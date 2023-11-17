Рэтклифф будет советоваться с Фергюсоном по делам «МЮ». Шансы на приход спортивного директора «Кристал Пэлас» Фридмана выросли
Алекс Фергюсон станет советником нового акционера «МЮ» Джима Рэтклиффа.
Ранее стало известно, что глава химической компании Ineos приобретет 25% акций «Манчестер Юнайтед» за 1,25 миллиарда фунтов.
После вхождения в клуб Рэтклифф намерен прислушиваться к советам бывшего главного тренера манкунианцев. Это повышает шансы спортивного директора «Кристал Пэлас» Дуги Фридмана получить аналогичную должность в «МЮ», так как у него хорошие отношения с Фергюсоном.
Однако у Рэтклиффа есть и другие кандидатуры, и позиции нынешнего директора Джона Мерто считаются непрочными.
С клубом связывают бывшего руководителя отдела рекрутинга «Тоттенхэма» Пола Митчелла, главу отдела по подбору персонала «Аталанты» Ли Конгертона, бывших директоров «Милана» Паоло Мальдини и Фредерика Массару, а также спортивного директора «Атлетико» Андреа Берту.
Жан-Клод Блан, занимающий важное место в структуре Ineos Sport, претендует на пост гендиректора «Юнайтед», который ранее оставил Ричард Арнольд.
Рэтклифф, миллиардер и один из богатейших людей Великобритании, хочет контролировать футбольную деятельность клуба. И ожидается, что он будет обращаться за советами к Фергюсону по некоторым вопросам.
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