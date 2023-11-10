Рэтклифф купит 25% акций «МЮ» за 1,25 млрд фунтов в ближайшие недели

Джим Рэтклифф в ближайшие недели станет акционером «Манчестер Юнайтед».

Глава химической компании Ineos приобретет 25% акций «Юнайтед» за 1,25 миллиарда фунтов. После этого он инвестирует 245 млн фунтов в клуб.

Сэр Джим Рэтклифф должен официально стать миноритарным акционером « » во время ноябрьской паузы на матчи сборных, вероятно, это случится уже на следующей неделе.

Миллиардер и один из богатейших людей Великобритании хочет контролировать футбольную деятельность клуба.

Источники, близкие к Рэтклиффу, сообщили BBC Sport, что «невозможно представить», что он согласится быть молчаливым партнером Глейзеров, которые рассматривали продажу клуба, но выставили требования, которые никто не смог удовлетворить.

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