Головин, Кержаков, по 5 игроков «Спартака» и «Локо» – в составе сборной России на матч с Катаром

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Монако Крылья Советов Ростов Михаил Кержаков премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва Урал Валерий Карпин Сборная Катара по футболу Краснодар товарищеские матчи (сборные) Георгий Джикия Илья Помазун Николай Комличенко Илья Лантратов Антон Миранчук Дмитрий Баринов Александр Головин Александр Юшин Антон Зиньковский Даниил Фомин Дмитрий Скопинцев Артем Макарчук Матвей Сафонов Федор Чалов Иван Обляков Александр Соболев Данил Глебов Даниил Хлусевич Александр Солдатенков Максим Глушенков Сочи Максим Мухин Сергей Волков 2002 Руслан Литвинов Артем Карпукас Футбол

Стал известен состав сборной России, отправившийся на матч с Катаром.

В Доху полетели следующие игроки:

ВратариМихаил КержаковЗенит»), Илья Лантратов («Локомотив»), Илья Помазун («Урал»), Матвей СафоновКраснодар»);

Защитники: Сергей Волков («Краснодар»), Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (все – «Спартак»), Артем Макарчук («Сочи»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»);

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Максим Глушенков, Артем Карпукас, Антон Миранчук (все – «Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Александр Головин («Монако»), Антон Зиньковский («Спартак»), Максим Мухин, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Даниил Фомин («Динамо»), Александр Юшин («Урал»);

Нападающие: Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Федор Чалов (ЦСКА).

Игра России против сборной Катара состоится 12 сентября в 18:15 по московскому времени.

Пиняев, Денисов, Коваленко, Салтыков и еще 16 футболистов сборной России вылетели на второй матч против Египта

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31 комментарий

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St.7
Удачи нашим
Хочется победить уже,ресурсы для этого есть)
+19
-3
+16
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инок
Взять 3-х защитников из Спартака, которых даже в клубе называют причиной неудач команды - довольно странно...
+16
-3
+13
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ЛыСъ
Ответ Вячеслав Припузов
Нормально, а сам Карпин спокойно готовит Ростов, в то время как основные конкуренты ослаблены его вызовом в сборную (кого возможно из россиян) , один Комличенко для отвода подозрения на аферу месяца)
Два из Ростова. А из Зенита только один, из Краснодара тоже.
Думаешь заговор?)
+11
-1
+10
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.ru
пожелаем Максиму Мухину проявить в этом матче все свои лучшие качества... и попасть в поле зрения саудовских скаутов
+10
-4
+6
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Ростовский
Всё равно далеко не оптимальный состав. Многих не вызвали по типу Кузяева и тд.
+5
-1
+4
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Dark.Babysitter
Ответ Сергей Фетисов
Кроме Кержакова не кого из Зенита.
никого
+3
-1
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munhin
Ответ ЛыСъ
Два из Ростова. А из Зенита только один, из Краснодара тоже. Думаешь заговор?)
написано же про конкурентов, Зенит тут причем )
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Илья Сутурин
Ответ Serge Vendino
С чего бы? Особенно после недавней результативной ошибки. Сафонов или Помазун играть будут.
а мне кажется или Лантратов, а не Помазун, Лантратов все матчи Локо вытаскивает, постоянно игрок матча)
+2
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mallowan
Ответ Зубы Дзюбы
4 вратаря? Зачем?
Объясняли уже 100 раз почему так делают.
+2
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bellyashe
рад за Мишу) надеюсь, сыграет
+6
-5
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Северный болельщик
Где Клаудиньо?
+3
-2
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sd4fmwrvz8
Почему нет бразильцев россиян?еще раз подтверждается факт что раздача паспортов была что бы обойти лимит !!!
+2
-1
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Serge Vendino
Ответ bellyashe
рад за Мишу) надеюсь, сыграет
С чего бы? Особенно после недавней результативной ошибки. Сафонов или Помазун играть будут.
+5
-4
+1
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Petr Friendship
Ответ Chinafon2012
Почему Литвинова в защитники теперь ставят??Всё из-за рыжего клоуна.Литва классный полузащитник, опорник.Абаскаль вообще не тренер.Не видит игроков и упёртый, как баран.Чемодан-вокзал-Севилья, рыжий.
Согласен, хороший опорник литвин. Зря это они
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Сергей Лимонников
Ответ Зубы Дзюбы
4 вратаря? Зачем?
Серьёзно? опять этот вопрос
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Олег Ивакин
Карпин тренирует уже 2 сборные России?
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Dazdingo
конкретно нужно собрать 20 юных талантов и развиваться ими. все равно вернёмся в состав уефа!
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Саша Котляров
Удачи нашим во всех играх чтобы не проигрывала
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