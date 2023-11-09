Трусова стала второй в рейтинге самых ценных персональных брендов российских спортсменов от Forbes, Валиева – 5-я, Загитова – 7-я, Щербакова – 8-я

Трусова – вторая в рейтинге самых ценных персональных брендов российских атлетов.

Участники рейтинга сравнивались между собой по нескольким параметрам: присутствие в СМИ, популярность в соцмедиа, экспертная оценка уровня маркетинговой привлекательности бренда спортсмена.

Данные были рассчитаны за период с января по сентябрь 2023 года. В список вошли только действующие спортсмены (в том числе те, которые не выступали в 2023 году, но не объявляли о завершении карьеры).

Фигуристка Александра Трусова стала лидером по упоминаниям в русскоязычном сегменте социальных сетей, по популярности в СМИ она на 34-м месте.

Эксперты поставили Трусову на четвертое место по уровню маркетинговой привлекательности ее бренда.

По совокупности этих параметров фигуристка стала второй – впереди только теннисист Даниил Медведев.

Из фигуристок в рейтинге также присутствуют (5 место), (7), Анна Щербакова (8), (10), (15), (19).

Полный список представлен на сайте Forbes Russia.

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