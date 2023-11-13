Фергюсон, принц Уильям, Чеферин, Сульшер, Магуайр посетили церемонию прощания с Чарльтоном

Теги Манчестер Юнайтед Пол Скоулз Райан Гиггз Оле-Гуннар Сульшер Алекс Фергюсон Олд Траффорд Гарет Саутгейт премьер-лига Англия Бобби Чарльтон Стив Брюс Харри Магуайр Александер Чеферин Футбол

В Манчестере прошла церемония прощания с сэром Бобби Чарльтоном.

BBC передает, что траурный кортеж, направлявшийся на «Олд Траффорд», аплодисментами встречали толпы людей, выстроившихся на улицах. После стадиона автоколонна направилась к Манчестерскому собору.

Среди прибывших на прощальную церемонию были Алекс Фергюсон, Пол Скоулз, Райан Гиггз, Стив Брюс, Харри Магуайр, Оле-Гуннар Сульшер и прочие люди, связанные с клубом, а также принц Уэльский Уильям, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, президент УЕФА Александер Чеферин и другие.

Всего закрытую поминальную службу посетили около 1000 гостей, сообщает Reuters.

Чарльтон умер 21 октября. Ему было 86 лет.

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages.ru/Anthony Devlin; East News/Oli SCARFF / AFP, Paul ELLIS / AFP

«МЮ» и английский футбол простились с Бобби Чарльтоном. Трогательные фото

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Столбов
Что то плохо сэр Алекс выглядит, тяжело переносит утрату жены.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
muse muse
Ответ Максим Столбов
Что то плохо сэр Алекс выглядит, тяжело переносит утрату жены.
Уж не знаю какие могут быть предъявы в плане «плохо выглядит» к человеку которому уже за 80 и для своего возраста выглядит он более чем нормально и держится тоже бодрячком.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igls54
Если Уильям - принц, то Фергюсон - сэр
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чёрный тюльпан
Словенского мафиозника из УЕФА к таким мероприятиям подпускать нельзя, только дискредитирует память уважаемых людей. Если о покойном Чарльтоне отзываются, как о джентльмене, то Чефернутый - тля.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ASH11
Ответ Максим Столбов
Что то плохо сэр Алекс выглядит, тяжело переносит утрату жены.
Представьте, ему 81 год. У нас люди по большей части столько не живут. Как он должен выглядеть?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
Магвайр и Шоу даже вне поля расстановку соблюдают
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rb9zhtsnvb
Ответ Максим Столбов
Что то плохо сэр Алекс выглядит, тяжело переносит утрату жены.
После инсульта он таким стал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чёрный тюльпан
Ответ Максим Столбов
Что то плохо сэр Алекс выглядит, тяжело переносит утрату жены.
Веса поднабрал просто. Когда тренировал, то калории жглись за счёт стресса и времени, проведённом за работой (он же не по звонку после 8-часовой смены сбегал домой, а работал каждый день по часов 12, а то и 14). Тут ещё и инсульт, из-за которого активность его наверняка снизилась + стресс недавний в виде смерти жены. В целом выглядит, как обычный европейский дед (при деньгах).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий