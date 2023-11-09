Трусова стала второй в рейтинге самых ценных персональных брендов российских спортсменов от Forbes, Валиева – 5-я, Загитова – 7-я, Щербакова – 8-я
Трусова – вторая в рейтинге самых ценных персональных брендов российских атлетов.
Участники рейтинга сравнивались между собой по нескольким параметрам: присутствие в СМИ, популярность в соцмедиа, экспертная оценка уровня маркетинговой привлекательности бренда спортсмена.
Данные были рассчитаны за период с января по сентябрь 2023 года. В список вошли только действующие спортсмены (в том числе те, которые не выступали в 2023 году, но не объявляли о завершении карьеры).
Фигуристка Александра Трусова стала лидером по упоминаниям в русскоязычном сегменте социальных сетей, по популярности в СМИ она на 34-м месте.
Эксперты поставили Трусову на четвертое место по уровню маркетинговой привлекательности ее бренда.
По совокупности этих параметров фигуристка стала второй – впереди только теннисист Даниил Медведев.
Из фигуристок в рейтинге также присутствуют Камила Валиева (5 место), Алина Загитова (7), Анна Щербакова (8), Евгения Медведева (10), Елизавета Туктамышева (15), Алена Косторная (19).
Полный список представлен на сайте Forbes Russia.
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Загитова и Медведева все еще действующие спортсменки и не объявляли о завершении карьеры?
вот вам и ответ, какой спорт в россии самый популярный)
и накопить немного денег на будущее, образование, чтобы получить настоящую работу
Так кто на самом деле неинтересный оказался.