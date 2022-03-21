Овермарс стал техническим директором «Антверпена». В феврале его уволили из «Аякса» из-за неуместных сообщений женщинам-коллегам

Бывший спортивный директор получил должность в новом клубе.

48-летний специалист станет техническим директором . В феврале 2022-го менеджера уволили за неуместные сообщения, которые он отправлял нескольким коллегам-женщинам в течение длительного периода времени. В частности, сообщалось, что Овермарс отправлял фото пениса сотруднице «Аякса».

«Я хочу быстро оставить эту главу позади. Я хочу сделать это здесь. Уходить [из «Аякса»] было грустно, но нужно пройти через это и двигаться дальше. Этот вопрос не особо обсуждался, но я обещаю, что то, что произошло в «Аяксе», здесь не повторится», – сказал Овермарс.