Невилл о 245 млн фунтов инвестиций в «МЮ»: «Рэтклифф не пустит эти деньги коту под хвост – «Олд Траффорд» реконструируют постепенно. Протекающая крыша – свидетельство краха бизнеса»

Гари Невилл считает, что приход Джима Рэтклиффа не решит серьезные проблемы «МЮ».

Напомним, после покупки 25% акций «Манчестер Юнайтед» Рэтклифф намерен инвестировать около 245 млн фунтов в инфраструктуру клуба.

Катарский шейх Джассим бин Хамад Аль Тани, желавший полностью выкупить клуб за 5 млрд евро, отозвал предложение. Как сообщает Sky Sports, катарец пожелал клубу удачи, заявив, что по-прежнему остается его поклонником.

«Нам нужно услышать полное предложение и то, как это будет работать. Мы рассуждаем не как болельщики «Манчестер Юнайтед», впечатленные идеей вложения 245 миллионов фунтов в модернизацию стадиона, потому что знаем, что «Реал» и «Барселона» потратят миллиард, чтобы привести свои стадионы в порядок и полностью переоборудовать их.

Мы также знаем, что другие клубы потратили значительно больше. Итак, мы знаем, что на самом деле реконструкция «Олд Траффорд» не повлияет должным образом, но речь идет о значительной сумме, а Джим Рэтклифф – умный и успешный бизнесмен. Он не собирается пускать 245 миллионов фунтов коту под хвост, поэтому я подозреваю, что это, вероятно, первый этап какого-то плана, который означает поэтапную реконструкцию стадиона в течение двух-трех сезонов.

По крайней мере, это поможет решить некоторые проблемы, существующие на стадионе. Вы не заходите в преуспевающие магазины одежды, парикмахерские, автозаправочные станции или банки с протекающими крышами. Протекающая крыша – это явное свидетельство того, что в бизнес не инвестируют, и он терпит крах.

Я знаю, мы шутим по этому поводу, но это действительно серьезно. Я очень горжусь этим стадионом, этот стадион был моей жизнью. Когда я вижу ржавчину или протекающую крышу, отсталую инфраструктуру и, возможно, худший в АПЛ вид снаружи, честно говоря, я содрогаюсь», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

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