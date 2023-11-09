Дзюба – лучший из российских футболистов в рейтинге самых ценных персональных брендов от Forbes. Акинфеев, Чалов, Захарян, Головин, Соболев, Смолов – в топ-30

У Артема Дзюбы самый ценный персональный бренд среди российских футболистов.

Журнал Forbes составил рейтинг самых ценных персональных брендов российских спортсменов. Участники сравнивались между собой по нескольким параметрам: присутствие в СМИ, популярность в соцмедиа, экспертная оценка уровня маркетинговой привлекательности бренда спортсмена.

Данные были рассчитаны за период с января по сентябрь 2023 года. В список вошли только действующие спортсмены (в том числе те, которые не выступали в 2023 году, но не объявляли о завершении карьеры).

Нападающий « » занял самое высокое место среди футболистов – 4-е. Он стал лидером по популярности в СМИ и занял 3-ю строчку по упоминаниям в русскоязычном сегменте социальных сетей. Эксперты поставили форварда на 10-ю позицию по уровню маркетинговой привлекательности его бренда.

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев занял 11-е место в общем зачете, нападающий армейцев – 16-е, полузащитник «Реал Соьседад» – 17-е, хавбек «Монако» Александр Головин расположился на 18-й строчке, форвард « » Александр Соболев – на 20-й, нападающий «Динамо» Федор Смолов замкнул топ-30.

Первое место занял теннисист Даниил Медведев.

Трусова стала второй в рейтинге самых ценных персональных брендов российских спортсменов от Forbes, Валиева – 5-я, Загитова – 7-я, Щербакова – 8-я

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