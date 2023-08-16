Акинфеев о Марио в «Зените»: «Игнашевич уходил – у меня слезы были, Березуцкие – тоже! Фернандес никакого первого номера не играет в этой истории. Безразлично, что он сделал»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Игорь Акинфеев Алексей Березуцкий Василий Березуцкий Сергей Игнашевич премьер-лига Россия Алан Дзагоев Марио Фернандес Хесус Медина Футбол

Игорь Акинфеев высказался об уходе из ЦСКА Хесуса Медины и Марио Фернандеса.

Этим летом Хесус Медина перешел в «Спартак». Марио Фернандес, выступавший в составе красно-синих с 2012 по 2022 год, перешел в «Зенит».

– Зарекаться от Медиалиги будешь?

– Да я не зарекаюсь в жизни. Меня про Медиалигу больше спрашивают, чем про футбол последнее время. Играют ребятки – пускай играют себе. Это футбол? Да, это футбол! Я там не могу оказаться. Еще раз повторю: это футбол, они там играют. 40–50% бывших футболистов, им это нравится. Шоу! Супер все! Пожалуйста!

– Тут один футболист тоже говорил, что не перейдет, по фамилии Фернандес…

– Это дело каждого!

– Не поверю, что тебя эта история не зацепила.

– Как она меня могла зацепить?

– Он столько лет с тобой играл. Когда Алан Дзагоев и Марио Фернандес уходили, ты давал интервью со слезами на глазах. Значит, это какая‑то часть твоя, часть души?

– Это не часть души! Она совсем другая у меня: семья, родители, моя жена, мои дети. А это эмоции, которые ты можешь себе позволить на определенных мероприятиях. Сергей Игнашевич уходил – у меня слезы были, братья [Березуцкие] – тоже!

Фернандес никакого первого номера не играет в этой истории. Он сделал свой выбор, дай Бог ему здоровья и удачи! Сделал выбор – и сделал! Это же он сделал выбор, а не я за него. Безразлично, что он сделал!

– Лукавишь?

– Нет, почему? Почему я должен следить за кем‑то, кто что‑то делает в своей жизни? Это его жизнь, он выбирает свои моменты, свою историю. У него есть семья, дети, агенты, которые подсказывают. Для них это лучше. Пусть люди живут так, как они хотят. Зачем к кому‑то в дом, огород смотреть? Нравится ему так – ок! Так же меня про Медину спрашивали. Сделал Хесус свой выбор – дай Бог ему здоровья тоже! Пускай! – сказал капитан ЦСКА.

