Фергюсон, принц Уильям, Чеферин, Сульшер, Магуайр посетили церемонию прощания с Чарльтоном

В Манчестере прошла церемония прощания с сэром Бобби Чарльтоном.

BBC передает, что траурный кортеж, направлявшийся на « », аплодисментами встречали толпы людей, выстроившихся на улицах. После стадиона автоколонна направилась к Манчестерскому собору.

Среди прибывших на прощальную церемонию были , , , Стив Брюс, , Оле-Гуннар Сульшер и прочие люди, связанные с клубом, а также принц Уэльский Уильям, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, президент УЕФА Александер Чеферин и другие.

Всего закрытую поминальную службу посетили около 1000 гостей, сообщает Reuters.

Чарльтон умер 21 октября. Ему было 86 лет.

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages.ru/Anthony Devlin; East News/Oli SCARFF / AFP, Paul ELLIS / AFP

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