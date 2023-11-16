Пономарев о реакции ЦСКА на слова Березуцкого: «Человек из клуба сказал мне: «Идиот останется идиотом». Алексей поумнее Васи»
Ветеран ЦСКА рассказал, как в клубе отреагировали на слова Василия Березуцкого.
Бывший защитник ЦСКА рассказал, что переехал в Испанию: «Очень нравится. Не уверен, что буду что-то делать. Хорошо жить буду». Кроме того он заявил: «Российским футболистам сейчас 100% надо уезжать. Это касается всех спортсменов: они должны выступать, неважно, за какую страну».
«Человек из клуба сказал мне, что мнение руководства ЦСКА о Березуцком такое: «Идиот останется идиотом». Вот и все!
Вот такое грубое мнение руководства ЦСКА по Василию. Не умный он человек. Алексей гораздо интереснее и поумнее.
Вася бесшабашный и безголовый. Легенды клуба не всегда бывают такими, какими мы их представляем. Вася стал слишком много говорить», – сказал бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Какие мрази из руководства цска так говорят?
Березуцкий уехал туда, где его дети не будут учиться надевать противогазы на уроках, где спортивное ТВ именно спортивное, а не шоу кретина анисимова с его никчёмными гостями
За мир во всём мире - а когда это стало преступлением? С февраля 2022?
А вот Василий, давайте будем честны, был просто добротным защитником и не более. Если бы не российский паспорт, никто его в в клуб не взял бы.
Кирдык тебя Вася, если руководство ЦСКА считает тебя идиотом.