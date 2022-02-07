Овермарс отправлял фото пениса сотруднице «Аякса»

Стали известны подробности отставки с поста спортивного директора .

Амстердамский клуб объявил, что причиной увольнения менеджера стали неуместные сообщения женщинам-коллегам.

По данным Het Parool, одна из женщин столкнулась со сталкингом (форма домогательства, как правило, выражается в преследовании жертвы, слежении за ней – прим.) со стороны Овермарса, который в числе прочего отправлял ей дикпики (изображения пениса – прим.).

Овермарс занимал пост спортивного директора «Аякса» с 2012 года, его контракт был рассчитан до 2026-го.