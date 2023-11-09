Дзюба – лучший из российских футболистов в рейтинге самых ценных персональных брендов от Forbes. Акинфеев, Чалов, Захарян, Головин, Соболев, Смолов – в топ-30

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Монако Артем Дзюба Игорь Акинфеев Федор Смолов премьер-лига Россия Реал Сосьедад лига 1 Франция Ла Лига рейтинги Динамо Москва Александр Головин Федор Чалов Александр Соболев Арсен Захарян Футбол

У Артема Дзюбы самый ценный персональный бренд среди российских футболистов.

Журнал Forbes составил рейтинг самых ценных персональных брендов российских спортсменов. Участники сравнивались между собой по нескольким параметрам: присутствие в СМИ, популярность в соцмедиа, экспертная оценка уровня маркетинговой привлекательности бренда спортсмена. 

Данные были рассчитаны за период с января по сентябрь 2023 года. В список вошли только действующие спортсмены (в том числе те, которые не выступали в 2023 году, но не объявляли о завершении карьеры). 

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба занял самое высокое место среди футболистов – 4-е. Он стал лидером по популярности в СМИ и занял 3-ю строчку по упоминаниям в русскоязычном сегменте социальных сетей. Эксперты поставили форварда на 10-ю позицию по уровню маркетинговой привлекательности его бренда.

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев занял 11-е место в общем зачете, нападающий армейцев Федор Чалов – 16-е, полузащитник «Реал Соьседад» Арсен Захарян – 17-е, хавбек «Монако» Александр Головин расположился на 18-й строчке, форвард «Спартака» Александр Соболев – на 20-й, нападающий «Динамо» Федор Смолов замкнул топ-30. 

Первое место занял теннисист Даниил Медведев.

Трусова стала второй в рейтинге самых ценных персональных брендов российских спортсменов от Forbes, Валиева – 5-я, Загитова – 7-я, Щербакова – 8-я

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фут.Боль
Ответ Mr.Bean
1. Медведев 2. Трусова 3. Овечкин 4. Дзюба 5. Валиева 6. Рублев 7. Загитова 8. Щербакова 9. Махачев 10. Медведева
Димон популярен , а жена только на 10-м месте.
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Greg....
А кто первый то слабо написать ?
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mr.Bean
1. Медведев
2. Трусова
3. Овечкин
4. Дзюба
5. Валиева
6. Рублев
7. Загитова
8. Щербакова
9. Махачев
10. Медведева
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
cektor
Ответ Greg....
А кто первый то слабо написать ?
Даниил Медведев - теннис
Александра Трусова - фигурное катание
Александр Овечкин - хоккей
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dimonivanov
Ответ Фут.Боль
Димон популярен , а жена только на 10-м месте.
он вам не...!
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Подкат Пенальтьевич
Спортс теперь и топы будет разбивать на отдельные новости, как интервью? Зачем сразу 5 мест в одной новости? Слишком много информации. Надо выпустить 100 новостей, в каждой по одной строчке рейтинга.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman
Ответ Greg....
А кто первый то слабо написать ?
Антонио Зе Болотный, естественно
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фут.Боль
Ответ dimonivanov
он вам не...!
Точно, Димон - это вы)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Фалафель
Мда, в топах сбитые лётчицы из фигурки.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Muhammad Juraev
Махачев так низко?!
UFC смотря больше чем фигурное катание, теннис и НХЛ по крайней мере в России, но лучший боец в мире только на 9 месте...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hong Kil
Можно на IPO выходить, ну или аккаунт на Онлифанс прокачивать. хаха
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TaR
Ответ Greg....
А кто первый то слабо написать ?
Ищите по всем разделам сайта
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей
Ответ Greg....
А кто первый то слабо написать ?
Кокорин
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
юра георгиевский
Ответ Greg....
А кто первый то слабо написать ?
1. Андреев, 2. Трусова, 3. Овечкин.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mr.Bean
Ответ jqzn88xn6n
Как-то Головин мог быть и повыше на мой взгляд
Мог бы, но ему медийности не хватает.
Впрочем, он и сам за ней не гонится, ему комфортнее так.
Тем более чемп Франции у нас не показывают.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Честный контроль
Мне иногда кажется что Дельфин проплачивает любой рейтинг чтоб только его упомянули с его плавниками. Это как Курникова в Теннисе. Грудь и опа (читай плавники) есть и ни одного титула. Но бренд узнаваем.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jqzn88xn6n
Как-то Головин мог быть и повыше на мой взгляд
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий