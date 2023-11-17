Рэтклифф будет советоваться с Фергюсоном по делам «МЮ». Шансы на приход спортивного директора «Кристал Пэлас» Фридмана выросли

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Алекс Фергюсон станет советником нового акционера «МЮ» Джима Рэтклиффа.

Ранее стало известно, что глава химической компании Ineos приобретет 25% акций «Манчестер Юнайтед» за 1,25 миллиарда фунтов.

После вхождения в клуб Рэтклифф намерен прислушиваться к советам бывшего главного тренера манкунианцев. Это повышает шансы спортивного директора «Кристал Пэлас» Дуги Фридмана получить аналогичную должность в «МЮ», так как у него хорошие отношения с Фергюсоном.

Однако у Рэтклиффа есть и другие кандидатуры, и позиции нынешнего директора Джона Мерто считаются непрочными.

С клубом связывают бывшего руководителя отдела рекрутинга «Тоттенхэма» Пола Митчелла, главу отдела по подбору персонала «Аталанты» Ли Конгертона, бывших директоров «Милана» Паоло Мальдини и Фредерика Массару, а также спортивного директора «Атлетико» Андреа Берту.

Жан-Клод Блан, занимающий важное место в структуре Ineos Sport, претендует на пост гендиректора «Юнайтед», который ранее оставил Ричард Арнольд.

Рэтклифф, миллиардер и один из богатейших людей Великобритании, хочет контролировать футбольную деятельность клуба. И ожидается, что он будет обращаться за советами к Фергюсону по некоторым вопросам.

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12 комментариев

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Бенисио Дель Пьеро
Спасибо хотя бы за то, что рассматривают футбольных людей. Уже надоело наблюдать на важнейших постах в таком большом клубе как МЮ каких-то бизнесменов друзей Глейзеров, которые к футболу никакого отношения не имеют
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therealgreenman
Оставьте вы уже дедушку САФа в покое а…
+5
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Дмитрий Иванов
Ответ Антон Орехов
Фергюсон должен стать председателем совета директоров МЮ или типо того.
Фергюсон должен отдохнуть и смотреть матчи с трибуны, у него итак недавно горе случилось
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QWertY
Помню подобные новости были когда пришел Сульшер, мол Оле будет брать советы у Ферги, а руководство пригласит спортивного директора))
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Антон Фалафель
Хочет, штоб у САФа случился очередной инсульт???
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Vlad Kel
Пхаха соболезнования фанам МЮ. Если вы думали, что клуб на дне, то это зря. Всегда есть куда падать
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CyberUnited
Ответ therealgreenman
Оставьте вы уже дедушку САФа в покое а…
Он закончил с тренерской деятельностью именно из-за жены. Теперь когда жены не стало, возможно он сам хочет чем-то себя занять и отвлечься от этого.
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damondiamond
сэр Алекс Фергюсон
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Т Марк
Да оставите деда в покое или нет???Пускай отдыхает уже,своя башка на плечах должна быть,хотя для скудного мозга 7 Хаага требуются помощники)))Голова у него похоже создана исключительно что бы жрать.
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Ящик пива
Гари Поттер....какая великая честь!🥴
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Balt
Это он по ходу так с болелами заигрывает. Чисто технически, мне кажется, такие советы нифига не дадут. Если так и не начнут апгрейд клуба по всем компонентам и не приблизятся к Ман Сити по оснащению, то все зря.
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