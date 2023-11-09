Трусова стала второй в рейтинге самых ценных персональных брендов российских спортсменов от Forbes, Валиева – 5-я, Загитова – 7-я, Щербакова – 8-я

Теги сборная России рейтинги Елизавета Туктамышева женское катание Евгения Медведева Даниил Медведев Алина Загитова Александра Трусова Алена Косторная Камила Валиева Фигурное катание

Трусова – вторая в рейтинге самых ценных персональных брендов российских атлетов.

Участники рейтинга сравнивались между собой по нескольким параметрам: присутствие в СМИ, популярность в соцмедиа, экспертная оценка уровня маркетинговой привлекательности бренда спортсмена. 

Данные были рассчитаны за период с января по сентябрь 2023 года. В список вошли только действующие спортсмены (в том числе те, которые не выступали в 2023 году, но не объявляли о завершении карьеры). 

Фигуристка Александра Трусова стала лидером по упоминаниям в русскоязычном сегменте социальных сетей, по популярности в СМИ она на 34-м месте.

Эксперты поставили Трусову на четвертое место по уровню маркетинговой привлекательности ее бренда.

По совокупности этих параметров фигуристка стала второй – впереди только теннисист Даниил Медведев. 

Из фигуристок в рейтинге также присутствуют Камила Валиева (5 место), Алина Загитова (7), Анна Щербакова (8), Евгения Медведева (10), Елизавета Туктамышева (15), Алена Косторная (19). 

Полный список представлен на сайте Forbes Russia. 

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63 комментария

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Ярик01
были включены только действующие спортсмены (в том числе те, которые не выступали в 2023 году, но не объявляли о завершении карьеры)

Загитова и Медведева все еще действующие спортсменки и не объявляли о завершении карьеры?
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Oleandra
Яна старается.. а как же, позолоченный кабинет обязывает)
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Варлампий Варлампий
переборщили с фигуристками, в топ-10 из футболистов только деревянный Дзюба. А как Трусова может быть выше Седого, если фан-редакция спортса о нем каждый день пишет
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Ярик01
Ответ Ir2019
Не объявляли
То есть они все еще сдают тесты на допинг, включены в пул тестирования, отмечаются в АДАМС? Очень сомневаюсь. А для исключения из всего этого и направляют документ о завершении спортивной карьеры, официальная бумажка.
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Yasenka
Мне кажется, если честно, маркетинговая _привлекательность_ именно должна немного другими еще понятиями измеряться 😁
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Alexander2022
Особенно весело в списке действующих смотрятся Загитова и Медведева)
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Irgachali Tursunbaev
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Куда глядел папа стас
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Oleandra
Ответ Elena S
Даже здесь Даня всех порвал. Великий! Однозначно лучший спортсмен.
с одним-то шлемом? да его Маша заочно порвала и по титулам и по медийности)
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tanya_1111
Ответ Elena S
Даже здесь Даня всех порвал. Великий! Однозначно лучший спортсмен.
Ну справедливости ради теннис куда популярнее ФК.
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Delirium
Ответ несахар
одно только непонятно. чем руководствовались составители рейтинга, когда включали в него валиеву с её незакрытым допинговым делом?)) уму непостижимо
Там же по ссылке статья есть, которая начинается с того, что рассказывает по каким критериям люди попали в список. Ну и допинговое дело, тем более незакрытое, скорее помогло упоминаемости Валиевой в СМИ, которое гораздо выше, чем у остальных фигуристок в списке.
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Delirium
Ответ Black&White
Может, кто-то не умеет пиариться, только на приютах кошечек собачек и сборе мусора в Мурманске? Пусть обратится к Яне, а то россияне думают, что личку на ОИ выиграла Камила.
Вообще показательно, что в вашем восприятии работа в помощи приютам бездомных животных и сборе мусора- это что-то постыдное и пример плохого пиара.
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Алексей Токарев
У Трусовой нету спонсоров кроме Яны Рудковской, которую она благодарит за обеды, рекламирует её кабинеты и делает из неё культ личности. О какой маркетинговой привлекательности здесь речь?
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Axenaf mf
наши девочки фигуристки самые лучшие!!!
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tanya_1111
Ответ Gilonjon862
Только Даниле Медведеву Саша уступает, при этом даже не выступая на соревнованиях. Первый канал и Черносвитова кусают локти от бессильной злобы
Черносвитовой видимо вообще не до интересов Первого, у нее кажется личная неприязнь к Саше.
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Жизненная
Ответ несахар
вице-чемпионка Олимпиады-2022 Александра Трусова популярнее любого футболиста и даже своих коллег в социальных сетях — и это несмотря на отсутствие официальных стартов в 2023 году.
даже тут Саша вторая...судьба...
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Elena S
Даже здесь Даня всех порвал. Великий! Однозначно лучший спортсмен.
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Варлампий Варлампий
нюанс в том, что действующих фигуристок в списке нет, их вообще никто не знает и не узнает, с одной стороны из-за повышения возраста на международке, с другой из-за отсутствия оной
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несахар
в топ 10 пять фигуристок.
вот вам и ответ, какой спорт в россии самый популярный)
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Vasily Ivanov
Ответ несахар
одно только непонятно. чем руководствовались составители рейтинга, когда включали в него валиеву с её незакрытым допинговым делом?)) уму непостижимо
Числом упоминаний в СМИ они руководствовались ...ясно же написано...
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Хрустальный Гусенок
наслаждайтесь этим рейтингом, пока он существует

и накопить немного денег на будущее, образование, чтобы получить настоящую работу
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RusVector
Молодец, Сашуля! Вполне закономерно, единственная мультиквадистка, прыгающая по 5 квадов в программе! Все спортивные бренды должны в очередь к таким становиться!
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EmperorNazer
Ответ несахар
не удивлён, саша молодец. она не победила на олимпиаде, но она всё равно более медийно привлекательная, чем щербакова.
Ну, спонсоры не совсем с вами согласны)
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Ezhevika33
"Безтитульная, никому не интересная"...)) Ну-ну.
Так кто на самом деле неинтересный оказался.
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Vasily Ivanov
Ответ несахар
вице-чемпионка Олимпиады-2022 Александра Трусова популярнее любого футболиста и даже своих коллег в социальных сетях — и это несмотря на отсутствие официальных стартов в 2023 году.
Звезда уже погасла ,но пока последний луч света от нее доберется до Земли -можно много провернуть выгодных дел за счет конечной скорости света....
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Tacciana
Ответ Vasily Ivanov
Они пожизненно действующие ,надо полагать ....халява в виде бесплатного льда, спортзала ,медобслуживания за счет клубов так сладка....
Бред не пишите
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