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70 комментариев

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Фут.Боль
Вопросы идиотские просто. Терпению Игоря можно позавидовать.
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Drobovikk22
Ответ Василий Монксик
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жаль минусовать рейтинга не хватает
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Аюр Баев
Ответ Фут.Боль
Вопросы идиотские просто. Терпению Игоря можно позавидовать.
Уровень 19-летнего журналиста
+40
-5
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Красная стрела
Ну а почему он должен переживать. Крути не крути, а с Игнашевичем и Березами он всяко больше общался по жизни, чем с Фернандесом или еще какими легами🤷‍♂️
+21
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Сергей48
Игорь, спокойно объяснил журналисту за друзей👌
+17
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Артём Амирджанян
Ответ Drobovikk22
жаль минусовать рейтинга не хватает
А у меня лимит на реакции закончился
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Brennet
Никакого отношения не высказал, но все всё поняли. Как говорится, о покойниках либо хорошо, либо никак.
Не надо выдумывать. Игнашевич и Березуцкие, это, так сказать,, с детства,,. Совсем другое дело. Игорю, действительно, всё равно, что Марио перешёл в Зенит. Так и должно быть.
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Ivas715
Ответ Заборостроитель
Игнашевича и Березуцких и не проводили толком
Нормально их проводили на стадионе. Как они сами и захотели. От всяких прощальных матчей они сразу сами отказались.
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Deca
Кто ты - недожурналист желтушник?
Это работа не для тебя!
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Александр Жердин
Ответ Василий Монксик
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Ты реально недалёк. Я болельщик Зенита и при всей моей нелюбви к Акинфееву, он действительно легенда и ЦСКА и сборной.Мелочно ты как то накидываешь.
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Olga.t
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Не надо выдумывать. Игнашевич и Березуцкие, это, так сказать,, с детства,,. Совсем другое дело. Игорю, действительно, всё равно, что Марио перешёл в Зенит. Так и должно быть.
Марио десять лет играл в ЦСКА, был любимчиком и клуба, и болельщиков. И вполне заслуженно, играл честно и профессионально.
Для многих это стало неприятной неожиданностью.
Игорь хорошо ответил, без эмоций.
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Drobovikk22
Ответ oka79410
я сделал это за тебя
спасибо)
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Игорь Пичугин
Судя по вопросам, такое ощущение что Журавль вопросы Игорю задавал.
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Адам Нинуху
Ответ Василий Монксик
Когда человек умрет ему будет все равно ,помнят его или нет.Игорь,средний вратарь о котором забудут через 5 лет после окончания его карьеры .
Человек жив пока о нем вспоминают а по твоим рассуждениям ты ещё не родился . А Игорь если бы был посредственным вратарём не играл бы столько лет без замен в таком клубе как ЦСКА
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Василий Монксик
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🤡
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Verhovn
Ответ Эндрю81
Было бы безразлично - промолчал бы. 10 лет рядом с тобой бок о бок бился. Номер не отбывал. Мат твой трехэтажный выслушивал. Мелко, Игорь. Мелко!
Справедливости ради, Игорь про Марио плохого слова не сказал. Наоборот, успехов пожелал.
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oka79410
Ответ Drobovikk22
жаль минусовать рейтинга не хватает
я сделал это за тебя
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Olga.t
Ответ Drobovikk22
жаль минусовать рейтинга не хватает
Я минус ему поставила, ещё многие поддержат.
А вы завтра поставьте ему минус от души.
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воробей джек
Абсолютно верно!
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Brennet
Ответ Василий Монксик
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Сам себя не похвалишь – никто не похвалит. Клуб понторезов. Вон, Дзюба когда ушёл из клуба, а до сих пор форсит направо-налево. И скоро мы все увидим нового Фернандеса. Не игрой, так пальцами врастопырку.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Olga.t
Марио десять лет играл в ЦСКА, был любимчиком и клуба, и болельщиков. И вполне заслуженно, играл честно и профессионально. Для многих это стало неприятной неожиданностью. Игорь хорошо ответил, без эмоций. .
Всё так. Правильно всё Игорь сказал. Некоторые пытаются додумывать за него.
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Олег Василевский
Ответ Красная стрела
Ну а почему он должен переживать. Крути не крути, а с Игнашевичем и Березами он всяко больше общался по жизни, чем с Фернандесом или еще какими легами🤷‍♂️
С Игнашевичем они не общались последние лет 10 карьеры Сергея; есть "разговор по пьятнице" с Игнашевичем, где он про это рассказал
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Владимир Астраханцев
Ответ Василий Монксик
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Вы из Питера?
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Brennet
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Не надо выдумывать. Игнашевич и Березуцкие, это, так сказать,, с детства,,. Совсем другое дело. Игорю, действительно, всё равно, что Марио перешёл в Зенит. Так и должно быть.
Это вы не выдумывайте. Фернандес много лет был частью коллектива, играл на последнем рубеже, на него рассчитывали все без исключения и вот так уйти… Вот уж не рассказывайте что всем было всё равно.
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Verhovn
Ответ Валерий Охотин
Я что то другое прочитал ? Где он желает успехов ?
"Дай Бог ему здоровья и удачи" - прямая цитата. Невнимательно читаешь, Валер.
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