Головин, Кержаков, по 5 игроков «Спартака» и «Локо» – в составе сборной России на матч с Катаром
Стал известен состав сборной России, отправившийся на матч с Катаром.
В Доху полетели следующие игроки:
Вратари: Михаил Кержаков («Зенит»), Илья Лантратов («Локомотив»), Илья Помазун («Урал»), Матвей Сафонов («Краснодар»);
Защитники: Сергей Волков («Краснодар»), Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (все – «Спартак»), Артем Макарчук («Сочи»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»);
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Максим Глушенков, Артем Карпукас, Антон Миранчук (все – «Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Александр Головин («Монако»), Антон Зиньковский («Спартак»), Максим Мухин, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Даниил Фомин («Динамо»), Александр Юшин («Урал»);
Нападающие: Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Федор Чалов (ЦСКА).
Игра России против сборной Катара состоится 12 сентября в 18:15 по московскому времени.
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