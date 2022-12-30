Овермарс перенес микроинфаркт. Экс-игрока «Аякса», «Арсенала» и «Барселоны» госпитализировали

Теги высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия Барселона Ла Лига высшая лига Бельгия Арсенал Антверпен Марк Овермарс Здоровье Футбол

Марк Овермарс перенес микроинфаркт.

49-летний экс-футболист сборной Нидерландов с марта 2022 года работает спортивным директором в «Антверпене».

Прошлой ночью Овермарсу стало плохо. Бывшего игрока «Аякса», «Арсенала» и «Барселоны» госпитализировали.

Клуб сообщил, что сейчас Марк в порядке, но ему потребуется отдых и пауза от работы.

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8 комментариев

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Adams
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Ответ Гари Невилл
Слава богу. Всегда плохо, когда уходят футболисты, какие бы они и не были (я Овермарса не так хорошо знаю, поэтому не знаю чем мог отличаться, на всякий, хотелось бы знать, чем он отличился)). Надеюсь оправиться, а то слишком много потерь в футболе, как и окончаний карьеры, так и жизни...
Овермарс был великолепным футболистом. Топовым)
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ak0809
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Ответ ta-tosha
Девчата наверное страшные в Антверпене :) Но это так, черный юмор, шутка. Здоровья Марсу, некогда был одним из любимейших мною игроков.
Понимаешь, сейчас, не до шуток..
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Сергей Пацаваца
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Чем микроинфаркт отличается от обычного кто в курсе?
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Hunt13
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Ответ 6tspey7tb5
Дикпик до добра не довёл
ты разбираешься? явная причина микроинфаркта?
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ta-tosha
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Девчата наверное страшные в Антверпене :)
Но это так, черный юмор, шутка. Здоровья Марсу, некогда был одним из любимейших мною игроков.
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-1
-1
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Гари Невилл
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Слава богу. Всегда плохо, когда уходят футболисты, какие бы они и не были (я Овермарса не так хорошо знаю, поэтому не знаю чем мог отличаться, на всякий, хотелось бы знать, чем он отличился)). Надеюсь оправиться, а то слишком много потерь в футболе, как и окончаний карьеры, так и жизни...
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Hunt13
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давайте ка перед Новым Годом и вообще все будем здоровы. Всех с наступающим
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6tspey7tb5
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Дикпик до добра не довёл
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