После инфаркта у Овермарса отмерла часть сердечной мышцы. Его сердце может перекачивать кровь только на 30% от своего объема
Часть сердечной мышцы Марка Овермарса отмерла после инфаркта.
По информации De Telegraaf, сердце Овермарса может перекачивать только 30% крови от своего объема вместо 60-70%. Марк Овермарс подтвердил эту информацию.
«Да, это правда. Теперь мне нужно успокоиться и двигаться вперед шаг за шагом», – сказал Овермарс.
Экс-игрок сборной Нидерландов, «Аякса», «Барселоны» и «Арсенала», занимающий пост спортивного директора «Антверпена», перенес микроинфаркт в декабре прошлого года.
Ты бы ещё Промеса в пример привёл--за "бессердечность".))