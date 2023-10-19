Головин – самый дорогой россиянин по версии Transfermarkt. Сафонов – 2-й, Захарян – 3-й, Чалов – 4-й, Алексей Миранчук и Соболев делят 7-е место
Портал Transfermarkt составил обновленный рейтинг самых дорогих российских игроков.
Первое место в списке занял полузащитник «Монако» Александр Головин – его рыночная стоимость составила 30 миллионов евро.
Топ самых дорогих футболистов из России выглядит следующим образом:
1. Александр Головин («Монако») – 30 млн евро;
2. Матвей Сафонов («Краснодар») – 16 млн;
3. Арсен Захарян («Реал Сосьедад») – 15 млн;
4. Федор Чалов (ЦСКА) – 12 млн;
5-6. Далер Кузяев («Гавр») – 10 млн;
5-6. Иван Обляков (ЦСКА) – 10 млн;
7-8. Алексей Миранчук («Аталанта») – 9 млн;
7-8. Александр Соболев («Спартак») – 9 млн;
9-13. Дмитрий Баринов («Локомотив») – 8 млн;
9-13. Даниил Фомин («Динамо») – 8 млн;
9-13. Сергей Пиняев («Локомотив») – 8 млн;
9-13. Константин Тюкавин («Динамо») – 8 млн;
9-13. Данил Глебов («Ростов») – 8 млн.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Кроме Зенита, конечно же
Я понимаю, что это оценка и она не имеет ничего общего с реальностью, но все же)
Чтоб в его возрасте так оценили - огонь