Алексей Березуцкий об интервью Василия: «Я вообще не смотрю ни телевизор, ни YouTube. Зачем мне это надо? Я в своей жизни уже все видел»

Теги ЦСКА Алексей Березуцкий Василий Березуцкий премьер-лига Россия телевидение YouTube Футбол

Алексей Березуцкий заявил, что не смотрел интервью брата.

Алексей, вы обещали после матча легенд «Локомотив» – ЦСКА дать комментарий.

– Я вру все время. Не верьте людям.

– Ваш брат Василий дал резонансное интервью. Смотрели, согласны с его мнением?

– Я вообще не смотрю ни телевизор, ни YouTube. Зачем мне это надо? Я в своей жизни уже все видел, – сказал бывший защитник ЦСКА.

Василий Березуцкий: «Российским футболистам сейчас 100% надо уезжать. Это касается всех спортсменов: они должны выступать, неважно, за какую страну»

Василий Березуцкий: «Мечтаю, чтобы во всем мире был мир. И человечество одумалось, что некоторые вещи не нужны»

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
apossym
Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
И кого он предал? Задницу президента?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andreir888
"Я вру всё время"(с)...А смысл дальше задавать вопросы?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
onegin2007
Мастер класс по интервью)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Joe Rage
Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
Который из них;)?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Joe Rage
Ответ Dexter Morgan
Который в Испании живёт.
Вы даже иронию понять не в состоянии. Думаете, что все кругом настолько же глупы, как и вы сами
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий