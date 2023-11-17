Алекс Фергюсон станет советником нового акционера «МЮ» Джима Рэтклиффа.

Ранее стало известно, что глава химической компании Ineos приобретет 25% акций « » за 1,25 миллиарда фунтов.

После вхождения в клуб Рэтклифф намерен прислушиваться к советам бывшего главного тренера манкунианцев. Это повышает шансы спортивного директора « » Дуги Фридмана получить аналогичную должность в «МЮ», так как у него хорошие отношения с .

Однако у есть и другие кандидатуры, и позиции нынешнего директора Джона Мерто считаются непрочными.

С клубом связывают бывшего руководителя отдела рекрутинга «Тоттенхэма» Пола Митчелла, главу отдела по подбору персонала «Аталанты» Ли Конгертона, бывших директоров « » и , а также спортивного директора «Атлетико» Андреа Берту.

Жан-Клод Блан, занимающий важное место в структуре Ineos Sport, претендует на пост гендиректора «Юнайтед», который ранее оставил Ричард Арнольд.

Рэтклифф, миллиардер и один из богатейших людей Великобритании, хочет контролировать футбольную деятельность клуба. И ожидается, что он будет обращаться за советами к Фергюсону по некоторым вопросам.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?