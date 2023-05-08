Овермарс об инфаркте: «Мое сердце умерло на 45%, но не жалейте меня, я счастливый человек. Я лучше умру, чем ничего не буду делать»

Марк Овермарс рассказал о состоянии своего здоровья после перенесенного инфаркта.

В декабре 2022 года бывший игрок «Аякса», «Арсенала» и «Барселоны» перенес микроинфаркт. Сообщалось, что после этого у него отмерла часть сердечной мышцы.

«Мое сердце умерло на 45%. Но не жалейте меня. Я счастливый человек, мне просто нужно распределять свою энергию как можно лучше.

Если на повестке дня есть важные вопросы или встречи, я сосредотачиваюсь на них. Я могу прийти в себя на следующий день. Я лучше умру здесь, чем ничего не буду делать», – сказал спортивный директор « » в интервью HLN.