После инфаркта у Овермарса отмерла часть сердечной мышцы. Его сердце может перекачивать кровь только на 30% от своего объема

Часть сердечной мышцы отмерла после инфаркта.

По информации De Telegraaf, сердце Овермарса может перекачивать только 30% крови от своего объема вместо 60-70%. Марк Овермарс подтвердил эту информацию.

«Да, это правда. Теперь мне нужно успокоиться и двигаться вперед шаг за шагом», – сказал Овермарс.

Экс-игрок сборной Нидерландов, « », «Барселоны» и « », занимающий пост спортивного директора « », перенес микроинфаркт в декабре прошлого года.