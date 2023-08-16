Игорь Акинфеев высказался об уходе из ЦСКА Хесуса Медины и Марио Фернандеса.

Этим летом перешел в « ». Марио Фернандес, выступавший в составе красно-синих с 2012 по 2022 год, перешел в « ».

– Зарекаться от Медиалиги будешь?

– Да я не зарекаюсь в жизни. Меня про Медиалигу больше спрашивают, чем про футбол последнее время. Играют ребятки – пускай играют себе. Это футбол? Да, это футбол! Я там не могу оказаться. Еще раз повторю: это футбол, они там играют. 40–50% бывших футболистов, им это нравится. Шоу! Супер все! Пожалуйста!

– Тут один футболист тоже говорил, что не перейдет, по фамилии Фернандес…

– Это дело каждого!

– Не поверю, что тебя эта история не зацепила.

– Как она меня могла зацепить?

– Он столько лет с тобой играл. Когда Алан и уходили, ты давал интервью со слезами на глазах. Значит, это какая‑то часть твоя, часть души?

– Это не часть души! Она совсем другая у меня: семья, родители, моя жена, мои дети. А это эмоции, которые ты можешь себе позволить на определенных мероприятиях. Сергей Игнашевич уходил – у меня слезы были, братья [Березуцкие] – тоже!

Фернандес никакого первого номера не играет в этой истории. Он сделал свой выбор, дай Бог ему здоровья и удачи! Сделал выбор – и сделал! Это же он сделал выбор, а не я за него. Безразлично, что он сделал!

– Лукавишь?

– Нет, почему? Почему я должен следить за кем‑то, кто что‑то делает в своей жизни? Это его жизнь, он выбирает свои моменты, свою историю. У него есть семья, дети, агенты, которые подсказывают. Для них это лучше. Пусть люди живут так, как они хотят. Зачем к кому‑то в дом, огород смотреть? Нравится ему так – ок! Так же меня про Медину спрашивали. Сделал Хесус свой выбор – дай Бог ему здоровья тоже! Пускай! – сказал капитан ЦСКА.

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