik_2.0
о, тихо всем, великий рассуждает, слушаем, впитываем мудрость
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Кино Музыка
Не очень вежливо. Зачем приглашать соперника, если так к нему относишься?
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