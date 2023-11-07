Головин, Лунев, Кузяев, Нигматуллин, Мостовой, Харин, 5 игроков «Спартака» – в составе сборной России на матч с Кубой

Объявлен состав сборной России на ноябрьский сбор.

В заявку команды Валерия Карпина вошли 29 футболистов.

Вратари

(«Краснодар»), («Локомотив»), (« »), Андрей Лунев (« »).

Защитники

Сергей Волков («Краснодар»), Арсен Адамов («Оренбург»), Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов (оба – «Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Александр Сильянов («Локомотив»), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба – «Крылья Советов»), Евгений Харин («Ахмат»).

Полузащитники

Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба – «Ростов»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар), Далер Кузяев («Гавр»), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба – «Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Андрей Мостовой («Зенит»).

Нападающие

Александр Соболев («Спартак»), Иван Сергеев («Зенит»), Федор Чалов (ЦСКА).

20 ноября сборная России проведет товарищеский матч с командой Кубы.

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