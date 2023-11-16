Пономарев о реакции ЦСКА на слова Березуцкого: «Человек из клуба сказал мне: «Идиот останется идиотом». Алексей поумнее Васи»

Теги ЦСКА Алексей Березуцкий Василий Березуцкий премьер-лига Россия Владимир Алексеевич Пономарев Футбол

Ветеран ЦСКА рассказал, как в клубе отреагировали на слова Василия Березуцкого.

Бывший защитник ЦСКА рассказал, что переехал в Испанию: «Очень нравится. Не уверен, что буду что-то делать. Хорошо жить буду». Кроме того он заявил: «Российским футболистам сейчас 100% надо уезжать. Это касается всех спортсменов: они должны выступать, неважно, за какую страну».

«Человек из клуба сказал мне, что мнение руководства ЦСКА о Березуцком такое: «Идиот останется идиотом». Вот и все!

Вот такое грубое мнение руководства ЦСКА по Василию. Не умный он человек. Алексей гораздо интереснее и поумнее.

Вася бесшабашный и безголовый. Легенды клуба не всегда бывают такими, какими мы их представляем. Вася стал слишком много говорить», – сказал бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тиджани Бабангида
Вот любят журналисты из хороших в далеком прошлом игроков,ныне находящихся на грани маразма, делать ньюсмейкеров. Специально интересуются их одиозным мнением по всем вопросам. Как-то некрасиво это - и по отношению к ним и к читателям
+21
-7
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тёма Тёма
Интересно, а если Алексей к брату уедет, он будет всё равно умнее или они будут одинаково глупы? Тема Березуцких не раскрыта!
+17
-6
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wiley Fox
Что стало с Россией при путине?

Какие мрази из руководства цска так говорят?

Березуцкий уехал туда, где его дети не будут учиться надевать противогазы на уроках, где спортивное ТВ именно спортивное, а не шоу кретина анисимова с его никчёмными гостями

За мир во всём мире - а когда это стало преступлением? С февраля 2022?
+21
-11
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гиперактивный осьминог
Ответ Тёма Тёма
Интересно, а если Алексей к брату уедет, он будет всё равно умнее или они будут одинаково глупы? Тема Березуцких не раскрыта!
Был Тима Белорусских - стал Тема Березуцких
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дядя ТУРА
Ответ Тиджани Бабангида
Вот любят журналисты из хороших в далеком прошлом игроков,ныне находящихся на грани маразма, делать ньюсмейкеров. Специально интересуются их одиозным мнением по всем вопросам. Как-то некрасиво это - и по отношению к ним и к читателям
на какой ещё грани??
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sekor
Ответ Pushka Zotova
Вагнер никчемный, Марио иуда, Вася идиот... Или славу ЦСКА делали сплошные негодяи или в руководстве ЦСКА теперь быдло и лгуны. Выбирайте сами)
Да ладно Вам... Уж я-то (спартач) и то считаю Вагнера лучшим легом в ЦСКА. Марио тоже крут.
А вот Василий, давайте будем честны, был просто добротным защитником и не более. Если бы не российский паспорт, никто его в в клуб не взял бы.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hitgoe Himgob
Великим футболистом Вы были - идиотом помрете. Вы и сейчас уже при жизни идиотом стали, полным.
+9
-8
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Красная стрела
Просто Вася вступил в круг ветеранов. Вот и несёт всякий бред😂Обычное явление .
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Колотун Бабай
Ответ Wiley Fox
Что стало с Россией при путине? Какие мрази из руководства цска так говорят? Березуцкий уехал туда, где его дети не будут учиться надевать противогазы на уроках, где спортивное ТВ именно спортивное, а не шоу кретина анисимова с его никчёмными гостями За мир во всём мире - а когда это стало преступлением? С февраля 2022?
Не зашло твоё повествование😁
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sinister Kid
Да кто их различает. Это и Лёша мог сказать. Как тогда быть?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
napoli_14
Зато Пономарев - и как легенда так себе, и как человек тоже странная субстанция.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Егурнов
по моему, слишком много внимания к словам Березуцкого. Оно того не стоит
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TheSportNik
Пусть скажет спасибо Нобелю за такое интервью Вася Березуцкий, не зря Генич ржал на шоу продажных журналистов, что Пирло уволили после интервью Нобеля и не завидую тому, кто даст интервью Нобелю сейчас, когда тот хвастался, что взял одно интервью у известного игрока и скоро появится.
Кирдык тебя Вася, если руководство ЦСКА считает тебя идиотом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тёма Тёма
Ответ Тиджани Бабангида
Вот любят журналисты из хороших в далеком прошлом игроков,ныне находящихся на грани маразма, делать ньюсмейкеров. Специально интересуются их одиозным мнением по всем вопросам. Как-то некрасиво это - и по отношению к ним и к читателям
Именно так и есть. А они, походу, не в курсе, что интернет всё помнит и это не Советский Спорт, где в подшивках можно год что-то искать...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгениий
Ответ Pushka Zotova
Вы реально не знаете эти истории, когда ЦСКА поочередно кинул Лава и Фернандеса, хотевших вернутся в команду? Или просто дурачком прикидываетесь?
Тебя нормально спросили, хамло
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pushka Zotova
Ответ Sekor
Да ладно Вам... Уж я-то (спартач) и то считаю Вагнера лучшим легом в ЦСКА. Марио тоже крут. А вот Василий, давайте будем честны, был просто добротным защитником и не более. Если бы не российский паспорт, никто его в в клуб не взял бы.
Лучший центральный защитник России долгие годы в паре со своим постоянным партнером Игнашевичем, не имевшие никакой адекватной альтернативы в сборной - это "просто добротный"? Вы уверены, что "были честны", когда писали это?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий