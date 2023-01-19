После инфаркта у Овермарса отмерла часть сердечной мышцы. Его сердце может перекачивать кровь только на 30% от своего объема

Теги высшая лига Нидерланды сборная Нидерландов по футболу Аякс премьер-лига Англия Барселона Ла Лига высшая лига Бельгия Арсенал Антверпен Марк Овермарс Здоровье Футбол

Часть сердечной мышцы Марка Овермарса отмерла после инфаркта.

По информации De Telegraaf, сердце Овермарса может перекачивать только 30% крови от своего объема вместо 60-70%. Марк Овермарс подтвердил эту информацию.

«Да, это правда. Теперь мне нужно успокоиться и двигаться вперед шаг за шагом», – сказал Овермарс.

Экс-игрок сборной Нидерландов, «Аякса», «Барселоны» и «Арсенала», занимающий пост спортивного директора «Антверпена», перенес микроинфаркт в декабре прошлого года.

29 комментариев

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левый край
Ответ Мусави
У Аякса какая то аномалия. Нури впал в кому. Блинд, Эриксен, Овермарс с проблемами сердца
Эриксен после Аякса 7 лет за Тоттенхэм играл...
Ты бы ещё Промеса в пример привёл--за "бессердечность".))
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Fallenstar
Ответ Michael Boldyrev
Сердце Овермарса перекачивает втрое меньше нормы или вдвое меньше нормы?
Вдвое.
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Назар Игорь
Ответ Madhamish
Вероятно, аномалия лежит рядом с фармацевтикой. Как обычно, вначале кушаем таблеточки, чтобы быть первым парнем на деревне в 20 лет, а после 40 приходит понимание, что ты не брал у организма, а одалживал, причем под проценты недетские.
Если ты про голландских мужиков, то у них средняя продолжительность жизни 80,5 лет. Для контраста - в России 65 лет. И дело не только в фармакопее, ещё более 100 лет назад А. П. Чехов написал, что в России у мужиков в основном две причины для смерти - водка и злая жена.
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Michael Boldyrev
Ответ Heisenberg
Что именно непонятно?
Сердце перекачивает втрое меньше нормы или вдвое меньше нормы?
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Michael Boldyrev
Ответ Stivi M.D.
Что непонятного?
Сердце Овермарса перекачивает втрое меньше нормы или вдвое меньше нормы?
0
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Вячеслав Новиков
Ужас какой, здоровья
+1
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Madhamish
Ответ Мусави
У Аякса какая то аномалия. Нури впал в кому. Блинд, Эриксен, Овермарс с проблемами сердца
Вероятно, аномалия лежит рядом с фармацевтикой. Как обычно, вначале кушаем таблеточки, чтобы быть первым парнем на деревне в 20 лет, а после 40 приходит понимание, что ты не брал у организма, а одалживал, причем под проценты недетские.
+7
-1
+6
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Бускетс это позиция
Здоровья легенде, тяжёлый у него сейчас этап жизни
+2
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Кино Музыка
Что-то в Голландии не то со здоровьем.
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Мусави
У Аякса какая то аномалия. Нури впал в кому. Блинд, Эриксен, Овермарс с проблемами сердца
+5
0
+5
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Тюменец
Здоровья Марку!
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ZamoRano
Ответ Prokuror Prokurorov
Луль. То, что он отправлял дикпики всем сотрудницам Аякса давно доказано и признано самим Овермарсом. Желаю ему здоровья, но в своих личных проблемах виноват только он. Кстати, желаю твоей девушке/жене/матери получить коллегу и руководителя, который будет ей или им отправлять свои дикпики.
Бедные ранимые девочки, они же члена никогда не видели, ой, как же они страдали, когда суперзвезда футбола из твоей же страны член тебе кинет, если условный Дзюба кинет член условной наташке из Сызрани, она же до конца дней икать будет, не иначе, это такая трагедия, ну просто драма ...
+5
-6
-1
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Назар Игорь
Ему ещё и 50 нет. Спорьте не спорьте, но профессиональный спорт укорачивает жизнь. Причём любой. А уж футбол особенно, входит в десятку самых травмоопасных видов спорта. Теперь Овермарсу только дозированные нагрузки, и вероятно кардиостимулятор.
+4
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& Co1366
Сердце - шутки, это очень опасно. Крепкого здоровья 🌲 Марк 🚩
+1
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Prokuror Prokurorov
Ответ Антон Фалафель
Жалко Марка. Всё из той тётки, которая наговорила на него, после чего его уволили и он был на стрессе.
Луль. То, что он отправлял дикпики всем сотрудницам Аякса давно доказано и признано самим Овермарсом. Желаю ему здоровья, но в своих личных проблемах виноват только он. Кстати, желаю твоей девушке/жене/матери получить коллегу и руководителя, который будет ей или им отправлять свои дикпики.
+9
-4
+5
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Русский уравнитель
Здоровья отличному футболисту!
+1
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Уэмбли Стедиум
Здоровья Оавермарсу🙏
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Антон Фалафель
Жалко Марка. Всё из той тётки, которая наговорила на него, после чего его уволили и он был на стрессе.
То, что Овермарс отправлял своим коллегам-женщинам сообщения интимного характера, никакой не наговор, а самый настоящий факт. Он сам признал свою вину и подал в отставку.
+16
-5
+11
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Гусейн Магомедрасулов
Баба и общественное давление довело
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Sevuska
Ужас , больно такое даже читать .
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6rpvsqvwtj
Здоровья одному из самых быстрых игроков того времени !!!
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инок
Здоровья легенде футбола! Оно самое главное сейчас
0
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Heisenberg
Ответ Michael Boldyrev
"...только 30% от своего объема вместо 60-70%." Чуть менее, чем полностью непонятная фраза.
Что именно непонятно?
+1
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Добрый Ретроград
Желаю поправиться. Помню, попал лет 12 назад в кардиореанимацию с подозрением, которое потом не подтвердилось. Чувак там был, у него такая же проблема был. Давление у него 45/25 было или что-то в таком роде. Постоянно на интенсивке был.
+7
0
+7
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Stivi M.D.
Ответ Michael Boldyrev
"...только 30% от своего объема вместо 60-70%." Чуть менее, чем полностью непонятная фраза.
Что непонятного?
+5
0
+5
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