Овермарс перенес микроинфаркт. Экс-игрока «Аякса», «Арсенала» и «Барселоны» госпитализировали

перенес микроинфаркт.

49-летний экс-футболист сборной Нидерландов с марта 2022 года работает спортивным директором в « ».

Прошлой ночью Овермарсу стало плохо. Бывшего игрока « », « » и «Барселоны» госпитализировали.

Клуб сообщил, что сейчас Марк в порядке, но ему потребуется отдых и пауза от работы.

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