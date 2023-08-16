Акинфеев о Марио в «Зените»: «Игнашевич уходил – у меня слезы были, Березуцкие – тоже! Фернандес никакого первого номера не играет в этой истории. Безразлично, что он сделал»
Игорь Акинфеев высказался об уходе из ЦСКА Хесуса Медины и Марио Фернандеса.
Этим летом Хесус Медина перешел в «Спартак». Марио Фернандес, выступавший в составе красно-синих с 2012 по 2022 год, перешел в «Зенит».
– Зарекаться от Медиалиги будешь?
– Да я не зарекаюсь в жизни. Меня про Медиалигу больше спрашивают, чем про футбол последнее время. Играют ребятки – пускай играют себе. Это футбол? Да, это футбол! Я там не могу оказаться. Еще раз повторю: это футбол, они там играют. 40–50% бывших футболистов, им это нравится. Шоу! Супер все! Пожалуйста!
– Тут один футболист тоже говорил, что не перейдет, по фамилии Фернандес…
– Это дело каждого!
– Не поверю, что тебя эта история не зацепила.
– Как она меня могла зацепить?
– Он столько лет с тобой играл. Когда Алан Дзагоев и Марио Фернандес уходили, ты давал интервью со слезами на глазах. Значит, это какая‑то часть твоя, часть души?
– Это не часть души! Она совсем другая у меня: семья, родители, моя жена, мои дети. А это эмоции, которые ты можешь себе позволить на определенных мероприятиях. Сергей Игнашевич уходил – у меня слезы были, братья [Березуцкие] – тоже!
Фернандес никакого первого номера не играет в этой истории. Он сделал свой выбор, дай Бог ему здоровья и удачи! Сделал выбор – и сделал! Это же он сделал выбор, а не я за него. Безразлично, что он сделал!
– Лукавишь?
– Нет, почему? Почему я должен следить за кем‑то, кто что‑то делает в своей жизни? Это его жизнь, он выбирает свои моменты, свою историю. У него есть семья, дети, агенты, которые подсказывают. Для них это лучше. Пусть люди живут так, как они хотят. Зачем к кому‑то в дом, огород смотреть? Нравится ему так – ок! Так же меня про Медину спрашивали. Сделал Хесус свой выбор – дай Бог ему здоровья тоже! Пускай! – сказал капитан ЦСКА.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Это работа не для тебя!
Для многих это стало неприятной неожиданностью.
Игорь хорошо ответил, без эмоций.
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А вы завтра поставьте ему минус от души.