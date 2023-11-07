Головин, Лунев, Кузяев, Нигматуллин, Мостовой, Харин, 5 игроков «Спартака» – в составе сборной России на матч с Кубой
Объявлен состав сборной России на ноябрьский сбор.
В заявку команды Валерия Карпина вошли 29 футболистов.
Вратари
Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив»), Артур Нигматуллин («Пари НН»), Андрей Лунев («Карабах»).
Защитники
Сергей Волков («Краснодар»), Арсен Адамов («Оренбург»), Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов (оба – «Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Александр Сильянов («Локомотив»), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба – «Крылья Советов»), Евгений Харин («Ахмат»).
Полузащитники
Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба – «Ростов»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар), Далер Кузяев («Гавр»), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба – «Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Андрей Мостовой («Зенит»).
Нападающие
Александр Соболев («Спартак»), Иван Сергеев («Зенит»), Федор Чалов (ЦСКА).
20 ноября сборная России проведет товарищеский матч с командой Кубы.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Периодически собирают игроков, приглашают какие-то Кубы и Кении, тренеры получают зп. Переезды, перелёты и т.д.
За чей счёт и вообще ЗАЧЕМ? Ни ЧМ, ни ЧЕ в ближайшие N лет не будет
- Куда?
- На Кубу (с)
Это товарняки
хорошо, что за 20 с лишним лет у вас впервые созрел этот вопрос.