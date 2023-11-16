Пономарев о реакции ЦСКА на слова Березуцкого: «Человек из клуба сказал мне: «Идиот останется идиотом». Алексей поумнее Васи»

Ветеран ЦСКА рассказал, как в клубе отреагировали на слова Василия Березуцкого.

Бывший защитник ЦСКА рассказал, что переехал в Испанию: «Очень нравится. Не уверен, что буду что-то делать. Хорошо жить буду». Кроме того он заявил: «Российским футболистам сейчас 100% надо уезжать. Это касается всех спортсменов: они должны выступать, неважно, за какую страну».

«Человек из клуба сказал мне, что мнение руководства ЦСКА о такое: «Идиот останется идиотом». Вот и все!

Вот такое грубое мнение руководства ЦСКА по Василию. Не умный он человек. Алексей гораздо интереснее и поумнее.

Вася бесшабашный и безголовый. Легенды клуба не всегда бывают такими, какими мы их представляем. Вася стал слишком много говорить», – сказал бывший защитник и сборной СССР Владимир Пономарев.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?