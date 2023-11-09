Овечкин – 3-й в рейтинге самых ценных персональных брендов российских спортсменов от Forbes, Бобровский – 23-й, Панарин – 26-й

У Александра Овечкина самый ценный персональный бренд среди российских хоккеистов.

Журнал Forbes составил рейтинг самых ценных персональных брендов российских спортсменов.

Участники сравнивались между собой по нескольким параметрам: присутствие в СМИ, популярность в соцмедиа, экспертная оценка уровня маркетинговой привлекательности бренда спортсмена.

Данные были рассчитаны за период с января по сентябрь 2023 года. В список вошли только действующие спортсмены (в том числе те, которые не выступали в 2023 году, но не объявляли о завершении карьеры).

Нападающий « » занял самое высокое место среди хоккеистов – 3-е в общем зачете.

Он занял 3-е место по популярности в СМИ и 8-ю строчку по упоминаниям в русскоязычном сегменте соцсетей. Эксперты поставили форварда на 1-ю позицию по уровню маркетинговой привлекательности его бренда.

Вратарь «Флориды» занял 23-е место в рейтинге, форвард « » – 26-е.

Первое место в рейтинге занял теннисист Даниил Медведев.

Дзюба – лучший из российских футболистов в рейтинге самых ценных персональных брендов от Forbes. Акинфеев, Чалов, Захарян, Головин, Соболев, Смолов – в топ-30

Трусова стала второй в рейтинге самых ценных персональных брендов российских спортсменов от Forbes, Валиева – 5-я, Загитова – 7-я, Щербакова – 8-я