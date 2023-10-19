Головин – самый дорогой россиянин по версии Transfermarkt. Сафонов – 2-й, Захарян – 3-й, Чалов – 4-й, Алексей Миранчук и Соболев делят 7-е место

Портал Transfermarkt составил обновленный рейтинг самых дорогих российских игроков.

Первое место в списке занял полузащитник «Монако» – его рыночная стоимость составила 30 миллионов евро.

Топ самых дорогих футболистов из России выглядит следующим образом:

1. Александр Головин (« ») – 30 млн евро;

2. (« ») – 16 млн;

3. Арсен Захарян («Реал Сосьедад») – 15 млн;

4. (ЦСКА) – 12 млн;

5-6. Далер Кузяев («Гавр») – 10 млн;

5-6. Иван Обляков (ЦСКА) – 10 млн;

7-8. Алексей Миранчук («Аталанта») – 9 млн;

7-8. Александр Соболев («Спартак») – 9 млн;

9-13. Дмитрий Баринов («Локомотив») – 8 млн;

9-13. Даниил Фомин («Динамо») – 8 млн;

9-13. Сергей Пиняев («Локомотив») – 8 млн;

9-13. Константин Тюкавин («Динамо») – 8 млн;

9-13. Данил Глебов («Ростов») – 8 млн.

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