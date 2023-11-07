Головин, Лунев, Кузяев, Нигматуллин, Мостовой, Харин, 5 игроков «Спартака» – в составе сборной России на матч с Кубой

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Объявлен состав сборной России на ноябрьский сбор.

В заявку команды Валерия Карпина вошли 29 футболистов. 

Вратари

Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив»), Артур НигматуллинПари НН»), Андрей Лунев («Карабах»).

Защитники

Сергей Волков («Краснодар»), Арсен Адамов («Оренбург»), Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов (оба – «Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Александр Сильянов («Локомотив»), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба – «Крылья Советов»), Евгений Харин («Ахмат»).

Полузащитники

Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба – «Ростов»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар), Далер Кузяев («Гавр»), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба – «Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Андрей Мостовой («Зенит»).

Нападающие

Александр Соболев («Спартак»), Иван Сергеев («Зенит»), Федор Чалов (ЦСКА).

20 ноября сборная России проведет товарищеский матч с командой Кубы. 

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

133 комментария

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Vinny_Vega
Нигматуллин, Харин, Мостовой, Карпин. По меркам 1998 года составчик неплохой
+160
-1
+159
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Rudenzik
Головин очень вовремя шикарную форму набрал,видимо специально к матчу с Кубой готовился
+101
-2
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Benjamin
Зачем для этого фарса вытаскивать игроков из европейских клубов?
+86
-18
+68
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Vinny_Vega
Ответ Benjamin
Зачем для этого фарса вытаскивать игроков из европейских клубов?
Вызовы в сборную — это всегда плюсик в портфолио, для будущих переговоров, продлений и т.д.
+50
-5
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Gleb
Вы вообще осознаете, что происходит?
Периодически собирают игроков, приглашают какие-то Кубы и Кении, тренеры получают зп. Переезды, перелёты и т.д.

За чей счёт и вообще ЗАЧЕМ? Ни ЧМ, ни ЧЕ в ближайшие N лет не будет
+48
-21
+27
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Варлампий Варлампий
Ответ Gleb
Вы вообще осознаете, что происходит? Периодически собирают игроков, приглашают какие-то Кубы и Кении, тренеры получают зп. Переезды, перелёты и т.д. За чей счёт и вообще ЗАЧЕМ? Ни ЧМ, ни ЧЕ в ближайшие N лет не будет
По многим видам такая катавасия, либо совсем спорт упразднять, либо искусственно делать вид, что он в России еще существует. В биатлоне и фигурном катании бесконечные никому не нужные веселые старты по городам и весям в течение сезона, даже претендующие на звание международных из-за приглашения белорусских соучастников.
+27
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+21
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Shuller18
Ответ Алексей Кучин
Ал.Миранчука не вызвали ,согласен не играет Но я думаю он явно сильней наших лимитчиков
В последних матчах сборной он выглядел на уровне медиалиги.
+19
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selso99
А четырёх вратарей не маловато, чтобы Кубу обыграть?
+8
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Антонио Мартынов
Насколько ж хреново с вратарями, что с пенсии вернули Нигматуллина и Харина...
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Фёдор Кузнецов
Ответ Benjamin
Зачем для этого фарса вытаскивать игроков из европейских клубов?
Их никто не заставляет ехать
+9
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Антоша
Ответ Shuller18
Какой смысл в престарелых Нигматуллине и Луневе? Это мы так команду на будущее готовим? Нет Джикия, зато зачем-то вызван Хлусевич. Черникову и Кривцову давно пора дебютировать.
Руслан ещё не сказал последнего слова в футболе. Да, он провалил ЧМ 2002, но один турнир не показатель
+7
0
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Плеймейкер87
- Поехали со мной?
- Куда?
- На Кубу (с)
+6
0
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Radik_2.0
Ответ Benjamin
Зачем для этого фарса вытаскивать игроков из европейских клубов?
как будто для футболиста быть игроком сборной это что то плохое
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Фёдор Кузнецов
Ответ Юрий Луговой
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Если смотреть игры то можно увидеть что Головин и в сборной хорошо играет
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rembrandao
Нигматуллин, Мостовой, Харин, Горшков. Как будто в 90-е вернулся.
+6
-1
+5
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error505
Мог бы и взять Захаряна с Миранчуком. Потренировались бы, поиграли
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Overkiller
Головин, наверное, просто счастлив с Кубой сыграть... Если хорошо себя проявит, глядишь, в следующем году и на матч с самим Занзибаром позовут...
+9
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marchellinos
Ответ Benjamin
Зачем для этого фарса вытаскивать игроков из европейских клубов?
Для чего вообще эти матчи?
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Вячеслав Припузов
Ответ Vinny_Vega
Нигматуллин, Харин, Мостовой, Карпин. По меркам 1998 года составчик неплохой
Да тоже по фамилиям сразу возникли ассоциации со сборной уже былых времен
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Ковид 07.10.52
Ответ Gleb
Вы вообще осознаете, что происходит? Периодически собирают игроков, приглашают какие-то Кубы и Кении, тренеры получают зп. Переезды, перелёты и т.д. За чей счёт и вообще ЗАЧЕМ? Ни ЧМ, ни ЧЕ в ближайшие N лет не будет
Деньги выделены, их надо потратить, а то больше не дадут.
+6
-4
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Gleb
Ответ Diyas
вообще то люди ходят на эти соревнования
"Соревнования" ?
Это товарняки
+2
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JBa
Ответ Gleb
Вы вообще осознаете, что происходит? Периодически собирают игроков, приглашают какие-то Кубы и Кении, тренеры получают зп. Переезды, перелёты и т.д. За чей счёт и вообще ЗАЧЕМ? Ни ЧМ, ни ЧЕ в ближайшие N лет не будет
это самая безобидная вещь в России, с которой можно спросить "за чей счет"

хорошо, что за 20 с лишним лет у вас впервые созрел этот вопрос.
+3
-1
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fussballer
Ответ Vinny_Vega
Нигматуллин, Харин, Мостовой, Карпин. По меркам 1998 года составчик неплохой
Харин только в защитники подался.
+2
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Vinny_Vega
Ответ Hitgoe Himgob
Харин после 96го уже считай закончил, игр 20 сыграл
Тоже верно, хотя в сборную даже вызывался пару раз в 1998
+1
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Алексей Бирюков
Ответ Benjamin
Зачем для этого фарса вытаскивать игроков из европейских клубов?
Что значит фарс?,ребята играть.
+1
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