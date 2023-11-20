Александр Мостовой: «Россия должна стереть в порошок соперников из Кубы. Правая нога Головина стоит больше, чем вся их сборная»

Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча сборных России и Кубы.

Команды проведут товарищескую игру в Волгограде. Она состоится сегодня и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Если футболисты сборной России не обыграют Кубу, то это будет позор. Никаких оправданий быть не может. Наша национальная команда должна стереть в порошок соперников из Кубы, при всем уважении к ним. У нас правая нога стоит больше, чем вся их сборная.

Футболисты должны понимать, что они играют при поддержке домашних трибун и надо сделать все, чтобы болельщики остались довольны», – сказал бывший футболист сборной России.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?