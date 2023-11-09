Дзюба – лучший из российских футболистов в рейтинге самых ценных персональных брендов от Forbes. Акинфеев, Чалов, Захарян, Головин, Соболев, Смолов – в топ-30
У Артема Дзюбы самый ценный персональный бренд среди российских футболистов.
Журнал Forbes составил рейтинг самых ценных персональных брендов российских спортсменов. Участники сравнивались между собой по нескольким параметрам: присутствие в СМИ, популярность в соцмедиа, экспертная оценка уровня маркетинговой привлекательности бренда спортсмена.
Данные были рассчитаны за период с января по сентябрь 2023 года. В список вошли только действующие спортсмены (в том числе те, которые не выступали в 2023 году, но не объявляли о завершении карьеры).
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба занял самое высокое место среди футболистов – 4-е. Он стал лидером по популярности в СМИ и занял 3-ю строчку по упоминаниям в русскоязычном сегменте социальных сетей. Эксперты поставили форварда на 10-ю позицию по уровню маркетинговой привлекательности его бренда.
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев занял 11-е место в общем зачете, нападающий армейцев Федор Чалов – 16-е, полузащитник «Реал Соьседад» Арсен Захарян – 17-е, хавбек «Монако» Александр Головин расположился на 18-й строчке, форвард «Спартака» Александр Соболев – на 20-й, нападающий «Динамо» Федор Смолов замкнул топ-30.
Первое место занял теннисист Даниил Медведев.
Трусова стала второй в рейтинге самых ценных персональных брендов российских спортсменов от Forbes, Валиева – 5-я, Загитова – 7-я, Щербакова – 8-я
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
2. Трусова
3. Овечкин
4. Дзюба
5. Валиева
6. Рублев
7. Загитова
8. Щербакова
9. Махачев
10. Медведева
Александра Трусова - фигурное катание
Александр Овечкин - хоккей
UFC смотря больше чем фигурное катание, теннис и НХЛ по крайней мере в России, но лучший боец в мире только на 9 месте...
Впрочем, он и сам за ней не гонится, ему комфортнее так.
Тем более чемп Франции у нас не показывают.