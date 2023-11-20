Алексей Березуцкий об интервью Василия: «Я вообще не смотрю ни телевизор, ни YouTube. Зачем мне это надо? Я в своей жизни уже все видел»

Алексей Березуцкий заявил, что не смотрел интервью брата.

– , вы обещали после матча легенд «Локомотив» – ЦСКА дать комментарий.

– Я вру все время. Не верьте людям.

– Ваш брат Василий дал резонансное интервью. Смотрели, согласны с его мнением?

– Я вообще не смотрю ни телевизор, ни . Зачем мне это надо? Я в своей жизни уже все видел, – сказал бывший защитник .

Василий Березуцкий: «Российским футболистам сейчас 100% надо уезжать. Это касается всех спортсменов: они должны выступать, неважно, за какую страну»

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