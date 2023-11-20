Алексей Березуцкий об интервью Василия: «Я вообще не смотрю ни телевизор, ни YouTube. Зачем мне это надо? Я в своей жизни уже все видел»
Алексей Березуцкий заявил, что не смотрел интервью брата.
– Алексей, вы обещали после матча легенд «Локомотив» – ЦСКА дать комментарий.
– Я вру все время. Не верьте людям.
– Ваш брат Василий дал резонансное интервью. Смотрели, согласны с его мнением?
– Я вообще не смотрю ни телевизор, ни YouTube. Зачем мне это надо? Я в своей жизни уже все видел, – сказал бывший защитник ЦСКА.
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