Овермарс об инфаркте: «Мое сердце умерло на 45%, но не жалейте меня, я счастливый человек. Я лучше умру, чем ничего не буду делать»

Теги Аякс Барселона высшая лига Бельгия Арсенал Антверпен Марк Овермарс Здоровье Футбол

Марк Овермарс рассказал о состоянии своего здоровья после перенесенного инфаркта.

В декабре 2022 года бывший игрок «Аякса», «Арсенала» и «Барселоны» перенес микроинфаркт. Сообщалось, что после этого у него отмерла часть сердечной мышцы.

«Мое сердце умерло на 45%. Но не жалейте меня. Я счастливый человек, мне просто нужно распределять свою энергию как можно лучше.

Если на повестке дня есть важные вопросы или встречи, я сосредотачиваюсь на них. Я могу прийти в себя на следующий день. Я лучше умру здесь, чем ничего не буду делать», – сказал спортивный директор «Антверпена» в интервью HLN. 

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11 комментариев

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Los Galácticos
Здоровья Овермарсу и долгих лет жизни, ведь шикарным был футболистом.
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deadjoker
Довели человека. А все-то пару раз дикпик кому-то отправил.
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Red Wings the best
Здоровья Марку.
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кuraakula belov
Антверпен с ним кстати имеет отличные шансы впервые за 65 лет чемпионом Бельгии стать
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Роман Ковачевич
Вообще надо сердце обследовать раз в год кто хочет жить дольше, потому что 90% людей даже не в курсе здорово ли их сердце или нет, хотя это самый важный орган. Особенно мужчинам за 40 лет
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окечуква
Физических и душевных сил изумительному, в прошлом, игроку и хорошему специалисту в настоящем, судя по результатам скромного Антверпена. Ишь куда его культура отмены загнала, кстати.
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deadjoker
Ответ Nexus I
Да, если б кому-то из твоих близких отправил, ты ведь не был бы против? Главное человека не доводить.
А что, извини, может сделать фото члена? :)) убить или покалечить? Тогда после просмотра некоторого жанра кинематографа все бы инвалидами были.
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Severfan
жутко, конечно
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Superkenguroo
Ответ окечуква
Физических и душевных сил изумительному, в прошлом, игроку и хорошему специалисту в настоящем, судя по результатам скромного Антверпена. Ишь куда его культура отмены загнала, кстати.
Кстати да, Марк конечно непотребство творил, но ущерб от отправленного фото той женщине явно несоизмерим, у неё точно не отмирало 45% сердца.
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Nexus I
Ответ deadjoker
А что, извини, может сделать фото члена? :)) убить или покалечить? Тогда после просмотра некоторого жанра кинематографа все бы инвалидами были.
Ясно, я ему передам, что ты не против) И еще минимум 5 человек, которые мне минусы поставили.
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