Овермарс перенес микроинфаркт. Экс-игрока «Аякса», «Арсенала» и «Барселоны» госпитализировали
Марк Овермарс перенес микроинфаркт.
49-летний экс-футболист сборной Нидерландов с марта 2022 года работает спортивным директором в «Антверпене».
Прошлой ночью Овермарсу стало плохо. Бывшего игрока «Аякса», «Арсенала» и «Барселоны» госпитализировали.
Клуб сообщил, что сейчас Марк в порядке, но ему потребуется отдых и пауза от работы.
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Но это так, черный юмор, шутка. Здоровья Марсу, некогда был одним из любимейших мною игроков.