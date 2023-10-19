Головин – самый дорогой россиянин по версии Transfermarkt. Сафонов – 2-й, Захарян – 3-й, Чалов – 4-й, Алексей Миранчук и Соболев делят 7-е место

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Портал Transfermarkt составил обновленный рейтинг самых дорогих российских игроков.

Первое место в списке занял полузащитник «Монако» Александр Головин – его рыночная стоимость составила 30 миллионов евро. 

Топ самых дорогих футболистов из России выглядит следующим образом:

1. Александр Головин («Монако») – 30 млн евро;

2. Матвей СафоновКраснодар») – 16 млн;

3. Арсен Захарян («Реал Сосьедад») – 15 млн;

4. Федор Чалов (ЦСКА) – 12 млн;

5-6. Далер Кузяев («Гавр») – 10 млн;

5-6. Иван Обляков (ЦСКА) – 10 млн;

7-8. Алексей Миранчук («Аталанта») – 9 млн;

7-8. Александр Соболев («Спартак») – 9 млн;

9-13. Дмитрий Баринов («Локомотив») – 8 млн;

9-13. Даниил Фомин («Динамо») – 8 млн;

9-13. Сергей Пиняев («Локомотив») – 8 млн;

9-13. Константин Тюкавин («Динамо») – 8 млн;

9-13. Данил Глебов («Ростов») – 8 млн. 

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23 комментария

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Егор Годин
Не могу представить себе, чтобы кто-то отдал за Сафонова столько
Кроме Зенита, конечно же

Я понимаю, что это оценка и она не имеет ничего общего с реальностью, но все же)
+17
-5
+12
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Ярик01
Ответ wadwill13
захарян же Армению выбрал. тогда в список добавьте и мхитаряна- у него тоже два паспорта и русский есть.
Ты с Тикнизяном путаешь. Или с Сперцяном
+13
-2
+11
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analogia
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
А лучший из них - Кузяев.
Чем Кузяев лучше Головина ? 😃У вас комплексы ?)
+6
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+6
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почему так мало стоит Пиняев, удивительно, должен не меньше 15...
+2
0
+2
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King_X
Далер топище
Чтоб в его возрасте так оценили - огонь
+2
0
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donatodonatore
А дельфин там что делает?
+2
0
+2
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benjamin92
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
А лучший из них - Кузяев.
Лучший - Сутормин за 50 тыс деревянных 😆
+1
0
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Игорь Доденко
30 мало за Саню
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Кто составил коспекты Лобановского?
А лучший из них - Кузяев.
+4
-4
0
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УльтраПравый
Аршавин когда то 25 максимум стоил, так то где Андрюха и где Саша, при всем к нему уважении, игрок очень хороший
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ltkmaby
Ответ Игорь Доденко
30 мало за Саню
У него цена поднялась, так что все ровно. Для большего ему не хватает стабильности.
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Ответ Derek K
За Пиняева маловато что-то(
согласен, с учётом возраста и зрелой игры не меньше 15 должен....
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