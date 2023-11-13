Фергюсон, принц Уильям, Чеферин, Сульшер, Магуайр посетили церемонию прощания с Чарльтоном
В Манчестере прошла церемония прощания с сэром Бобби Чарльтоном.
BBC передает, что траурный кортеж, направлявшийся на «Олд Траффорд», аплодисментами встречали толпы людей, выстроившихся на улицах. После стадиона автоколонна направилась к Манчестерскому собору.
Среди прибывших на прощальную церемонию были Алекс Фергюсон, Пол Скоулз, Райан Гиггз, Стив Брюс, Харри Магуайр, Оле-Гуннар Сульшер и прочие люди, связанные с клубом, а также принц Уэльский Уильям, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, президент УЕФА Александер Чеферин и другие.
Всего закрытую поминальную службу посетили около 1000 гостей, сообщает Reuters.
Чарльтон умер 21 октября. Ему было 86 лет.
Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages.ru/Anthony Devlin; East News/Oli SCARFF / AFP, Paul ELLIS / AFP
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