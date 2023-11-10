Рэтклифф купит 25% акций «МЮ» за 1,25 млрд фунтов в ближайшие недели

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Глейзеры деньги Джим Рэтклифф Футбол

Джим Рэтклифф в ближайшие недели станет акционером «Манчестер Юнайтед».

Глава химической компании Ineos приобретет 25% акций «Юнайтед» за 1,25 миллиарда фунтов. После этого он инвестирует 245 млн фунтов в клуб.

Сэр Джим Рэтклифф должен официально стать миноритарным акционером «МЮ» во время ноябрьской паузы на матчи сборных, вероятно, это случится уже на следующей неделе.

Миллиардер и один из богатейших людей Великобритании хочет контролировать футбольную деятельность клуба.

Источники, близкие к Рэтклиффу, сообщили BBC Sport, что «невозможно представить», что он согласится быть молчаливым партнером Глейзеров, которые рассматривали продажу клуба, но выставили требования, которые никто не смог удовлетворить.

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30 комментариев

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denis2008able
Следующим тренером будет Поттер
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Куркучанка Куридзе
Ответ Влад Музалевский
Та никто не уберёт лысого, а Поттер будет преемником Саутгейта в сборной Англии
ты вообще не выкупаешь?))
+8
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ko5t1k1330
То есть теоретически может еще и корпоративная внутренняя война начаться
+6
-1
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ApXuMaHqPuT
Готовит рейдерский антиглейзерский захват клуба😎
+4
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Влад Музалевский
Скептически отношусь к Рэтклиффу, но в целом то, как выстраивается Ницца сейчас внушает оптимизм. Главное, чтобы в клуб вместе с ним пришли нормальные менеджеры и скауты. Когда руководство покупает игроков тупо по хотелкам менеджера (в Спартаке, кстати, также), ничего хорошего не выходит. Должен быть сильный спортивный блок, работающий в синергии с главным тренером.
+2
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Чёрный тюльпан
Ответ Влад Музалевский
Скептически отношусь к Рэтклиффу, но в целом то, как выстраивается Ницца сейчас внушает оптимизм. Главное, чтобы в клуб вместе с ним пришли нормальные менеджеры и скауты. Когда руководство покупает игроков тупо по хотелкам менеджера (в Спартаке, кстати, также), ничего хорошего не выходит. Должен быть сильный спортивный блок, работающий в синергии с главным тренером.
Тут главное, чтобы ушлые Глейзеры не обвели вокруг пальца Джима, иначе потом окажется, что он веса никакого не имеет, решать ничего не может, поэтому всё остаётся, как есть. Если будут полномочия на увольнение/назначение сотрудников, а также на трансферную политику, то хуже точно не должно быть. Не зря же Митчелл никуда не рыпается, являясь свободным агентом ещё с лета, Рэтклифф похоже ему наобещал уже должность, следовательно Мёрто на мороз, а эта перестановка уже в +.
+2
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Ilya Shilovskiy
25% Гриффиндору!
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Мукунку хороший
Может хоть начнёт чистить это болото..
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Сашок В
Жаль что не Человек — швейцарский нож покупает.
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113k
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Ответ S. A.
Спрашивается, почему шейху не продали за более крупные деньги?
Потому что нельзя все в одну корзину складывать
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Zlatan Ibra
Наша песня хороша начинай сначала
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Radik_2.0
Ответ nookiehatesu
Есть ощущение что уже месяц эту новость читаем ?
причем не первый месяц
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Максим Черкашин
Ответ Чёрный тюльпан
Тут главное, чтобы ушлые Глейзеры не обвели вокруг пальца Джима, иначе потом окажется, что он веса никакого не имеет, решать ничего не может, поэтому всё остаётся, как есть. Если будут полномочия на увольнение/назначение сотрудников, а также на трансферную политику, то хуже точно не должно быть. Не зря же Митчелл никуда не рыпается, являясь свободным агентом ещё с лета, Рэтклифф похоже ему наобещал уже должность, следовательно Мёрто на мороз, а эта перестановка уже в +.
Я вообще удивляюсь, как Юнайтед не назначил нормального спортивного директора. Назначают людей который отвечают за финансы Юнайтед и не понимают футбольную составляющую.:))))
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Ignotus
Ответ Влад Музалевский
Та никто не уберёт лысого, а Поттер будет преемником Саутгейта в сборной Англии
Ну, во-первых, лысого обязательно уберут, потому что в "Аяксе" его избаловали и он неадекватен, а во вторых Поттеру для начала надо в принципе к работе вернуться, например в "Хогсмид Уизардс"
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Grime Font
Ответ Влад Музалевский
Та никто не уберёт лысого, а Поттер будет преемником Саутгейта в сборной Англии
Дэниел Рэдклифф играл Гарри Поттера в одноимённой франшизе. не благодари.
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remmor
Ответ ko5t1k1330
То есть теоретически может еще и корпоративная внутренняя война начаться
разве не сами глейзеры ему и продают акции?
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Азамат
Это хорошо или плохо?
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Eric_Cartman
Вингардиум лавиоса, всем каплям протекающей крыши
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S. A.
Спрашивается, почему шейху не продали за более крупные деньги?
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nookiehatesu
Есть ощущение что уже месяц эту новость читаем ?
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Lay's
Красава Гарри Поттер!
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ArnoNeputevy
По дешёвке, значит.
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AnC7
Быстрее бы всё это уже разрешилось...
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red hikkikomori
👍🏻
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